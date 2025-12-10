טבריה ניצחה, עראבה טוענת לקיפוח ואלימות

ביום ראשון האחרון נערך באצטדיון הכדורגל בטבריה המשחק המרכזי של ליגת צפון בשנתון נערים ב', עירוני טבריה, המודרכת ע"י משה בן חמו, שומרת על מקומה בצמרת הגבוהה של טבלת מחוז צפון.

ביום ראשון האחרון אירחה סגנית מוליכת הטבלה את הפועל עראבה, שאותה היא הקדימה בשתי נקודות. טבריה ידעה, שניצחון יותיר אותה במרחק של נקודה אחת מהמוליכה, צעירי כפר כנא. עראבה ידעה שהפסד ירחיק אותה שש נקודות מהפסגה. חמישה שערים נכבשו במשחק ונרשמו בו הכרעה ברורה, אך בצד של עראבה טענות קשות על התנהלות השופט ועל אווירה עוינת, שלטענתם חוו במשחק ואחריו.



כבר בדקה השישית שער שכבש שליו לוי העלה את טבריה ליתרון 0:1, אך כעבור שש דקות שער שכבש האדי בדארנה השווה את התוצאה לשוויון 1:1. בדקה ה-33 שער שכבש אורי לוי, מלך שערי טבריה, העלה את המארחת ליתרון 1:2. בדקה ה-36 שער שכבש יהלי אוחיון קבע את תוצאת המחצית הראשונה - יתרון 1:3 לזכות טבריה.

עירוני טבריה נערים ב׳ (מוחמד מוסא)





במחצית השנייה, על אף היוזמה ההתקפית משני הצדדים, נכבש רק שער אחד בשלהי המשחק: בדקה ה-79, שמונה דקות לאחר הרחקה בכרטיס אדום ישיר של שחקן עראבה, אורי לוי כבש את שערו ה-12 העונה ובכך טבריה סגרה עניין עם ניצחון 1:4.



לאחר המשחק פרצה תגרה בין שחקנים משני הצדדים, בסיומה שלושה שחקנים של עראבה ספגו כרטיס אדום, מה שעורר את זעמו של סאמח דראוושה, מנהל מחלקת הנוער של עראבה, ששלח מכתב זועם להתאחדות לכדורגל.

עירוני טבריה נערים ב׳ (מוחמד מוסא)

לדבריו, שופט המשחק, דוד מזרחי, לא עשה את מלאכתו בצורה המתבקשת: "במהלך המשחק התרחשו מספר אירועים משמעותיים אשר השפיעו על מהלך המשחק ועל ביטחון השחקנים. החלטות שיפוט מעוררות מחלוקת. בזמן שהתוצאה הייתה 1:1 נשרקה עבירה ברחבה של טבריה, שבעינינו הייתה פנדל ברור לזכות עראבה, אך לא נשרק".

"בעקבות מחאה מילולית על ההחלטה, המאמן קיבל כרטיס צהוב.בתוצאה 2:1 לעירוני טבריה, במהלך כדור קרן לזכות עראבה, הכדור עבר את קו השער ושחקן הגנה הרחיק את הכדור ביד. השופט בחר להמשיך במשחק ולא להתייחס למהלך. שחקן מעראבה הורחק בכרטיס אדום בעקבות גלישה שלדעתנו הייתה נקייה לחלוטין. בהמשך, לאחר עימות בין השחקנים בשטח המגרש, נשלפו ארבעה כרטיסים אדומים כנגד שחקני עראבה בלבד, ללא הרחקת שחקנים מהקבוצה היריבה".



סאמח דראושה טוען גם לפגיעה מצד הקהל במשחק: "במהלך הדקות האחרונות היו מספר ילדים בתוך תחום המגרש שלא החזירו כדורים, דבר שתרם למשיכת זמן ופגע במהלכי המשחק. לאחר העימות בין השחקנים, מספר אוהדים נכנסו למגרש ותקפו שחקנים, בניגוד מוחלט לכללי ההתנהגות והביטחון. בנוסף, נרשמו קריאות גזעניות כלפי שחקני עראבה, כולל עלבונות קשים בעלי אופי לאומני".

"ההתנהלות של חלק מהקהל והשחקנים היריבים יצרה תחושה קשה אצל שחקני עראבה, הן ברמה הפיזית והן ברמה המנטלית. אנו מבקשים מההתאחדות לבדוק את האירועים, את התנהלות צוות השיפוט ואת התנהגות הקהל, ולוודא שהמשחקים בליגת הנערים יתנהלו באווירה ספורטיבית, בטוחה ושוויונית לכל הצדדים".



משה בן חמו, מאמן טבריה, הגיב לדברים: "זה חמור מאוד מה שעראבה טוענים. השופט סיים את המשחק ללא שום תקלה משמעותית במהלכו. הייתה קטטה בסיום, הפרדנו בין הצדדים. ממש לא הייתה גזענות. אני אישית דאגתי שהם יצאו מהמגרש ללא שום בעיה. השחקנים שלנו יצאו לפני השחקנים שלהם במטרה לשמור על שלומם של אנשי הקבוצה היריבה. אני לא עזבתי את המקום עד שההסעה שלהם יגיע ועזבה את המגרש ללא שום תקלה".



מאיגוד השופטים נמסר: "איגוד השופטים לא מגיב בעניינים הנמצאים בטיפול במחלקה המשפטית של ההתאחדות לכדורגל וכל עוד וההליכים לא הסתיימו".