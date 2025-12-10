"חלאילי הוא גאווה בשבילי, שונה מסולומן וגלוך"

ענאן חלאילי כבש צמד במדי סן ז’ילואז בליגת האלופות אמש, ועשה היסטוריה ישראלית מול מארסיי. מי שאימן אותו לפני היציאה לאירופה במכבי חיפה הוא מאמן הפועל רמת גן הנוכחי, מסאי דגו, שדיבר על הקיצוני של אלופת בלגיה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אחרי העונה שלכם יחד בבוגרים, איך זה מרגיש לך כמי שליווה אותו ומה אתה חושב על הדרך שלו?

”אני מאוד גאה ומאושר בשבילו, דיברתי איתו בטלפון כדי להבין מה עובר עליו ולדעת על המאמן, שמעתי גם בקול שלו שהוא נהנה שם ומרגיש שהוא מתפתח. אתמול, הערב הזה היה ערב שהוא גאווה גדולה בשבילי, אני שמח. שימשיך ככה ושנראה אותו במקומות יותר גבוהים”.

לאן אתה חושב שהוא יכול להגיע?

”זה ילד שאין לו דם בגוף, תמיד הייתי רואה את הניצוץ והוא היה אומר שליברפול זה החלום. אני לא רוצה להגזים יותר מדי, אבל כן אני רואה אותו מגיע לקבוצות בפרמייר ליג, הוא יכול לשחק בדרג השני וגם בגרמניה, אבל אי אפשר לדעת כלום ויש לו את החלומות שלו, ועם מה שהוא עושה כרגע הכל יכול לקרות”.

מסאיי דגו (רועי כפיר)

שאלתי קודם את הסוכן שלו, אמרתי שלי זה צורם שהוא לא מקבל את הקרדיט שהוא אמור לקבל בנבחרת ישראל. איך אתה רואה את זה כאוהד של הנבחרת?

”הוא חלק מהדור הצעיר שנכנס בקמפיין הזה לרן בן שמעון, אני סומך על רן והוא מאמן מצוין, הוא הלך עם תלכיד שהוא האמין בו ועם תכונות אחרות משל ענאן, אפשר להבין את זה וזה סגנון משחק אחר. חלאילי מביא משהו אחר, אין את זה יותר מדי בכדורגל הישראלי, מהירות ופיזיות, הוא צריך שטחים על המגרש וזה המחשבות של רן, אני סומך על רן ויש לנו את חלאילי לעוד המון שנים”.

רן שאל אותך על התכונות שלו ומה אתה חושב שהוא צריך לשחק?

”יצא לי לדבר עם רן בכללי על השחקנים והוא אחד שמשתף את כולם, הוא מקבל את ההחלטות והוא לא צריך אותי”.

אתם חברים טובים אני יודע.

”כן, אני סומך עליו והוא יודע מה טוב לנבחרת שלנו, אני בטוח שבקמפיין הבא ענאן יהיה יותר דומיננטי ויתרום לנבחרת, הזמן יעשה את שלו והוא יהיה שחקן חשוב”.

ענאן חלאילי בנבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

זה לא סוד שגולים באלופות זו הבמה הגדולה, כמו שראינו את אוסקר גלוך נגד אינטר וזה קידם אותו וגם מנור סולומון התקדם. גם המעבר של ענאן קרוב?

”שנה שעברה זו הייתה שנה ראשונה וזה הפתיע אותי איך שהוא נכנס ככה. דיברתי איתו שהוא הגיע למועדון של 5-3-2 ולמרות שהוא שיחק אצלי ככה, זה היה קשה ואם הוא יתקדם הוא יתקדם למועדון שמתאים יותר לתכונות שלו. הוא שונה ממנור ואוסקר, שהם יותר דריבליסטים ובעלי יכולת אישית, הוא יותר מהיר ופיזי. יש יותר מועדונים שמתאימים לו, הוא משחק שונה, אני לא אופתע אם אראה אותו בליגה האיטלקית כי שם משחקים ככה”.

רומא למשל.

”כן, רוב הקבוצות משחקות את המערך הזה, גם קריסטל פאלאס באנגליה, ומועדונים כאלה רואים אותו משחק בעמדה הזאת. בנוער הוא היה מתלונן שהוא רק כנף, אבל אז בבוגרת הוא שיחק את העמדה הזו, גם נגד ברטיסלבה הוא התלונן בגישה טובה, ואמרתי לו שהוא צריך ללמוד לשחק בעוד עמדה”.

אז הוא אומר לך תודה.

”כן, כשהיה לו קשה הסברתי לו שהנה הקבוצה הזאת משחקת רק בשיטה הזאת והוא משחק רק שם, אז הוא עושה את העבודה כמו שצריך. השחקן הישראלי לא אוהב לעשות הגנה ולראות אותו ברמות האלו זה גאווה, אני מאמין בו, סומך עליו, אני בוטח שהוא יתקדם”.

שאלה אחת, אתה עובר עונה מטלטלת.

”אוקיי”.

איך עוברת עליך העונה?

”הכי בסדר, שנה וחצי לא פשוטות, אני חזק ובכדורגל פעם אתה למעלה ופעם למטה. אני אמשיך לעבוד קשה ומאמין בעצמי, יהיה טוב ואני במקום טוב”.