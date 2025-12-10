יום חמישי, 11.12.2025 שעה 00:27
צפו: 3:4 אדיר לנערים ב' של ראשל"צ על נתניה

הקבוצה מעיר היין רשמה ניצחון גדול מול היהלומים והתרחקה מהתחתית כשהשיגה שלוש נקודות בפעם השלישית העונה. שרביט, שברו, שאול ואלגבי כבשו לזכותה

הפועל ראשון לציון נערים ב' (באבידבות המועדון)
הפועל ראשון לציון נערים ב' (באבידבות המועדון)

העולה החדשה לליגת נערים ב’, הפועל ראשון לציון, סיפקה משחק אדיר והשיגה שלוש נקודות קריטיות במאבקי התחתית, אחרי שניצחה 3:4 את מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-13.

הפתיחה הייתה של היהלומים הצעירים עם שער בדקה ה-33 של אורן נחמיאס, אלא שאיתמר שרביט (34’) ויאיר שברו (37’), הפכו בתוך ארבע דקות את התוצאה לזכות החבורה מעיר היין. עידו דניאלי (51’) איזן, אבל נשגב שאול (59’) ושקד אלגבי (65’) הבטיחו את הניצחון למארחת. נחמיאס הוסיף שער שני בדקה ה-74, אבל זה לא הספיק לאורחת. צפו בתקציר:

נערים ב': הפועל ראשל"צ- מכבי נתניה 3:4

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/

/* LAST / NEXT ROUNDs */