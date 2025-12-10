יום רביעי, 10.12.2025 שעה 22:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

משה צברי, אחיו של ישראל צברי, הובא למנוחות

הלוויתיו של אחיו של עובד בית״ר ירושלים, שנרצח, נערכה הערב בנוכחות נציגים מהמועדון: ״משתתפים בצערם הכבד של המשפחה, מי ייתן ולא ידעו עוד צער״

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

הערב (רביעי) התקיימה הלוויה של משה צברי ז״ל, אח של ישראל צברי, עובד במועדון הכדורגל בית״ר ירושלים שנרצח, בנוכחות נציגים מהמועדון.

צברי המנוח נעדר ביומיים האחרונים ואחיו ישראל שהוא חלק מעובדי התפעול של הקבוצה כתב פוסט לפני יומיים: ״משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר הנעדר משה צברי בן 29 מירושלים. נראה לאחרונה היום (שני) ביער המלאכים סמוך לקרית גת באיזור לכיש, כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות למשטרה״. 

כאמור, משה ז״ל הובא למנוחות הערב, בהלוויה נכחו נציגים מבית״ר ירושלים כמובן, והמועדון פרסם הודעה רשמית: ״בית״ר ירושלים משתתפת בצערם של ישראל צברי, עובד המועדון, ובני משפחתו, לאחר דבר הירצחו של משה, אחיו של ישראל. מי ייתן ולא תדעו עוד צער״. 

גם חלק משחקני הקבוצה פרסמו בדפי האינסטגרם שלהם את הודעת המועדון. יהיה זכרו ברוך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */