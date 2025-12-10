אמבפה מחוץ להרכב ריאל, הולאנד יפתח בסיטי

המחזור השישי של ליגת האלופות ימשיך הערב עם המשחק הגדול ביותר במחזור הנוכחי, כשריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו. צ’אבי אלונסו יודע שהחרב על צווארו ושזה עלול להיות משחקו האחרון כמאמן הקבוצה, אך את החבורה של פפ גווארדיולה זה לא מעניין והם ינסו להשיג שלוש נקודות ולהכנס ל-8 הראשונות.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, אלברו קרראס, אורליאן צ’ואמני, דני סבאיוס, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס, רודריגו וגונסאלו גרסיה.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, מתיאוס נונייס, רובן דיאש, יושקו גבארדיול, ניקו אורילי, ניקולאס גונזאלס, ברנרדו סילבה, טיג’אני ריינדרס, פיל פודן, ז’רמי דוקו וארלינג הולאנד.

אחרי ההפסד 2:0 לסלטה ויגו בברנבאו ביום ראשון, הלבנים, חוזרים בסגל חסר אל המגרש הביתי לשחק מול יריבה תכולה נוספת, אך מאתגרת הרבה יותר. בתקשורת הספרדית המסר הוא ברור – הפסד יהיה שווה פיטורים של המאמן צ’אבי אלונסו. הבלאנקוס ניצחו בשני משחקים בלבד מתוך שבעת האחרונים שלהם, והם רחוקים ארבע נקודות מברצלונה המוליכה. באירופה מצבם טוב יותר כשהם נמצאים חזק בצמרת ומדורגים במקום השישי.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

בצד השני, מנצ’סטר סיטי נמצאת בכושר מצוין. החבורה של פפ גווארדיולה התאוששה משני ההפסדים לניוקאסל ובאייר לברקוזן וחיברה שלושה ניצחונות רצופים: 2:3 על לידס, 4:5 על פולהאם ו-0:3 על סנדרלנד. עם זאת, לנצח בברנבאו זו כבר אופרה אחרת לגמרי. הסיטיזנס מגיעים אחרי 2:0 מאכזב בבית מול באייר לברקוזן במחזור הקודם, והם יודעים שהפסד עלול לסבך אותם במאבק על המקום ב-8 הראשונות והכרטיס הישיר לשלב שמינית הגמר.