169-236צ'לסי1
157-266בנפיקה 2
153-116קלאב ברוז'3
157-146ריאל מדריד4
157-126ויאריאל5
147-176אתלטיק בילבאו6
138-166אתלטיקו מדריד 7
139-136ברצלונה 8
1214-286טוטנהאם9
128-186מנצ'סטר סיטי10
128-136בורוסיה דורטמונד 11
1210-136ספורטינג ליסבון 12
118-176פאריס סן-ז'רמן13
118-146אינטר 14
1016-246אייאקס15
1013-86ליברפול 16
1016-96באייר לברקוזן17
910-206מונאקו 18
89-136פ.ס.וו איינדהובן19
817-166סלביה פראג20
713-156איינטרכט פרנקפורט21
711-126מארסיי22
710-106קופנהאגן23
710-86אולימפיאקוס24
66-36נאפולי25
511-126יובנטוס26
416-106באיירן מינכן27
415-86קייראט 28
418-76אוניון סט. ז'ילואז29
421-66גלאטסראיי30
318-116ארסנל31
017-66ניוקאסל32
031-46בודו גלימט33
030-16קרבאח34

שחר לאחר העפלת הנוער: הבאתם גאווה למדינה

נשיא מכבי חיפה בירך את קבוצת הנוער לאחר הבטחת המקום בין 32 האחרונות בליגת האלופות לנוער. איתי מרדכי: "הלב מתפוצץ מגאווה, השגנו את הכבוד"

|
יעקב שחר ביציע (עמרי שטיין)
יעקב שחר ביציע (עמרי שטיין)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה מבחינתה הישג בלתי נשכח הערב (רביעי), כשהצליחה להעפיל לשלב 32 האחרונות בליגת האלופות, זאת אחרי שגברה 2:3 על נאנט במשחק הגומלין, ו-2:4 בסיכום שני המשחקים.

נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, והמנכ"ל איציק עובדיה בירכו מיד עם ההתכנסות בחדר ההלבשה בשיחת וידאו את צוות המאמנים בראשות איתי מרדכי ועוזרו צדוק מלכה ואת שחקני הקבוצה בעקבות הניצחון. שחר אמר: “כל הכבוד, הבאתם גאווה למועדון ולמדינה”.

מאמן הקבוצה, איתי מרדכי, אמר לאחר ההעפלה: “הלב שלי דופק על מאתיים, מתפוצץ מגאווה. איך השיר הולך? הלב מתפוצץ מגאווה? אז היום קבוצת הנוער של מכבי חיפה הפכה את השיר הזה לאמיתי, למציאות. הלב מתפוצץ מגאווה. לא מובן מאליו בכלל. באנו לפה, לנאנט, לשני משחקים וניצחנו אותם פעמיים בצדק.

איתי מרדכי (שחר גרוס)איתי מרדכי (שחר גרוס)

“זכינו, השגנו את הכבוד של מכבי חיפה בצרפת ובנאנט, בזכות כדורגל, בזכות הגישה, בזכות הערכים של השחקנים והצוות ובכלל של קבוצת הנוער, ודי היה לראות את התגובות של אנשי נאנט בסוף, שבאו, בירכו והודו שהגיע לנו לעלות ולנצח. אין לי מילים”.

גם מנהל מחלקת הנוער, עופר פביאן, התייחס להישג: “תחושה נפלאה. אנחנו גאים מאוד בכל הצוות, השחקנים, כל מי שסובב לקבוצה. צריך לזכור שאנחנו קרוב לחודשיים משחקים שני משחקים בשבוע, עם הרבה נסיעות לחו”ל, עם הרבה נסיעות לא קלות.

“אני גאה מאוד בצוות של הקבוצה, בכל מי שסובב, להביא אותם למוכנות כזו ולרצון כזה, וראינו את זה על המגרש. עם הצוות המקצועי שיודע לווסט ולתת לשחקנים שצריכים לשחק, אנחנו שמחים, גאים ומקווים שתבוא קבוצה גדולה שנוכל להוכיח את היכולת שלנו גם מולם”.

דניאל דרזי (עמרי שטיין)דניאל דרזי (עמרי שטיין)

קפטן קבוצת הנוער, דניאל דרזי, דיבר גם הוא: “הרגשה מטורפת. עשינו פה משחק מאוד קשה. היריבה נתנה לנו פייט עד הדקה האחרונה ואני גאה בחברים שלי. ידענו לסבול וידענו גם לשים את הכדור ברשת”.

כמו כן, במועדון מסופקים מאוד מהעפלה לשלב הבא, לאחר שני ניצחונות על הקבוצה מצרפת. הם גם מרוצים מההתקדמות המקצועית של השחקנים ומחמיאים לצוות המקצועי ולאיתי מרדכי המאמן. בחיפה מציינים את ההתקדמות של ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי, כאשר הראשון נשאר בארץ לדרישת הקבוצה הבוגרת. 

