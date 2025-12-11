צפו: נערים ב' של מכבי ת"א הופתעו מול רעננה

קבוצת נערים ב’ של מכבי תל אביב ספרה הפסד שלישי במחזור ה-13 ואיבדה הזדמנות להשתוות אל מכבי חיפה בפסגת הטבלה, זאת אחרי שהופתעה 3:1 מול הפועל רעננה.

ההתקפה הטובה בליגה, שכבשה טרם המשחק 36 שערים ב-12 מחזורים, הצליחה להכניע רק פעם אחת את השוער עידו בר טל עם גול של תומר דבח, שהשווה מיידית יתרון מוקדם של אלון מיכאל כהן בדקה ה-14. האחרון התכבד בצמד עוד לפני הירידה להפסקה, כשיואב טורוק חתם את התוצאה בדקה ה-73. צפו בתקציר:

נערים ב': רעננה מנצחת 1:3 את מכבי ת"א

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

https://ext.football.org.il/app/