צפו: 0:4 ענק להפועל ת"א על בית"ר ירושלים

קבוצת נערים א׳ של האדומים רשמה ניצחון משכנע במתחם וולפסון על המועדון מהבירה. בשתי הקבוצות שיחקו אחיהם של רועי אלקוקין בצד המנצח ושל עדי יונה

שחקני הפועל ת
שחקני הפועל ת"א נערים א' בטירוף (ראובן שוורץ)

המשחק הפגיש בין שני הכוכבים של הקבוצות, כששניהם אחיהם הקטנים של שחקנים מהקבוצות הבוגרות, מהצד האדום ינון אלקוקין, אחיו של קשר הקבוצה הבוגרת רועי אלקוקין, מהצד הירושלמי היה זה הראל יונה, אחיו הצעיר של קשר הקבוצה הבוגרת עדי יונה. 

בניגוד למשחק הצמוד והדרמטי, שהיה בין שתי הקבוצות הבוגרות של המועדונים מוקדם יותר העונה, המשחק הזה התנהל במעמד צד אחד מתחילתו ועד סופו, כשאלקוקין היה זה שהוביל את קבוצתו עם שלושה בישולים במחצית הראשונה, פעמיים לפואד גנאים ופעם אחת לאושרי טשומה, וקבע 0:3 מהדהד להפועל ת״א בירידה להפסקה.

במחצית השנייה האדומים הורידו את הרגל מהגז והמשחק נהיה שקול יותר כששתי הקבוצות לא הרבו לסכן את השער, אך בדקה ה-68, בישול נהדר של השוער נועם דר הגיע לעילאי מליחי שכבש וקבע את תוצאת המשחק, 0:4 מרשים להפועל ת”א על בית”ר י-ם. צפו בתקציר:

נערים א': הפועל ת"א מנצחת 0:4 את ביתר

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/  

