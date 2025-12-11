צפו: מכבי חיפה הביסה 0:3 את ב"ש בנערים ב'

עד כה, הכל הולך חלק לקבוצת נערים ב’ של מכבי חיפה. הירוקים, בהובלת אליעזר בן אהרון, ניצבים בפסגת הטבלה אחרי 13 מחזורים, ללא הפסד עדיין ולא התקשו גם מול הפועל באר שבע, אותם הביסו 0:3.

אריאל דורה פתח את החגיגה בשלב מוקדם כשניצל השמטה של שוער היריבה, כשאדר פרדה הצטרף בדקה ה-33 ואדריאן בלוט חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-46. ההגנה הטובה ביותר בליגה, שספגה עד כה תשעה שערים בלבד, שמרה על רשת נקייה פעם נוספת. צפו בתקציר:

נערים ב': מכבי חיפה עם 0:3 על ב"ש

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

