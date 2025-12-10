דקה 52: נאנט - מכבי חיפה 1:1

משחק הגומלין של מכבי חיפה בליגת האלופות לנוער משוחק בשעה זו, כאשר הירוקים פוגשים בצרפת את נאנט, כשהקבוצה של איתי מרדכי תקווה להעפיל הערב (רביעי) לשלב הבא בטורניר היוקרתי. במשחק הקודם, אלופת ליגת העל לנוער ניצחה 0:1 את הצרפתים, כאשר היום היא תנסה להשלים את משימתה ולהעפיל לשלב 32 הגדולות של התחרות.

הירוקים מהכרמל מגיעים לאחר שבמשחק האחרון סיימו ב-2:2 מול מ.ס אשדוד והם במקום החמישי בליגת העל לנוער, מרחק של ארבע נקודות מהמוליכה הפועל תל אביב ועם משחק חסר. לפני כן, איתי מרדכי וחניכיו ניצחו את הפועל ראשון לציון במסגרת הסיבוב המוקדם בגביע המדינה לנוער. בשלב הקודם בזירה האירופית, עברו הצפוניים את אוסטריה וינה, כשבמשחק הראשון סיימו ב-1:1 ובגומלין ניצחו 1:3.

המארחת הצרפתית כאמור, הפסידה 1:0 במשחק הקודם ותצטרך להתאמץ קצת יותר על מנת להפוך מול הקבוצה הישראלית ולהעפיל לשלב הבא במסגרת הטורניר הגדול של היבשת. בסיבוב הקודם, הקבוצה ממערב צרפת עברה את סבאח באקו די בקלות, כאשר במשחק הראשון הביסה את האזרים 0:5 ובמשחק השני ניצחה 1:2. בליגה הצרפתית לנוער, הקנרים נמצאים במקום השני ולאחר 14 משחקים הם במרחק של שתי נקודות ומשחק חסר ממוליכת הליגה, אנז'ה.

הקבוצה הצרפתית צפויה לזכות לתמיכה גדולה מהיציעים, קרוב לוודאי שהיא הפיקה לקחים מהמשחק הקודם בו היה נראה כי הגיעה בדריכות לא גבוהה מספיק. מכבי חיפה תצטרך להמשיך לגלות נחישות, להיות שקטה ויעילה כמו במשחק הקודם.

מחצית ראשונה

דקה 4, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. ניב גבאי מצא את ליאם קרגולה, שאחרי ערבובייה ברחבה בעט למסגרת, הכדור הוסט על ידי שחקן הגנה של נאנט ונכנס פנימה.

דקה 9 – גבאי שלח בעיטה לכיוון השער, אך נבלם על ידי הגנת נאנט.

דקה 16 – מוומבה שלח בעיטה טובה לכיוון המסגרת, אך גולנקוב היה במקום וקלט.

דקה 30 – קמארה שלח בעיטה נהדרת, גולנקוב הדף עם הצלה גדולה.

דקה 40, שער! נאנט חזרה ל-1:1: הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של גוטייר שנגח מקרוב פנימה.

דקה 43 – עוד הגבהה טובה של הצרפתים, הגיעה הפעם לראשו של קמארה שנגח נהדר, גולנקוב סיפק עוד הצלה גדולה והדף.

הרכב נאנט: ווהל דהמני, יואן קאובין, טאיגי דוגארד, מוסנדה מוומבה, תום ראייני, כריסטיאן דיונדה, מוסטפה דאבו, סמואל קאמרה, לואן מריפלד, לוקה גוטייר, קאמרה.

הרכב מכבי חיפה: מארק גולנקוב, איילון ברוך, אלעד אמיר, נועם שטייפמן, ליאם קרגולה, לנס ארבל, נבות רטנר, נועם אלוק, נועם לוי, דניאל דרזי, ניב גבאי.