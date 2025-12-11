יום חמישי, 11.12.2025 שעה 01:06
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

ביקורות רבות על אלונוסו, השחקנים הביעו תמיכה

מאמן ריאל סופג ביקורות לאור המצב של קבוצתו, שניצחה רק פעמיים ב-8 משחקיה האחרונים. שחקנים רבים תמכו: ״אנחנו איתו עד הסוף״. תגובת המאמן בפנים

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

לא ככה דמיינו אוהדי הכדורגל ברחבי העולם את החיבור המיוחל בין צ׳אבי אלונסו לריאל מדריד. מה שהיה נראה כזיווג משמיים, לא מצליח להתרומם. הבלאנקוס הפסידו אמש (רביעי) 2:1 למנצ׳סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאון במסגרת ליגת האלופות, והמשיכו את הרצף הרע כשהם עם שני ניצחונות בלבד בשמונה המשחקים האחרונים.

הביקורות בקרב הקהל המקומי ובתקשורת האירופאית לא איחרו לבוא, כשיש מי שקורא למאמן לקחת אחריות ולהתפטר. למרות זאת, על פי הדיווחים, נכון לעכשיו אין כוונה בריאל מדריד לפטר את אלונסו.

אלונסו, מאמן הקבוצה, דיבר בסיום: ״אני לא מאשים את השחקנים בשום דבר. אני מבין את הכעס של האוהדים ושריקות הבוז מגיעות לנו. הם גם דוחפים אותנו. אני מרגיש את התמיכה של השחקנים בי. הקבוצה נלחמה עד הרגע האחרון. אנחנו עוברים הרבה מכשולים כמו פציעות, רצף רע ועוד. אנחנו נעבור את התקופה הזאת״.

גג'וד בלינגהאם על הברכיים בסיום ההתמודדות (IMAGO)

המאמן המשיך: ״אנחנו צריכים להיות יותר חדים, לא משנה מי עומדת מולנו. בין אם זאת קבוצה גדולה בליגת האלופות ובין אם כל קבוצה אחרת. אני גאה בשחקנים שלי, הם עובדים קשה ואני מעריך את הלחימה שלהם. אין לי ספק שהתקופה הזאת תתהפך. כשאתה מאמן את ריאל מדריד צריך להיות ערוכים גם לתרחישים מהסוג הזה. אני ראיתי גם דברים טובים במשחק״.

על השער של רודריגו אמר: ״אני שמח בשבילו, הוא סיפק הופעה מדהימה והגול זה בונוס. גם אנדריק סיפק הופעה טובה. המטרה שלנו היא להתכונן לאלבאס בצורה הטובה ביותר. אמבפה? לא בטוח שהוא ישחק במשחק הזה״.

השחקנים, שערים למצב, דיברו לאחר המשחק והביעו תמיכה במאמן. כובש השער, רודריגו, שדווקא לא זוכה להרבה קרדיט העונה אמר: ״אנחנו עם המאמן במאה אחוז. תומכים בו לגמרי. חיבקתי אותו אחרי הגול כי ידעתי כמה זה היה חשוב לו ורציתי שידעו שאנחנו תומכים בו״.

רודריגו סוף סוף כובש וחוגג (IMAGO)רודריגו סוף סוף כובש וחוגג (IMAGO)

רודריגו הוסיף: ״אני מקווה שהגול הזה יחזיר אותי לעניינים. אנחנו סופגים יותר מדי במצבים נייחים, למרות שאנחנו מתאמנים על זה הרבה, זה מסתכל. האוהדים שורקים לנו בוז וזה נורמלי. ריאל מדריד זה מועדון גדול שנדרש ממנו יותר ממה שאנחנו מספקים כרגע, ואנחנו מבינים את זה״.

גם ראול אסנסיו דיבר בסיום: ״לא הגיע לנו להפסיד. זאת אשמתנו, השחקנים. אנחנו צריכים לשנות גישה ולהתחיל לדבבר במגרש. אנחנו עם אלונסו עד המוות, הוא לא אשם. זה רק עלינו. חדר ההלבשה תומך במאמן שלנו, אנחנו מבינים מה הוא דורש מאיתנו ואנחנו איתו.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

גם טיבו קורטואה, שוער הקבוצה, דיבר: ״אנחנו תומכים לגמרי באלונסו. הגול הראשון היה אשמתי. התכוננו למשחק טוב, אבל לצערי זה השתבש על המגרש. החמצנו מצבים רבים, וזה חבל. המאמן שלנו לא אשם בסיטואציה ואנחנו איתו עד הסוף״. ג׳וד בליגנהאם אף הוא הצטרף לגל התמיכה ואמר: ״אנחנו עם המאמן שלנו בכל מצב״.

