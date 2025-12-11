יום שישי, 12.12.2025 שעה 01:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: מכבי חיפה הביסה 0:3 את ב"ש בנערים ב'

הירוקים נותרו לבדם בפסגת טבלת הליגה אחרי תצוגה גדולה מול הדרומיים. אריאל דורה (5'), אדר פרדה (33') ואדריאן בלוט (46'), קבעו את התוצאה הסופית

|
שמחה אצל שחקני מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)
שמחה אצל שחקני מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)

עד כה, הכל הולך חלק לקבוצת נערים ב’ של מכבי חיפה. הירוקים, בהובלת אליעזר בן אהרון, ניצבים בפסגת הטבלה אחרי 13 מחזורים, ללא הפסד עדיין ולא התקשו גם מול הפועל באר שבע, אותם הביסו 0:3.

אריאל דורה פתח את החגיגה בשלב מוקדם כשניצל השמטה של שוער היריבה, כשאדר פרדה הצטרף בדקה ה-33 ואדריאן בלוט חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-46. ההגנה הטובה ביותר בליגה, שספגה עד כה תשעה שערים בלבד, שמרה על רשת נקייה פעם נוספת. צפו בתקציר:

נערים ב': מכבי חיפה עם 0:3 על ב"ש

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/

