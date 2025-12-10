קייסי וסרמן הגיע לישראל וייפגש עם בכירים

קייסי וסרמן, יו"ר הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028, הגיע לראשונה לישראל והוא צפוי להיפגש מחר (חמישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג ושר התרבות והספורט מיקי זוהר.

וסרמן, אחד מהאנשים החזקים בתנועה האולימפית העולמית, ביקר היום עם בת זוגו בקיבוץ בארי ובאזור עוטף עזה, שם נחשף לזוועות שחוללו מחבלי חמאס במתקפת שבעה באוקטובר, בסיור שנערך בליווי צמוד של יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד.

בהמשך איש העסקים המצליח נפגש עם חברות היי-טק ישראליות שעוסקות בתחום הספורט. מחר הוא צפוי להתארח בירושלים, שם יבקר במוזיאון יד ושם ויקיים סדרת פגישות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התרבות והספורט מיקי זוהר. לאחר מכן, יהיה אורח הכבוד של הוועד האולימפי בישראל בטקס לסיכום שנת 2025.

קייסי וסרמן ויעל ארד בסיור בקיבוץ בארי (הוועד האולימפי בישראל)

קייסי וסרמן, שהוביל לזכיית העיר לוס אנג'לס באירוח המשחקים האולימפיים, עומד בראש הוועדה המארגנת של אולימפיאדת 2028. וסרמן הוא מהדמויות המשפיעות ביותר בעולם הספורט והבידור הגלובלי, בעל סוכנות המייצגת למעלה מ-1,300 ספורטאים, מוזיקאים ואמני בידור ברחבי העולם, ביניהם בראד פיט ואדם סנדלר.