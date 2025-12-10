יום רביעי, 10.12.2025 שעה 17:32
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2522-2615מנצ'סטר יונייטד6
2417-1815אברטון7
2321-2515ברייטון8
2317-1815סנדרלנד9
2324-2415ליברפול10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
233-815וולבס20

ארלינג הולאנד: אבא שלי לא רצה שאשחק כדורגל

כוכב מנצ'סטר סיטי התראיין בכלי בתקשורת באנגליה וחשף כי אביו רצה בכלל שיהיה שחקן גולף ושלח מסר למבקרים: "מחמאה ענקית שקוראים לי מלך הדחיקות"

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

ארלינג הולאנד נחשב בעיני רבים מאוהדי הכדורגל כחלוץ הטוב בעולם היום, אך החלוץ הנורבגי חושף בריאיון באנגליה כי אביו, שחקן העבר אלף-אינגה הולאנד, לא רצה בכלל שבנו יהיה כדורגלן וניסה לדחוף לענף אחר, גולף.

כוכב מנצ’סטר סיטי עקף כבר מזמן את הקריירה של אביו כשזכה עם התכולים בשתי אליפויות אנגליה ופעם אחת בליגת האלופות. בתוכנית של גארי ליניקר סיפר על הלחץ המשפחתי ללכת לשחק גולף: “זה מצחיק, אבל החלום הכי גדול של אבא שלי היה שאהפוך לשחקן גולף מקצועי”, חשף החלוץ. “כשהייתי בן 10, הוא הכריח אותי להתחיל לשחק, אז עשיתי זאת כל שבוע מגיל 10 עד 13”, הוסיף.

הענק הנורבגי דיבר גם על ההישג ההיסטורי אליו הגיע, 100 שערי פרמייר ליג ב-111 הופעות בלבד והתייחס לכינוי שהודבק לו: “אני אוהב לכבוש שערים, המחמאה הכי גדולה שנתנו לי היא ‘מלך הדחיקות’ או כשאומרים ‘הנה עוד דחיקה, עוד שער קל’. השערים הקלים הם הטובים ביותר, הדבר הכי קשה הוא להבקיע, כשאתה עושה זאת בצורה קלה, זה טוב יותר”.

ארלינג הולאנד חוגג. אביו רצה שיהיה שחקן גולף בכלל (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג. אביו רצה שיהיה שחקן גולף בכלל (IMAGO)

הערב (רביעי), הולאנד ומנצ’סטר סיטי יגיעו לסנטיאגו ברנבאו על מנת להתמודד מול ריאל מדריד במפגש מסקרן ולא קל, על מנת להיצמד לצמרת הטבלה בליגת האלופות ולתפוס מקום המוביל ישירות לשמינית הגמר בטורניר היוקרתי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */