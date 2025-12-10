יום שישי, 12.12.2025 שעה 14:14
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער דרום
לוח תוצאות

מרמורק ניצחה 0:3 את כפר שלם ועלתה למקום השני

משחק השלמה מהמחזור ה-9 בליגה הלאומית דרום לנוער: שחקניו של לירן שמש היו עדיפים, אבני, משקוב וענתבי עשו את ההבדל. הפער מהפועל ירושלים - 4 נק'

|
הפועל מרמורק (עמית ששה סעדיה)
הפועל מרמורק (עמית ששה סעדיה)

קבוצת הנוער של הפועל מרמורק חולמת לשחק באצטדיון העירוני החדש בליגת העל לנוער. הקבוצה של לירן שמש אירחה אמש (שלישי) את הפועל כפר שלם, זאת במסגרת המשחק שנעל את המחזור התשיעי בליגה הלאומית לנוער, מחוז דרום. בסיום – 0:3 מוחץ להפועל מרמורק, משערים של אבני, הקפטן, משקוב וענתבי, שהעלו את הקבוצה אל המקום השני בטבלה.

אל המשחק הפועל מרמורק הגיעה מהמקום השלישי בטבלה כשלרשותה 14 נקודות, שתי נקודות פחות מהפועל כפר שלם, שהייתה אז במקום השני, עם 16 נקודות. שתי הקבוצות, בדומה למוליכה, הפועל ירושלים, הגיעו להתמודדות עם הפסד ליגה אחת לעת עתה. לאחר המשחק, מרמורק שמרה על מאזן של שלושה שערי חובה בלבד, בין הנמוכים בליגה במשחקי הבית.

ב-20:10 הוציא את ההתמודדות לדרך השופט הראשי מתן גואטה, לצד הקוונים גלית יוסף ודניס שטיימן. בתוך 18 דקות משחק, אורי אבני, הקפטן, קבע 0:1 להפועל מרמורק והעלה את מאזנו העונה לחמישה שערים בכל המסגרות. בעונה שעברה רשם שבעה שערים במדי קבוצת הנוער של מרמורק והעונה אנחנו רק בתחילתה של הדרך.

שלוש דקות לתום המחצית הראשונה, יאן משקוב, חריג הגיל, המשחק גם בבוגרים, קבע 0:2 להפועל מרמורק, בזמן שהפועל כפר שלם של משה קונסטנטין נשארת המומה לגמרי. למשקוב שלושה שערים כבר, בדומה לכמות כל השערים שהבקיע בעונה שעברה. החבר'ה של לירן שמש ירדו אל חדרי ההלבשה ביתרון מבטיח של 0:2.

את המחצית השנייה הפועל כפר שלם פתחה עם לא פחות מארבעה חילופים. משה קונסטנטין הוציא את סוואליו קראמוקו, אושר אוסמו, שליו כהן וליאם פרץ, כשבמקומם הכניס את איתי עזרא, אשאגרה טארקין, ליאור ברודסקי ונדב כהן. האם אלו שינו דבר או שניים על כר הדשא? התשובה היא לא. עם פתיחת המחצית השנייה, מנגד, אנריקה קוקייב החליף את יאן משקוב.

לאחר 67 דקות משחק, הפועל מרמורק עלתה ליתרון של 0:3 משער רביעי העונה בכל המסגרות מצד סהר ענתבי. מדובר, אגב, בשער שלישי ברציפות מבחינתו במשחקי הקבוצה האחרונים. מאותו הרגע בו הפועל מרמורק הוליכה כבר בהפרש שלושה שערים, נדמה היה כי הפועל כפר שלם כבתה ולא יכולה הייתה לחזור להתמודדות וכך היה. 0:3 בסיום להפועל מרמורק.

לירן שמש, מאמן הפועל מרמורק, אמר לאחר הניצחון הגדול: "חזרנו ממשחק גביע הרואי שכמעט עשינו סנסציה אחרי שהובלנו 0:2 על מכבי פתח תקווה ולבסוף הודחנו. לקחנו מהמשחק הזה המון רוח גבית, ביטחון ואמונה בעצמנו, שבאמת יש פה קבוצה יוצאת מן הכלל שהשמיים הם הגבול עבורה".

לירן שמש (יונתן גינזבורג)לירן שמש (יונתן גינזבורג)

"לעצם המשחק עם כפר שלם: לטעמי התוצאה משקפת את הנעשה בכר הדשא באנו למשחק עם האנרגיה הנכונה וגם הגולים הגיעו ממהלכי כדורגל מתוכננים וחכמים. נשמח על הניצחון היום ואנחנו כבר מסתכלים לעבר המשחק הבא ביום ראשון נגד הכח ר"ג. לעצם מיקומנו במקום השני, אנחנו שמחים מזה ואני גאה מאוד בשחקנים, אבל מעדיף להיות שם באזור חודש מאי", סיכם שמש.

הפועל מרמורק: עמית עזריה (ש), נדב חסון, תום קורן, הראל כהן, דביר זינדאני, רוי אהרן, סהר ענתבי, אורי אבני (ק), דניאל זקס, נהוראי אשרם ויאן משקוב. הוחלפו: יאן משקוב, הראל כהן, נהוראי אשרם, סהר ענתבי ורוי אהרן. מחליפים: אנריקה קוקייב, דוד בריק, שחר טיג, נעם ליבנת ואיתמר כהן. בספסל: אורי סרדם, פרץ איליי, עמרי אגמי ועידו קוזי. מאמן: לירן שמש.

הפועל כפר שלם: גל וייס (ש), אופק פייגין, חי פרץ, איתי סבג, אליאב סולימן, סוואליו קראמוקו, ינון טל, אושר אוסמו, אבי סאלם (ק), שליו כהן וליאם פרץ. הוחלפו: סוואליו קראמוקו, ינון טל, אושר אוסמו, שליו כהן וליאם פרץ. מחליפים: איתי עזרא, אשאגרה טארקין, ליאור ברודסקי, נדב כהן ועילאי ליברמן. בספסל: ניר דרור, בן שבירו, עמית ביטון וגיא בנימין. מאמן: משה קונסטנטין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
