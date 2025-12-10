יום רביעי, 10.12.2025 שעה 19:06
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

עקב המגפה: לפחות 3 שחקנים ייעדרו בטבריה

הקבוצה תחזור מחר לדשא לאחר שביטלה את האימון שהיה אמור להתקיים היום. וגם: עדכון על הפצועים והחולים לקראת המשחק מול הפועל חיפה בסמי עופר בשבת

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תחזור מחר (חמישי) להתאמן לקראת המשחק בשבת מול הפועל חיפה (18:00, סמי עופר). אחרי מה שבקבוצה כינו "השפעת הטבריינית" שהשביתה את האימון היום, יחזרו המאמן אלירן חודדה יחד עם מאמן הכושר שלומי ודרדו ומאמן השוערים דודו גורש, להעביר את האימון באצטדיון בטבריה. 

בגזרת השחקנים, ניב גוטליב ועידן ברנס שנעדרו ביום שני במשחק מול אשדוד החלימו, והם יחזרו לאימונים ויעמדו לרשותו של חודדה בשבת. עם זאת, פיטר מייקל עדיין חולה ושיתופו בהתמודדות בשבת מוטלת בספק.

מי שייעדרו בוודאות הם שלושת הפצועים: החלוץ סטניסלב בילנקי, שעדיין לא החלים מהשבר ברגלו, הארון שפסו, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי ו-ווהיב חביבאללה לו קרע במפשעה. 

סטניסלב בילנקי. ייעדר מההתמודדות הקרובה (שחר גרוס)סטניסלב בילנקי. ייעדר מההתמודדות הקרובה (שחר גרוס)

בטבריה יודעים שההכנה למשחק בחיפה ממש לא אידאלית: "בעצם יש לנו שני אימונים, בסגל חסר, עד למשחק שהוא מאוד חשוב מבחינתנו. זה קשה מאוד להתכונן ככה, אבל זה מה שיש ועם זה צריך לנצח", אמרו במועדון.

חודדה צפוי להמשיך באותו ההרכב ששיחק ביום שני באשדוד, עם שינוי אחד, שעומד על הפרק. במקרה שפיטר מייקל יחלים הוא עשוי לפתוח לצידו של איתמר שבירו בחלק הקדמי במקום ירין סוויסה, כשגם ניב גוטליב הוא שם שנלקח בחשבון ועשוי למלא את המשבצת הזאת.

