לקראת LA: מיזם "זהב של לוחמים/ות" יוצא לדרך

הוועד הפראלימפי הישראלי יוצא במיזם ייחודי - 'זהב של לוחמים/ות' - לאיתור פצועי צה"ל, לוחמי מילואים וכוחות הביטחון שנפצעו מאז השבעה באוקטובר, והכשרתם להיות האלופים והאלופות הפראלימפיים הבאים של ישראל. ימי האיתור יתקיימו בבתי הלוחם ברחבי הארץ, ויועדו לפצועי המלחמה המעוניינים להשתלב בספורט תחרותי בענפים אישיים. כאלה שרוצים לזכות בחוויה בלתי נשכחת ואולי גם לזכות במדליה פראלימפית.

במהלך ימי האיתור יעבור כל משתתף סדרת מבחנים ומבדקים מקצועיים בהובלת צוות מומחים, ומתוכם ייבחרו הספורטאיות והספורטאים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר. הספורטאים שיבחרו יזכו למעטפת מלאה - רפואית, מקצועית ואישית, לצד אימונים בארץ ובחו"ל והשתתפות בתחרויות בינלאומיות, במטרה לנסות ולעמוד בקריטריון למשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס 2028. יתר המשתתפים יקבלו המלצות וניתוב לענפים מתאימים.

את המיזם תוביל מורן סמואל, זוכת מדלית הזהב בחתירה בפריז 2024, שפרשה מפעילות תחרותית מיד אחרי המשחקים. שותפים למיזם בית ההשקעות אלטשולר שחם ובתי הלוחם בתל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע.

מורן סמואל: "מצוינות היא דרך חיים, ויש חבר'ה, נשים וגברים שלחמו, נפצעו והשתקמו ומדברים בדיוק את השפה שלנו - מצוינות, נחישות ועבודה קשה. המטרה שלנו היא לאתר אותם ולייצר להם מסלול המראה ספורטיבי. אני כבר הגשמתי את החלום הזב ועכשיו אני רוצה לעזור לאחרים".

מורן סמואל (לילך וויס-רוזנברג)

יו"ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון, בירך על המיזם: "מהרגע שפרצה המלחמה הבנו בוועד הפראלימפי שיש לנו שליחות וכי עלינו להיות שותפים משמעותיים בתהליך השיקום של אלפי הפצועים והפצועות ולכוון אותם לעסוק בספורט פראלימפי. כבר בשבועות הראשונים למלחמה יזמנו את פרויקט 'מעזה ללוס אנג'לס', הגענו לבתי החולים ולמרכזי השיקום והבאנו את הספורט אל הפצועים, כי אין כלי עוצמתי יותר מספורט כדי לספק תחושת מסוגלות ולהעניק אופק ותקווה. עכשיו אנחנו מקווים כי בין כל אותם פצועי מלחמה שכבר עוסקים בספורט ומשוקמים חדשים שיגיעו למבדקים - נמצא את האלופים הפראלימפיים הבאים של ישראל. אני מודה לשותפים שלנו במיזם הזה – אלטשולר שחם, ההתאחדות לספורט נכים וארגון נכי צה"ל”.

עדי קידר ירדני, מנהלת האחריות החברתית של אלטשולר שחם, מסרה: “פצועי צה"ל שנפצעו למען המדינה ראויים להזדמנות אמיתית לשיקום ולפריצה קדימה. הספורט הוא כלי משמעותי שמעניק חוסן, התמדה ותקווה - ואנחנו רואים זכות גדולה בליווי המסע הזה. 'זהב של לוחמים/ות' מאגד שני תחומים שיקרים לנו עמוקות, תמיכה בספורט הישראלי ובפצועי צה"ל, והוא מיזם בעל חשיבות לאומית שמדגיש את כוחה של הרוח הישראלית ומעניק השראה לכולנו. אנחנו גאים לאמץ את הלוחמים והלוחמות בדרך לאולימפיאדת LA 2028".

יום האיתור הראשון התקיים היום, יום רביעי ה-10.12 בבית הלוחם תל אביב. אחריו יקיימו ימי איתור בבתי הלוחם ירושלים ב-8.1.26, באר שבע 19.1.26 וחיפה 2.2.26.