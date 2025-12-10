יום רביעי, 10.12.2025 שעה 14:11
כדורגל ישראלי

עד סוף העונה: ינון אליהו חתם בהפועל ירושלים

המגן בן ה-32 שכבר היה בעבר במועדון, הצטרף לשורות האדומים מהבירה בחוזה שכולל גם אופציה לעונה נוספת: "שמח לחזור לשחק כדורגל, מאושר שזה כאן"

|
ינון אליהו (באדיבות הפועל ירושלים)
ינון אליהו (באדיבות הפועל ירושלים)

הפועל ירושלים הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של ינון אליהו. המגן הוותיק חוזר למגרשים ואחרי שעבר בכמה קבוצות בישראל במהלך השנים האחרונות, כולל תקופה אצל האדומים מהבירה, הוא מצטרף כעת לקבוצה של זיו אריה בחוזה עד סוף העונה הנוכחית עם אופציה לעוד עונה.

הודעת המועדון: “אנחנו שמחים לצרף היום לשורות הפועל את ינון אליהו, בחוזה עד סוף עונת המשחקים הנוכחית, עם אופציה לעונה נוספת. ינון, מגן ימני בן 32, ניחן בכושר פריצה על הקו ואגרסיביות. הוא שיחק בעונת 2017/18 במדי הפועל קטמון ירושלים, כשאת הפריצה בליגת העל חווה במדי מכבי פתח תקווה.

לאחר מכן שיחק עוד במכבי חיפה ובהפועל חיפה - במדיה נפצע בתחילת העונה שעברה. אחרי שהתאושש מקרע ברצועה הצולבת הוא עבר תקופת מבחנים ארוכה בעמק הארזים, בסיומה הוחלט לצרפו. נאחל לו את מלוא ההצלחה”.

ינון אליהו (מוחמד מוררה)ינון אליהו (מוחמד מוררה)

ינון אליהו הוסיף בעצמו: “לפני הכל - אני שמח מאוד לחזור ולשחק כדורגל אחרי תקופה מאתגרת וארוכה בחוץ. כל כולה הוקדשה להגעה לרגע הזה. אני מבקש להודות לצוות המקצועי בקבוצה שנתן בי את האמון. 

אני מאושר שזה קורה דווקא כאן, בהפועל ירושלים. את חלק מהקהל והצוות אני זוכר היטב מימי בירושלים, הם נתנו לי בית תומך ואת הזינוק הראשון לקריירה.  אתן את כל כולי למען הצלחת הקבוצה - יאללה הפועל!”.

