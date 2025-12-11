יום חמישי, 11.12.2025 שעה 17:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: נערים ב' של מכבי ת"א הופתעו מול רעננה

הצהובים בהובלת יהונתן סופר ספרו הפסד שלישי העונה ופספסו הזדמנות להשתוות למכבי חיפה בפסגה, אחרי שהוממו עם 3:1 לקבוצה מהשרון. צמד למיכאל כהן

|
הפועל רעננה נערים ב' (באדיבות המועדון)
הפועל רעננה נערים ב' (באדיבות המועדון)

קבוצת נערים ב’ של מכבי תל אביב ספרה הפסד שלישי במחזור ה-13 ואיבדה הזדמנות להשתוות אל מכבי חיפה בפסגת הטבלה, זאת אחרי שהופתעה 3:1 מול הפועל רעננה.

ההתקפה הטובה בליגה, שכבשה טרם המשחק 36 שערים ב-12 מחזורים, הצליחה להכניע רק פעם אחת את השוער עידו בר טל עם גול של תומר דבח, שהשווה מיידית יתרון מוקדם של אלון מיכאל כהן בדקה ה-14. האחרון התכבד בצמד עוד לפני הירידה להפסקה, כשיואב טורוק חתם את התוצאה בדקה ה-73. צפו בתקציר:

נערים ב': רעננה מנצחת 1:3 את מכבי ת"א

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/

