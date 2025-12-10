ההתאחדות של פלסטין היא שהתלוננה נגד ישראל

ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל היא שהגישה תלונה לפיפ"א נגד ההתאחדות לכדורגל בישראל, בטענה לעבירות גזענות.

כזכור, עו"ד רן כהן-ניסן, ראש האגף המשפטי של ההתאחדות, חשף אתמול (שלישי) במסגרת התוכנית "שיחת היום" של ONE: "פיפ"א כבר פתחה הליך משמעתי נגד ההתאחדות, בטענה שהיא לא פועלת מספיק נגד הגזענות, בעקבות תלונות מגורמים שונים. אם יהיו עבירות גזענות, זה בהחלט עלול לפגוע בכדורגל הישראלי. זה הליך שנמשך מעל שנה. פיפ"א אף הוסיפה סעיף המאפשר לה לערער על החלטות של בית הדין המקומי”.

מה עניתם לפיפ"א?

"ענינו, ולקחנו ייעוץ משפטי. הראינו שכל אירוע גזענות מטופל, ושאנחנו לא שותקים”.

אז ישראל על הכוונת?

"מדינת ישראל נמצאת במצב רגיש ונפיץ. אנחנו מאמינים שנוכל לצאת מזה. הקהל בסוף אוהב כדורגל, וגם בקומץ צריך לטפל".

רן כהן ניסן, מנהל האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל (שחר גרוס)

במסגרת ההתמודדות עם ההליך, ההתאחדות לכדורגל שכרה את שירותיו של משרד עורכי דין בינלאומי, והעבירה לפיפ"א חומרים רבים המראים כיצד היא פועלת נגד תופעת הגזענות, וכן חומרים נוספים המתייחסים להתנהלות ההתאחדות הפלסטינית.

המצב עדיין מוגדר כנפיץ, ובהתאחדות לכדורגל מדגישים כי לא יגלו כל הקלה כלפי עבירות גזענות מצד קבוצות או אוהדים.