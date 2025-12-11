יום חמישי, 11.12.2025 שעה 06:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

"מרגש לחזור הביתה, אבל חושבים רק על ניצחון"

לצד ההתרגשות הרבה לקראת החזרה אחרי שנתיים להיכל ב-21:05 מול וילרבאן, במכבי ת"א מבינים שהמצב בטבלת היורוליג לא מותיר ברירות: "חייבים לנצח"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

לראשונה מזה יותר משנתיים, מכבי תל אביב תעלה הערב (חמישי, 21:05) על הפרקט בהיכל מנורה מבטחים למשחק נגד וילרבאן במסגרת המחזור ה-15 של היורוליג. שמונה “משחקי בית” שיחקו עודד קטש וחניכיו העונה, “משחקי בית”, שכפי שהיו גם בשנתיים האחרונות, הם הרחק מהבית, וההיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ', המגרש בו נערכו המשחקים, באופן סמלי משהו היה עם גג בצבעי הקבוצה. הערב כבר לא צריך סמליות כי הערב היכל מנורה מבטחים, יד אליהו, יראה את משחק היורוליג הראשון מאז ה-5.10.23 ובקבוצה? התרגשות לצד חשש מובן. 

"חוזרים הביתה אחרי יותר משנתיים", אמרו בהתרגשות במועדון לקראת המשחק הערב מול נועלת הטבלה, שבהחלט יודעת איך להקשות על יריבותיה. "מצד אחד זה מאוד מרגש, מצד שני המצב שלנו בטבלה מחייב אותנו לחשוב רק על ניצחון", מוסיפים במועדון, שם למרות כל ההתרגשות לא שכחו מה נמצא על הכף או מה מצבה של הקבוצה בטבלה. הצהובים דיברו על כך שמה שהביא אותם לניצחונות האחרונים שלהם היה שידעו כיצד לסגור אותם מהר יחסית.  

וילרבאן מגיעה למחזור הנוכחי מהמקום האחרון בטבלת היורוליג, כאשר במאזנה ניצחון אחד פחות מזה של מכבי תל אביב, שלראשונה העונה תנסה לייצר רצף ניצחונות במפעל הבכיר ביבשת. לצד ההזדמנות, במועדון גם ניכר כי יש חששות לאור כך שמרבית שחקני הסגל עדיין לא חוו את ההיכל עדין במשחק יורוליג. לכן, במכבי תל אביב מדברים דריכות גבוהה לקראת המשחק נגד החבורה של פיאריק פופה, כמו גם על הצורך לבוא מאוד חדים ובסביבת הקבוצה מבהירים: "ראינו מה וילרבאן עשתה בשבוע שעבר נגד הפועל תל אביב ואנחנו יודעים שבליגה הזו כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה".  

השיח על חזרת המשחקים לישראל החל כבר מזמן אך הערב סוף כל סוף זה קורה עם הליגה הבכירה באירופה, כאשר בסביבת הקבוצה התייחסו לכך וסיכמו: "כולם שאלו מתי זה קורה, אבל כרגע אנחנו צריכים לחשוב רק על ניצחון ולא על כמה זה מרגש לחזור, אלא על איך לנצח ביד אליהו". לוח המשחקים של הצהובים ימשיך להיות עמוס כאשר בעשרת הימים הקרובים מצפים להם ארבעה משחקים. ביום שבת הם יפגשו את הפועל גליל עליון ולאחר מכן יצאו לשבוע משחקים כפול ביורוליג במסגרתו יפגשו את דובאי ביום שלישי, יארחו את ולנסיה ביום חמישי ואז ביום ראשון יפגשו את עירוני נס ציונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */