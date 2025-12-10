יום שישי, 12.12.2025 שעה 14:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער צפון
לוח תוצאות

הפועל חדרה איבדה נקודות ונקנסה על אבוקות

ליגה לאומית לנוער מחוז צפון: מוליכת הטבלה הפסידה 4:2 לקריית ים ואם לא די בכך, גם ספגה מבית הדין המשמעתי קנס של 2,000 שקלים על פירוטכניקה

|
אבוקה על כר הדשא (יונתן גינזבורג)
אבוקה על כר הדשא (יונתן גינזבורג)

בסוף השבוע האחרון נערכו להם משחקי המחזור התשיעי בליגה הלאומית לנוער, במחוז צפון. בין כלל המשחקים שהתקיימו, הפועל חדרה, המוליכה, אירחה את מ.ס. קריית ים, במשחק אותו הפסידה 4:2.

אם לא די בהפסד, הרי שעלתה הקבוצה לדין משמעתי בגין הסעיף "התפרעות אוהדים", נוכח אבוקה שאילצה את שופט המשחק לעצור ההתמודדות בין הקבוצה מהשרון ליריבה מהצפון.

בדו"ח השופט, ציין באסל מחאמיד, כי "אוהדי הפועל חדרה הדליקו אבוקות (לדעתי הודלקה אבוקה אחת, מקסימום שתיים), פעם בכל מחצית (לא זרקו לתוך המגרש), אבל נאלצתי לעצור את המשחק בכל מחצית למשך של דקה". בדיון אוטומטי של בית הדין המשמעתי נקבע כי הפועל חדרה אשמה תחת הסעיף "התפרעות אוהדים" ועל כן נקנסה בסכום כולל של 2,000 שקלים.

בסיכומו של דבר נכתב "עבירת קנס בהתאם להוראת שעה, בגין השלכת אבוקות שהביאו לעצירת המשחק". בחדרה יבלעו את הגלולה המרה ולא יתנו לסכום כזה או אחר לפגוע בהכנות הקבוצה למשחק הליגה הקרוב מול הפועל נוף הגליל, בנוף הגליל, משחק שייערך במסגרת המחזור ה-10 בליגה הלאומית לנוער, מחוז צפון. המשחק יתקיים ביום שבת (13/12) בשעה 12:00.

