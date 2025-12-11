"מרגש לחזור הביתה, אבל חושבים רק על ניצחון"

לראשונה מזה יותר משנתיים, מכבי תל אביב תעלה הערב (חמישי, 21:05) על הפרקט בהיכל מנורה מבטחים למשחק נגד וילרבאן במסגרת המחזור ה-15 של היורוליג. שמונה “משחקי בית” שיחקו עודד קטש וחניכיו העונה, “משחקי בית”, שכפי שהיו גם בשנתיים האחרונות, הם הרחק מהבית, וההיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ', המגרש בו נערכו המשחקים, באופן סמלי משהו היה עם גג בצבעי הקבוצה. הערב כבר לא צריך סמליות כי הערב היכל מנורה מבטחים, יד אליהו, יראה את משחק היורוליג הראשון מאז ה-5.10.23 ובקבוצה? התרגשות לצד חשש מובן.

"חוזרים הביתה אחרי יותר משנתיים", אמרו בהתרגשות במועדון לקראת המשחק הערב מול נועלת הטבלה, שבהחלט יודעת איך להקשות על יריבותיה. "מצד אחד זה מאוד מרגש, מצד שני המצב שלנו בטבלה מחייב אותנו לחשוב רק על ניצחון", מוסיפים במועדון, שם למרות כל ההתרגשות לא שכחו מה נמצא על הכף או מה מצבה של הקבוצה בטבלה. הצהובים דיברו על כך שמה שהביא אותם לניצחונות האחרונים שלהם היה שידעו כיצד לסגור אותם מהר יחסית.

וילרבאן מגיעה למחזור הנוכחי מהמקום האחרון בטבלת היורוליג, כאשר במאזנה ניצחון אחד פחות מזה של מכבי תל אביב, שלראשונה העונה תנסה לייצר רצף ניצחונות במפעל הבכיר ביבשת. לצד ההזדמנות, במועדון גם ניכר כי יש חששות לאור כך שמרבית שחקני הסגל עדיין לא חוו את ההיכל עדין במשחק יורוליג. לכן, במכבי תל אביב מדברים דריכות גבוהה לקראת המשחק נגד החבורה של פיאריק פופה, כמו גם על הצורך לבוא מאוד חדים ובסביבת הקבוצה מבהירים: "ראינו מה וילרבאן עשתה בשבוע שעבר נגד הפועל תל אביב ואנחנו יודעים שבליגה הזו כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה".

השיח על חזרת המשחקים לישראל החל כבר מזמן אך הערב סוף כל סוף זה קורה עם הליגה הבכירה באירופה, כאשר בסביבת הקבוצה התייחסו לכך וסיכמו: "כולם שאלו מתי זה קורה, אבל כרגע אנחנו צריכים לחשוב רק על ניצחון ולא על כמה זה מרגש לחזור, אלא על איך לנצח ביד אליהו". לוח המשחקים של הצהובים ימשיך להיות עמוס כאשר בעשרת הימים הקרובים מצפים להם ארבעה משחקים. ביום שבת הם יפגשו את הפועל גליל עליון ולאחר מכן יצאו לשבוע משחקים כפול ביורוליג במסגרתו יפגשו את דובאי ביום שלישי, יארחו את ולנסיה ביום חמישי ואז ביום ראשון יפגשו את עירוני נס ציונה.