 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

המגרש החדש באריאל הוקדש לרן גואילי ז"ל

מחכים לשובו: המתחם המודרני שהוקם בסטנדרט פיפ"א נפתח במשחק ראווה בין אגדות היישוב לבין נבחרת האומנים של ישראל. עלות הפרויקט: 3.25 מיליון ש"ח

|
ותיקי אריאל (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)
ותיקי אריאל (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)

יש מגרש כדורגל חדש ועדכני באריאל. בהשקעה של 3.25 מיליוני שקלים ובתקני פיפ״א, היישוב המונה כ-25,000 אלף תושבים חנך את מגרש הכדורגל החדש, במשחק ראווה בין ותיקי העיר לנבחרת האומנים של ישראל. המשחק כולו הוקדש לחזרתו של החטוף האחרון ברצועת עזה, רן גואילי ז”ל.

המשחק נערך לעיני קהל מגוון שרובו מקרב ילדי המועדון, משפחותיהם ואוהדים סקרנים שהגיעו למקום. 'אגדות' אריאל הורכבה משחקנים מקומיים ותיקים מוכרים ובראשם המאמן דמיטרי שולקין, קפטן העבר אליקו בן עיון ומאמן הכושר והשוער ג'ורדן סעדה, שגם הצטיין במשחק. מולם, נבחרת האומנים של ישראל, בה בלטו קאי פקר ורז זרקא השוער.

ותיקי אריאל נגד אגדות ישראל ממעוף ציפור (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)ותיקי אריאל נגד אגדות ישראל ממעוף ציפור (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)

המשחק עצמו הסתיים בתוצאה 1:3 לאגדות אריאל, להן הבקיעו ארתור אוקונוב, גל דייץ ועדן איליה המיתולוגי. שער הכבוד לאומנים הובקע בסיום המשחק, מרגלי אורי דרור, בדקה ה-70 להתמודדות. שופטי ההתמודדות היו נועם נבון, סהר ביטון ודביר אלמליח, כשגם הם מהאזור - מאריאל ומבית אל. 

לאחר שנים ארוכות בהן מגרש הכדורגל העירוני המתין לתקצוב וליציאה לדרך, נחנך אמש המגרש החדש בעיר, מגרש סינטטי חדיש ותקני שנבנה בהשקעה משמעותית של 3.25 מיליון שקלים. כר הדשא באורך 92 מטר וברוחב של 64, עומד בתקני פיפ"א ומסמן קפיצת מדרגה לעולם הספורט בעיר.

אצטדיון חדש באריאל (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)אצטדיון חדש באריאל (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)

הפרויקט, שבוצע על ידי החברה הכלכלית אריאל, כלל מתיחת פנים מקיפה למתחם, הקמת מגרשי מיני קטרגל משודרגים, ושדרוג המגרש כך שיעמוד בתקני ליגה א' לבוגרים, וליגה לאומית לנוער. המגרש החדש מעניק לשחקני העיר ולמשפחותיהם תנאים מקצועיים ואיכותיים. בטקס החגיגי השתתפו שחקנים, מאמנים, תושבים ומכובדים רבים.

הדוברים במעמד היו סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק הספורט אלה ויינר, מנכ״ל החברה הכלכלית רועי מורד, מנהל קבוצת האמנים אבירם קליך, ויו״ר מועדון עירוני אריאל שי ברנטל. המגרש החדש עתיד להפוך למוקד פעילות מרכזי, בית חם למאות ספורטאים צעירים, ולמקום מפגש קהילתי-אזורי שיחבר בין דורות, משפחות וחלומות.

שירה דקל כץ, שי ברנטל, מאיר תמם, יאיר שטבון, אבירם קליך ואלה ויינר (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)שירה דקל כץ, שי ברנטל, מאיר תמם, יאיר שטבון, אבירם קליך ואלה ויינר (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)

ראש העיר, יאיר שטבון, אמר בהתרגשות: "המגרש הזה הוא הרבה מעבר לפרויקט תשתית, הוא חלום של שנים שמתממש היום בזכות התמדה, נחישות ואמונה בחשיבותו של הספורט בקהילת אריאל. חיכינו שנים להוציא את המיזם החשוב הזה לדרך, והיום אנחנו גאים להעניק לדור הצעיר שלנו תנאים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. זהו צעד נוסף בבנייתה של עיר חזקה ומצטיינת".

