צפו: 3:4 אדיר לנערים ב' של ראשל"צ על נתניה

העולה החדשה לליגת נערים ב’, הפועל ראשון לציון, סיפקה משחק אדיר והשיגה שלוש נקודות קריטיות במאבקי התחתית, אחרי שניצחה 3:4 את מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-13.

הפתיחה הייתה של היהלומים הצעירים עם שער בדקה ה-33 של אורן נחמיאס, אלא שאיתמר שרביט (34’) ויאיר שברו (37’), הפכו בתוך ארבע דקות את התוצאה לזכות החבורה מעיר היין. עידו דניאלי (51’) איזן, אבל נשגב שאול (59’) ושקד אלגבי (65’) הבטיחו את הניצחון למארחת. נחמיאס הוסיף שער שני בדקה ה-74, אבל זה לא הספיק לאורחת. צפו בתקציר:

נערים ב': הפועל ראשל"צ- מכבי נתניה 3:4

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

