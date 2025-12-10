יום רביעי, 10.12.2025 שעה 22:14
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א אירחה אוהדים מעמותת אחים לחיים

האדומים קיבלו את פניהם של עשרה אוהדי הקבוצה, שיחקו מולם ושמעו את הסיפורים של שניים מהם. אלטמן: "נותנים פרופורציות לחיי היום יום של כולנו"

|
שחקני הפועל תל אביב יחד עם נציגי עמותת אחים לחיים (באדיבות המועדון)
שחקני הפועל תל אביב יחד עם נציגי עמותת אחים לחיים (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב אירחה במתחם חודורוב עשרה אוהדי הקבוצה שחברים בעמותת “אחים לחיים”, שמסייעת לפצועי צה”ל, לרגל ציון יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל שחל השבוע.

עמותת ״אחים לחיים״ הינה עמותה ללא כוונת רווח אשר שמה לה למטרה לקדם ולסייע לחיילי צה"ל אשר נפצעו בפעילות מבצעית והגנה על העם והמולדת. העמותה מהווה מסגרת חברתית תומכת אשר מסייעת ללוחמים פצועים בהליך שיקומם ובהגשמת שאיפותיהם האישיות והתעסוקתיות בחזרתם למסלול החיים.

אורי אסולין ורום דוד, לוחמי גולני (גדוד 13 ו-51 בהתאמה) אשר לחמו ונפצעו ב-7.10, שיתפו בסיפורם האישי במהלך המפגש עם הקבוצה. חברי העמותה העניקו לשחקנים צמידים עם לוגו העמותה ומגן הוקרה למועדון. בסיום, נערך משחק כדורגל ידידותי בין קבוצת השחקנים והצוות לקבוצת נציגי העמותה, מחוזקת בקפטן פרננד מאיימבו.

המשחק בין הפועל תל אביב לעמותת אחים לחיים (באדיבות המועדון)המשחק בין הפועל תל אביב לעמותת אחים לחיים (באדיבות המועדון)
אליניב ברדה (באדיבות המועדון)אליניב ברדה (באדיבות המועדון)
עמרי אלטמן מקבל צמיד של אחים לחיים (באדיבות המועדון)עמרי אלטמן מקבל צמיד של אחים לחיים (באדיבות המועדון)

עמרי אלטמן סיכם: ״זו הייתה חוויה מדהימה, לשמוע את סיפורי הגבורה שנותנים פרופורציות לחיי היום יום של כולנו. זה כבוד גדול עבורנו ונהנינו מכל רגע במפגש. כיף ומחמם את הלב לדעת שהפועל עושה כל כך הרבה בשביל אותם אנשים שצריכים את העזרה, הפיזית והנפשית״.

