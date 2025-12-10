אוסקר גלוך בהרכב אייאקס למשחק מול קרבאח

המחזור השישי של ליגת האלופות יינעל הערב (רביעי), כשאייאקס תתארח אצל קרבאח אגדם על מנת לנצח לראשונה על הבמה הגדולה מכולן. מנגד, האזרים רוצים להכניע את אוסקר גלוך וחבריו כדי לשמור על המקום המוביל לפלייאוף העלייה.

הרכב אייאקס: ויטזסלב יארוש, אנטואן גאאי, יורי באס, אהרון בואומן, לוקאס רוזה, ג’ורתי מוקיו, קו איטרוקה, שון סטור, אוסקר גלוך, ראול מורו וקספר דולברג.

גלוך וחבריו נמצאים במקום הרביעי בהולנד המוביל לליגה האירופית, אך זה לא מספיק להם, המועדון מאמסטרדם רוצה להגיע למקום המוביל לליגת האלופות ואף לזכות באליפות. הקשר הישראלי וקבוצתו נמצאים במקום האחרון בטבלת האלופות, ערב המחזור, ובמאזנם חמישה הפסדים, אפס נקודות ושער זכות אחד בלבד בכל המפגשים.

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

הערב, ההולנדים יקוו לעשות תיקון קטן בדמות ניצחון ראשון כשיפגשו את האזרים. בצד השני, הקבוצה מבאקו נמצאת בתקופה מעט יותר טובה כשהיא במקום הראשון בליגה המקומית ובמקום המוביל לפלייאוף העלייה באירופה, ערב המחזור. במשחק האחרון באלופות, הפסידה 2:0 לנאפולי ולפני כן סיימה ב-2:2 מרשים מול צ’לסי.