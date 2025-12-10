דקה 88: קרבאח - אייאקס 3:2

המחזור השישי של ליגת האלופות יינעל הערב (רביעי) כשבשעה זו משוחקים המשחקים המוקדמים של היום עם הנציגים הישראלים. אייאקס ואוסקר גלוך מתארחים אצל קרבאח אגדם על מנת להשיג נקודות ראשונות על הבמה הגדולה מכולן, כשבמקביל ויאריאל ומנור סולומון מארחים את קופנהגן לקרב מסקרן במיוחד.

קרבאח אגדם – אייאקס 2:2

גלוך וחבריו נמצאים במקום הרביעי בהולנד המוביל לליגה האירופית, אך זה לא מספיק להם, המועדון מאמסטרדם רוצה להגיע למקום המוביל לליגת האלופות ואף לזכות באליפות. הקשר הישראלי וקבוצתו נמצאים במקום האחרון בטבלת הצ’מפיונס ערב המחזור, ובמאזנם חמישה הפסדים, אפס נקודות ושער זכות אחד בלבד בכל המפגשים. הערב, ההולנדים יקוו לעשות תיקון קטן בדמות ניצחון ראשון כשיפגשו את האזרים. בצד השני, הקבוצה מבאקו נמצאת בתקופה מעט יותר טובה כשהיא במקום הראשון בליגה המקומית ובמקום המוביל לפלייאוף העלייה באירופה, ערב המחזור. במשחק האחרון באלופות, הפסידה 2:0 לנאפולי ולפני כן סיימה ב-2:2 מרשים מול צ’לסי.

אוסקר גלוך (IMAGO)

דקה 10: שער! קרבאח עלתה ל-0:1! קמילו דוראן קיבל כדור עומק מצוין ברחבה, ניצל יציאה לא טובה של יארוש ובצ’יפ נהדר נתן לאזרים את היתרון.

שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)

שחקני אייאקס המומים (IMAGO)

דקה 39: שער! אייאקס השוותה ל-1:1! קספר דולברג במהלך אישי נפלא חתך למרכז ומחוץ לרחבה שיגר בעיטה עוצמתית, ישר לחיבורים!

שחקני אייאקס חוגגים את שער השוויון (IMAGO)

דקה 47: שער! קרבאח עלתה ל-1:2! מתאוס סילבה עט על כדור ריבאונד ומסף הרחבה הפציץ לפינה הרחוקה!

שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)

דקה 79: שער! אייאקס השוותה ל-2:2! ומי אם לא הוא? אוסקר גלוך לקח את הכדור, ביצע פעולה אישית נפלאה על קו ה-16 ושחרר כדור חזק ושטוח ישר לפינת השער!

דקה 83: שער! אייאקס השלימה את המהפך ועלתה ל-2:3! אנטון גאאי קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובבעיטה מלאת טכניקה הפציץ ישר לחיבור הרחוק!

ויאריאל – קופנהאגן 2:2

הצוללת הצהובה נמצאת כעת בתקופה טובה, כשהיא במקום השלישי בלה ליגה ובמרחק של חמש נקודות בלבד מהמוליכה ברצלונה. במחזור האחרון בספרד, ניצחו סולומון וחבריו 0:2 את חטאפה. בליגת האלופות המצב קצת פחות נוצץ מבחינת הספרדים, הקבוצה מוולנסיה נמצאת במקום ה-34 לפני תחילת המשחק ובמאזנה ארבעה הפסדים, תוצאת תיקו אחת, נקודה אחת בלבד ורק שני שערי זכות בכל הקמפיין. לדנים מנגד, יש הזדמנות קטנה לעלות למקום המוביל לפלייאוף, אך נראה כי הם לא תלויים רק בעצמם. בזירה המקומית, האורחים נמצאים במקום החמישי ובמשחק האחרון הפסידו 2:0 לסונדריסקה. במחזור הקודם במפעל האירופי, ניצחו 2:3 את קייראט של עופרי ארד ודן גלזר.

דקה 1: שער! קופנהאגן עלתה ל-0:1! מרקוס לופס הכניס כדור מצוין למוחמד אליונוסי, שמקרוב דחק באלגנטיות פנימה את השער המהיר של הדנים!

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 47: שער! ויאריאל השוותה ל-1:1! איליאס אחומש הכניס כדור רוחב חזק לרחבה, סנטי קומסנה גלש לכדור ודחק לרשת.

דקה 48: שער! קופנהאגן הגיבה מהר ועלתה ל-1:2! בנגיעתו הראשונה בכדור, אליאס אשורי נכנס מצוין לרחבה ומקרוב עט על כדור רוחב והחזיר לדנים את היתרון.

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 56: שער! ויאריאל השוותה ל-2:2! אלפונסו פדרסה הכניס כדור מצוין לטאני אולוואסיי, שמתוך הרחבה שלח את הכדור לפינה הקרובה והחזיר את הצוללת הצהובה לחיים.