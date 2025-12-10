יום רביעי, 10.12.2025 שעה 14:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

צמוד בין ביטון לשועה: הצביעו ל-Winner הסיבוב

כוכב הפועל ב"ש וקפטן בית"ר ירושלים בפסגת ההצבעות עד כה, אך הכל פתוח וגם בליץ', טוריאל, אנסה ואואטרה בתמונה. הצביעו למצטיין של הסיבוב הראשון

|
המועמדים לווינר הסיבוב (צור חלפון - גרפיקה)
המועמדים לווינר הסיבוב (צור חלפון - גרפיקה)

הסיבוב הראשון של ליגת העל נחתם כשהוא סיפק משחקים נהדרים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, לפני שהמחזור ה-14 יוצא לדרך, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן הסיבוב של ‘Winner’, כשבינתיים דן ביטון וירדן שועה בפסגת ההצבעות. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)לוגו Winner (מערכת ONE)

דן ביטון

הקשר ההתקפי, שעבר אשתקד ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, קבוצת נעוריו, היה נהדר כבר בעונה שעברה, אך העונה הוא עשה קפיצת מדרגה נוספת וזו ללא ספק עד כה העונה הטובה בקריירה שלו. עם 12 שערים ו-3 בישולים ב-13 משחקים ויכולת נהדרת, הוא הוביל את האדומים מבירת הנגב למקום הראשון בסיום הסיבוב הראשון.

דן ביטון (עמרי שטיין)דן ביטון (עמרי שטיין)

יוג’ין אנסה

החלוץ הגנאי, שחזר בינואר האחרון מדאלאס מליגת ה-MLS לליגת העל וחתם במ.ס אשדוד נראה פשוט נהדר העונה, ונחשב לשחקן המשמעותי ביותר בחלק ההתקפי של הקבוצה של חיים סילבס, שהיא אחת מהפתעות הסיבוב הראשון בליגה. המהירות הקטלנית והסיומת שלו מול השער הופכות אותו לנשק העיקרי של הקבוצה מעיר הנמל.

יוגיוג'ין אנסה רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)

סתיו טוריאל 

שחקן הכנף היה השחקן המשמעותי ביותר בעונת העלייה של הפועל תל אביב אשתקד מהליגה הלאומית, אך רבים תהו האם הוא יצליח להציג יכולת זהה גם בליגת העל. בסיבוב הראשון הוא עמד בציפיות ואף התעלה עליהן עם לא פחות מ-8 שערים, רובם יפים ביותר, 4 בישולים והובלת האדומים לצמרת, מה שאף זיכה אותו בזימון לנבחרת ישראל.

סתיו טוריאל עם החגיגה (שחר גרוס)סתיו טוריאל עם החגיגה (שחר גרוס)

ירדן שועה

מה כבר לא נאמר על הקפטן של בית”ר ירושלים? מהילד ה’בעייתי’ שועה הפך למנהיג הבלתי מעורער של הקבוצה מהבירה, שרשמה סיבוב ראשון נהדר שמשאיר אותה בעמדה בה היא בהחלט יכולה לחלום על זכייה באליפות ראשונה מאז עונת 2007/8. שערים (כולל שער אולימפי בלתי נשכח), בישולים, טאץ’ אדיר ומנהיגות סוחפת, את כל אלו מביא מספר 7 של הירושלמים אל המגרש.

ירדן שועה חוגג (חגירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)

כריסטיאן בליץ’

הסיבוב הראשון לא היה מזהיר מבחינתה של מכבי תל אביב, אך נקודת האור הגדולה ביותר היא ללא ספק החתמתו של כריסטיאן בליץ’. הקשר הסרבי הוא מה שנקרא ‘בול פגיעה’. כשהוא על המגרש, הצהובים נראים פשוט כמו קבוצה אחרת, והוא ללא ספק שחקן ברמה מעל ליגת העל. אלמלא הפציעות שלו בחצי הראשון של העונה, אין ספק שהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ הייתה עם יותר נקודות.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ' (עמרי שטיין)

עזיז אואטרה

אחרי שפתחה את העונה עם שלושה הפסדים רצופים, עזיז אואטרה, יחד עם מספר זרים נוספים שהגיעו לקראת סיום החלון, נכנס לעניינים ופשוט שינה את הקבוצה של יוסי אבוקסיס מהקצה לקצה. הקשר האחורי הנהדר שולט במרכז השדה, מביא אגרסיביות אך יחד עם זאת גם אלגנטיות, והוא ללא ספק אחת הסיבות שהיהלומים סיימו את הסיבוב הראשון במקום הרביעי בטבלה.

עזיז אווטארה חוגג (עמרי שטיין)עזיז אווטארה חוגג (עמרי שטיין)
