המגרש החדש באריאל הוקדש לרן גואילי ז"ל

יש מגרש כדורגל חדש ועדכני באריאל. בהשקעה של 3.25 מיליוני שקלים ובתקני פיפ״א, היישוב המונה כ-25,000 אלף תושבים חנך את מגרש הכדורגל החדש, במשחק ראווה בין ותיקי העיר לנבחרת האומנים של ישראל. המשחק כולו הוקדש לחזרתו של החטוף האחרון ברצועת עזה, רן גואילי ז”ל.

המשחק נערך לעיני קהל מגוון שרובו מקרב ילדי המועדון, משפחותיהם ואוהדים סקרנים שהגיעו למקום. 'אגדות' אריאל הורכבה משחקנים מקומיים ותיקים מוכרים ובראשם המאמן דמיטרי שולקין, קפטן העבר אליקו בן עיון ומאמן הכושר והשוער ג'ורדן סעדה, שגם הצטיין במשחק. מולם, נבחרת האומנים של ישראל, בה בלטו קאי פקר ורז זרקא השוער.

ותיקי אריאל נגד אגדות ישראל ממעוף ציפור (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)

המשחק עצמו הסתיים בתוצאה 1:3 לאגדות אריאל, להן הבקיעו ארתור אוקונוב, גל דייץ ועדן איליה המיתולוגי. שער הכבוד לאומנים הובקע בסיום המשחק, מרגלי אורי דרור, בדקה ה-70 להתמודדות. שופטי ההתמודדות היו נועם נבון, סהר ביטון ודביר אלמליח, כשגם הם מהאזור - מאריאל ומבית אל.

לאחר שנים ארוכות בהן מגרש הכדורגל העירוני המתין לתקצוב וליציאה לדרך, נחנך אמש המגרש החדש בעיר, מגרש סינטטי חדיש ותקני שנבנה בהשקעה משמעותית של 3.25 מיליון שקלים. כר הדשא באורך 92 מטר וברוחב של 64, עומד בתקני פיפ"א ומסמן קפיצת מדרגה לעולם הספורט בעיר.

אצטדיון חדש באריאל (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)

הפרויקט, שבוצע על ידי החברה הכלכלית אריאל, כלל מתיחת פנים מקיפה למתחם, הקמת מגרשי מיני קטרגל משודרגים, ושדרוג המגרש כך שיעמוד בתקני ליגה א' לבוגרים, וליגה לאומית לנוער. המגרש החדש מעניק לשחקני העיר ולמשפחותיהם תנאים מקצועיים ואיכותיים. בטקס החגיגי השתתפו שחקנים, מאמנים, תושבים ומכובדים רבים.

הדוברים במעמד היו סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק הספורט אלה ויינר, מנכ״ל החברה הכלכלית רועי מורד, מנהל קבוצת האמנים אבירם קליך, ויו״ר מועדון עירוני אריאל שי ברנטל. המגרש החדש עתיד להפוך למוקד פעילות מרכזי, בית חם למאות ספורטאים צעירים, ולמקום מפגש קהילתי-אזורי שיחבר בין דורות, משפחות וחלומות.

שירה דקל כץ, שי ברנטל, מאיר תמם, יאיר שטבון, אבירם קליך ואלה ויינר (צילום ליאור שפירא, דוברות עיריית אריאל)

ראש העיר, יאיר שטבון, אמר בהתרגשות: "המגרש הזה הוא הרבה מעבר לפרויקט תשתית, הוא חלום של שנים שמתממש היום בזכות התמדה, נחישות ואמונה בחשיבותו של הספורט בקהילת אריאל. חיכינו שנים להוציא את המיזם החשוב הזה לדרך, והיום אנחנו גאים להעניק לדור הצעיר שלנו תנאים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. זהו צעד נוסף בבנייתה של עיר חזקה ומצטיינת".