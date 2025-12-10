צפו: 1:3 גדול למכבי ת"א על מכבי פ"ת בנערים א'

איך שלא תהפכו את הקערה, מכבי תל אביב של ארז בלפר העונה מטיילת בליגה. עם 11 ניצחונות רצופים, 47 שערי זכות (הנתון הגבוה בליגה) ו-33 נקודות מלאות, הצהובים-כחולים בלתי ניתנים לעצירה. לאחר 25 דקות משחק, מלאקו בירלי קבע 0:1 למכבי תל אביב, כשרגע לפני שריקת הסיום למחצית הראשונה, בן זוארץ השווה וקבע 1:1.

במחצית השנייה מכבי תל אביב מצאה את נקודות התורפה של מכבי פתח תקווה והבקיעה צמד שערים נוספים, בזכות רוני האוזי ועידו יוסף, שסוגר 15 שערי ליגה ומוביל הוא את טבלת כובשי השערים בליגה. את מרבית שעריה, מכבי תל אביב ספגה העונה במשחקי החוץ שלה (שבעה מתוך שמונת השערים). צפו בתקציר:

נערים א': מכבי ת"א גוברת על מכבי פ"ת 1:3

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

