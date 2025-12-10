יום רביעי, 10.12.2025 שעה 23:16
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2522-2615מנצ'סטר יונייטד6
2417-1815אברטון7
2321-2515ברייטון8
2317-1815סנדרלנד9
2324-2415ליברפול10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
233-815וולבס20

לא פחות מ-7 שחקני הרכב: מכת פציעות בארסנל

התותחנים, שמוליכים את טבלת הליגה האנגלית, סובלים בתקופה האחרונה ממכת פציעות חרגיה, כאשר שמונה שחקנים, רובם בכירים, ייעדרו בפרק הזמן הקרוב

שחקני ארסנל לא מאמינים (IMAGO)
עונה נהדרת עוברת על ארסנל מבחינה מקצועית. התותחנים מוליכים את טבלת הליגה האנגלית, ובמקביל גם טבלת הליגה בליגת האלופות. עם זאת, לאחרונה, במועדון מצפון לונדון סובלים ממכת פציעות חריגה.

לא פחות משמונה שחקנים פצועים, כשהרשימה כוללת את קאי האברץ, גבריאל, וויליאם סאליבה, יוריין טימבר, לאנדרו טרוסארד, כיסטיאן מוסקרה, מקס דאוומן ודקלן רייס. כמעט כולם, למעט דאוומן, שחקנים בכירים בסגל של מיקל ארטטה, ומקבלים לרוב את חולצת ההרכב.

מצבת הבלמים של ארסנל נכון לרגע זה כוללת בלם טבעי אחד בלבד בסגל, פיירו הינקאפיה, כשמועדון עושים מאמץ להכשיר את יוריין טימבר בקרוב. הערב (רביעי) במשחק מול קלאב ברוז׳ במסגרת ליגת האלופות, הקשר כריסטיאן נורגארד, נאלץ לעלות בהרכב הפותח כבלם, לאור המצוקה בחלק האחורי.

