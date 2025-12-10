יום רביעי, 10.12.2025 שעה 22:58
ספורט אחר

לקראת LA: מיזם "זהב של לוחמים/ות" יוצא לדרך

מיזם מבורך: וועד הפראלימפי מאתר לוחמים ולוחמות שנפצעו מאז השבעה באוקטובר ובעלי פוטנציאל לייצג את ישראל במשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס 2028

|
משה מוץ מטלון (לילך וויס-רוזנברג)
משה מוץ מטלון (לילך וויס-רוזנברג)

הוועד הפראלימפי הישראלי יוצא במיזם ייחודי - 'זהב של לוחמים/ות' - לאיתור פצועי צה"ל, לוחמי מילואים וכוחות הביטחון שנפצעו מאז השבעה באוקטובר, והכשרתם להיות האלופים והאלופות הפראלימפיים הבאים של ישראל. ימי האיתור יתקיימו בבתי הלוחם ברחבי הארץ, ויועדו לפצועי המלחמה המעוניינים להשתלב בספורט תחרותי בענפים אישיים. כאלה שרוצים לזכות בחוויה בלתי נשכחת ואולי גם לזכות במדליה פראלימפית.

במהלך ימי האיתור יעבור כל משתתף סדרת מבחנים ומבדקים מקצועיים בהובלת צוות מומחים, ומתוכם ייבחרו הספורטאיות והספורטאים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר. הספורטאים שיבחרו יזכו למעטפת מלאה - רפואית, מקצועית ואישית, לצד אימונים בארץ ובחו"ל והשתתפות בתחרויות בינלאומיות, במטרה לנסות ולעמוד בקריטריון למשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס 2028. יתר המשתתפים יקבלו המלצות וניתוב לענפים מתאימים.

את המיזם תוביל מורן סמואל, זוכת מדלית הזהב בחתירה בפריז 2024, שפרשה מפעילות תחרותית מיד אחרי המשחקים. שותפים למיזם בית ההשקעות אלטשולר שחם ובתי הלוחם בתל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע.

מורן סמואל: "מצוינות היא דרך חיים, ויש חבר'ה, נשים וגברים שלחמו, נפצעו והשתקמו ומדברים בדיוק את השפה שלנו - מצוינות, נחישות ועבודה קשה. המטרה שלנו היא לאתר אותם ולייצר להם מסלול המראה ספורטיבי. אני כבר הגשמתי את החלום הזב ועכשיו אני רוצה לעזור לאחרים".  

מורן סמואל (לילך וויס-רוזנברג)מורן סמואל (לילך וויס-רוזנברג)

יו"ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון, בירך על המיזם: "מהרגע שפרצה המלחמה הבנו בוועד הפראלימפי שיש לנו שליחות וכי עלינו להיות שותפים משמעותיים בתהליך השיקום של אלפי הפצועים והפצועות ולכוון  אותם לעסוק בספורט פראלימפי. כבר בשבועות הראשונים למלחמה יזמנו את פרויקט 'מעזה ללוס אנג'לס', הגענו לבתי החולים ולמרכזי השיקום והבאנו את הספורט אל הפצועים, כי אין כלי עוצמתי יותר מספורט כדי לספק תחושת מסוגלות ולהעניק אופק ותקווה. עכשיו אנחנו מקווים כי בין כל אותם פצועי מלחמה שכבר עוסקים בספורט ומשוקמים חדשים שיגיעו למבדקים - נמצא את האלופים הפראלימפיים הבאים של ישראל. אני מודה לשותפים שלנו במיזם הזה – אלטשולר שחם, ההתאחדות לספורט נכים וארגון נכי צה"ל”.

עדי קידר ירדני, מנהלת האחריות החברתית של אלטשולר שחם, מסרה: “פצועי צה"ל שנפצעו למען המדינה ראויים להזדמנות אמיתית לשיקום ולפריצה קדימה. הספורט הוא כלי משמעותי שמעניק חוסן, התמדה ותקווה - ואנחנו רואים זכות גדולה בליווי המסע הזה. 'זהב של לוחמים/ות' מאגד שני תחומים שיקרים לנו עמוקות, תמיכה בספורט הישראלי ובפצועי צה"ל, והוא מיזם בעל חשיבות לאומית שמדגיש את כוחה של הרוח הישראלית ומעניק השראה לכולנו. אנחנו גאים לאמץ את הלוחמים והלוחמות בדרך לאולימפיאדת LA 2028".

יום האיתור הראשון התקיים היום, יום רביעי ה-10.12 בבית הלוחם תל אביב. אחריו יקיימו ימי איתור בבתי הלוחם ירושלים ב-8.1.26, באר שבע 19.1.26 וחיפה 2.2.26.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */