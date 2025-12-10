יום רביעי, 10.12.2025 שעה 19:06
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
17685-8209מכבי רחובות
17686-8199הפועל אילת
17792-88810עירוני נהריה
16732-7439מ.כ. עוטף דרום
15742-8459מכבי אשדוד
15714-77110א.ס. רמה"ש
15863-84710מכבי קריית גת
15982-95211אליצור יבנה
15963-93211הפועל מגדל העמק
14760-7609אליצור אשקלון
14688-6749הפועל חיפה
14885-83010אליצור שומרון
14943-86811מכבי פ"ת
11801-6849מכבי מעלה אדומים
10800-7249מכבי חיפה
9815-6949מ.ס צפת

וויידמן חתם באשקלון, הפועל חיפה צירפה את אלן

הסנטר הוותיק, בעל הניסיון רב בליגה השנייה, יחליף את ג'מארי סמית'. הסנטר של האדומים נחת, השחרור הבינלאומי שלו הגיע והוא יעמוד לרשות הקבוצה

|
דרור כהן (חגי מיכאלי)
דרור כהן (חגי מיכאלי)

עירוני אשקלון החליפה גבוה. הסנטר, ג'מארי סמית', שהחליף בקבוצה את ג'ונתן פיירל שנפצע בתחילת העונה, שוחרר לאור יכולתו המאכזבת (ממוצעים של 9.5 נקודות ו-3.3 ריבאונדים העונה) ובמקומו הביאה הקבוצה שחקן המוכר לחובבי הליגה הלאומית בישראל: טיילר וויידמן. 

וויידמן (30, 2.03) סייע בעונה שעברה למכבי עירוני רעננה להעפיל לליגת העל ובשנתיים שלפני כן שיחק בא.ס רמת השרון, כשגם בעונת 20/21 הוא הספיק לשחק ברעננה. בעונה שעברה תרם וויידמן ממוצעים של 14.7 נקודות ושמונה ריבאונדים בליגה הלאומית. 

הפועל חיפה תתייצב, נכון לעכשיו, למשחקה הערב (רביעי) בצפת עם זר אחד. הסנטר קווין אלן, שהוחתם כדי להחליף את ג'וניוויוס סמית', שנפצע עוד לפני ששיחק משחק אחד וגם הוא הגיע בחוזה זמני כתחליף לווסלי האריס הפצוע בקרסול, נחת בישראל. השחרור הבינלאומי שלו הגיע בזמן והוא יוכל לקחת חלק במשחקה של הקבוצה.

