יום רביעי, 10.12.2025 שעה 23:17
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
713-106קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
716-106פ.צ. קופנהאגן23
610-105יובנטוס24
67-45פאפוס25
615-76אוניון סן ז'ילואז26
513-66אולימפיאקוס27
413-85קלאב ברוז'28
49-45אתלטיק בילבאו29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
318-56אייאקס33
211-75בודה גלימט34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

"אוסקר גלוך, המושיע של אייאקס בנקודה הזו"

בהולנד היללו את הקשר הישראלי, שכיכב עם צמד נגד קרבאח והוביל את ההולנדים לניצחון ראשון בליגת האלופות העונה. "מכתיר את הקאמבק הגדול נגד קרבאח"

|
אוסקר גלוך מאושר אחרי הצמד והניצחון (IMAGO)
אוסקר גלוך מאושר אחרי הצמד והניצחון (IMAGO)

יומיים אדירים ברמה האישית לשני הנציגים הישראלים המבטיחים בליגת האלופות. אחרי הצמד של ענאן חלאילי במדי אוניון סן ז’ילואז, היום (רביעי), גם אוסקר גלוך התכבד בשני שערים משלו, שהובילו לניצחון הראשון של אייאקס במפעל העונה, אחרי 2:4 על קרבאח.

התקשורת ההולנדית לא חסכה במחמאות על הכוכב הישראלי, כשב-’Voetbalzone’ ההולנדי הכתירו: “אוסקר גלוך, המושיע של אייאקס בנקודה הזו”, אחרי הצמד הגדול בדקות הסיום שהוביל את המהפך.

גם ב-’NOS’ השתפכו: “גלוך מכתיר את הקאמבק הגדול של אייאקס נגד קרבאח”. ב’טלחרף’ הוסיפו: “הוא נתן לאייאקס סיכוי קטן לחלום על העפלה לסיבוב הבא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */