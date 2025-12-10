משה צברי, אחיו של ישראל צברי, הובא למנוחות

הערב (רביעי) התקיימה הלוויה של משה צברי ז״ל, אח של ישראל צברי, עובד במועדון הכדורגל בית״ר ירושלים שנרצח, בנוכחות נציגים מהמועדון.

צברי המנוח נעדר ביומיים האחרונים ואחיו ישראל שהוא חלק מעובדי התפעול של הקבוצה כתב פוסט לפני יומיים: ״משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר הנעדר משה צברי בן 29 מירושלים. נראה לאחרונה היום (שני) ביער המלאכים סמוך לקרית גת באיזור לכיש, כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות למשטרה״.

כאמור, משה ז״ל הובא למנוחות הערב, בהלוויה נכחו נציגים מבית״ר ירושלים כמובן, והמועדון פרסם הודעה רשמית: ״בית״ר ירושלים משתתפת בצערם של ישראל צברי, עובד המועדון, ובני משפחתו, לאחר דבר הירצחו של משה, אחיו של ישראל. מי ייתן ולא תדעו עוד צער״.

גם חלק משחקני הקבוצה פרסמו בדפי האינסטגרם שלהם את הודעת המועדון. יהיה זכרו ברוך.