חזק בעניינים: הולאנד עם 21 שערים ב-21 משחקים

המחזור השישי של ליגת האלופות משוחק בשעה זו, כאשר במוקד ריאל מדריד מארחת את מנצ’סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו, ומי שתפס את העיניים של כולם במיוחד הוא החלוץ ארלינג הולאנד, שהבקיע את ה-1:2 של התכולים וקבע מהפך.

השער של הנורבגי מהנקודה הלבנה היה לשער ה-21 שלו העונה ב-21 משחקים, כאשר 15 מהם כבש ב-15 הופעות בפרמייר ליג, ובשש ההופעות בליגת האלופות כבש עתה את שערו השישי.

כמו כן, החלוץ של גווארדיולה אף כבש לראשונה בסנטיאגו ברנבאו מול ריאל מדריד, מולה רשם את שערו השלישי סך הכל, אחרי שבחודש פברואר האחרון כבש צמד במשחק הראשון של פלייאוף הצ’מפיונס, שלא הספיק והסתיים בניצחון 2:3 של הבלאנקוס.