"לפחות 50 ישראלים לא נכנסו לקאמפ נואו"

ברצלונה ניצחה אתמול (שלישי) 1:2 את איינטרכט פרנקפורט במסגרת משחק ליגת האלופות הראשון בקאמפ נואו מזה זמן רב. בפעם הקודמת שהיריבה הגרמנית הגיעה לבית של הקטלונים, זה נגמר עם השתלטות עוינת ומביכה מצד בארסה על היציעים באצטדיון המיתולוגי של הבלאוגרנה. אמש, היו גם אוהדים ישראלים שלא נכנסו למשחק. מאיר אוקנין, שידוע בתור “מירו ברצלונה” הדואג לכרטיסים למשחקים, דיבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

בוא תספר מה קרה אתמול לכל הישראלים שלא ראו את המשחק ומצאו את עצמם מחוץ לאצטדיון?

”בעלי המינויים קיבלו מכתבים, שהמועדון לא יאפשר במשחק נגד פרנקפורט להיכנס חוץ מבעלי המינוים”.

זאת אומרת שאי אפשר להחליף אנשים.

”רק הקטלונים ובעלי המינויים. יש רק 45 אלף מקומות, לא הרבה, והכל בגלל המשחק הקודם שהיה לפני שנתיים, שכל המגרש היה כולו פרנקפורט ולא הבינו איך עשו את זה. שלחו לנו שלא ייכנסו אנשים כתוספת, כאילו לקוחות. אנחנו הגענו למשחק ולי יש לקוחות ואין לי בעיה, אבל חלק מהם, הבנתי לפני, שהתחילו להתקשר ואמרתי שבטח זה יסתדר.

“אני המשכתי לטפל קודם בלקוחות שלי, כי זו מערכת אחרת אצלי לעומת החברות האחרות, אנשים קנו ומ-10:00 התקשרו אליי אנשים שאני אפילו לא מכיר, שהם בברצלונה וביטלו להם כרטיסים, חברות ביטלו כי אמרו שלא יהיה כרטיסים, זה לא רק מישראל, מכל העולם.

אוהדי פרנקפורט בקאמפ נואו בפעם הקודמת (IMAGO)

“חברות אינטרנט וכו’, חברות מהארץ שנפגעו, אני עשיתי משהו חכם, הלכו על המינויים שלי ונגיד ספרדי שיש לו חמישה אז הוא בא עם עצמו ועוד ארבעה, כאילו הוא מארח אותם, וככה הצליחו להיכנס. הקטע היה עם ארבעה ישראלים מהנדסה קרבית, ביקשו ממני טובה שיצאו מהמילואים וכו’ ועד שהם בברצלונה, עבדתי שלוש שעות עד שמצאתי שיהיה לי ארבעה רצוף ביחד, ארגנתי להם טבעת ראשונה והסעה”.

כמה ישראלים נשארו מחוץ לאצטדיון?

”רק הלקוחות שלי דיברו על 50 לקוחות שלא נכנסו למגרש”.

עוגמת נפש.

”זה לא רק ישראלים, זה גם בעולם. עשו ככה שמי שיש לו על הכרטיס שלו לא שם קטלוני, אז לא הכניסו. כל אחד שהגיע גרמני, פולני, שמעתי גם מערב סעודית ודובאי, לא קיבלו כרטיסים, לא הבנתי מה קרה שם, אני בארץ”.

חוץ מזה איך אתה מרגיש?

”מטפל בעצמי, קצת צרוד אבל יהיה טוב”.