יום רביעי, 10.12.2025 שעה 21:27
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
79-85קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
610-105יובנטוס23
67-45פאפוס24
615-76אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

אמבפה מחוץ להרכב ריאל, הולאנד יפתח בסיטי

הצרפתי הפצוע יתחיל את המשחק על הספסל, ויניסיוס, בלינגהאם ורודריגו ב-11 של אלונסו. החלוץ הנורווגי ישחק לצידם של פיל פודן, דוקו, סילבה ודיאש

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

המחזור השישי של ליגת האלופות ימשיך הערב עם המשחק הגדול ביותר במחזור הנוכחי, כשריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו. צ’אבי אלונסו יודע שהחרב על צווארו ושזה עלול להיות משחקו האחרון כמאמן הקבוצה, אך את החבורה של פפ גווארדיולה זה לא מעניין והם ינסו להשיג שלוש נקודות ולהכנס ל-8 הראשונות.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, אלברו קרראס, אורליאן צ’ואמני, דני סבאיוס, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס, רודריגו וגונסאלו גרסיה.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, מתיאוס נונייס, רובן דיאש, יושקו גבארדיול, ניקו אורילי, ניקולאס גונזאלס, ברנרדו סילבה, טיג’אני ריינדרס, פיל פודן, ז’רמי דוקו וארלינג הולאנד.

אחרי ההפסד 2:0 לסלטה ויגו בברנבאו ביום ראשון, הלבנים, חוזרים בסגל חסר אל המגרש הביתי לשחק מול יריבה תכולה נוספת, אך מאתגרת הרבה יותר. בתקשורת הספרדית המסר הוא ברור – הפסד יהיה שווה פיטורים של המאמן צ’אבי אלונסו. הבלאנקוס ניצחו בשני משחקים בלבד מתוך שבעת האחרונים שלהם, והם רחוקים ארבע נקודות מברצלונה המוליכה. באירופה מצבם טוב יותר כשהם נמצאים חזק בצמרת ומדורגים במקום השישי.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

בצד השני, מנצ’סטר סיטי נמצאת בכושר מצוין. החבורה של פפ גווארדיולה התאוששה משני ההפסדים לניוקאסל ובאייר לברקוזן וחיברה שלושה ניצחונות רצופים: 2:3 על לידס, 4:5 על פולהאם ו-0:3 על סנדרלנד. עם זאת, לנצח בברנבאו זו כבר אופרה אחרת לגמרי. הסיטיזנס מגיעים אחרי 2:0 מאכזב בבית מול באייר לברקוזן במחזור הקודם, והם יודעים שהפסד עלול לסבך אותם במאבק על המקום ב-8 הראשונות והכרטיס הישיר לשלב שמינית הגמר.

אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
