יום רביעי, 10.12.2025 שעה 14:43
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
64%1164-127114מונאקו2
64%1147-120814הכוכב האדום3
64%1178-119814ברצלונה4
64%1199-124214פנאתינייקוס5
64%1194-124614ולנסיה6
62%1063-112313אולימפיאקוס7
62%1021-103513פנרבחצ'ה8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
50%1173-117714אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1200-112114אנדולו אפס14
36%1248-120014באסקוניה15
36%1172-108414באיירן מינכן16
36%1290-126514פאריס17
36%1221-115314פרטיזן בלגרד18
29%1297-124014מכבי ת"א19
21%1202-106514ליון וילרבאן20

מאור בנימיני: החזרה להיכל היא מעמד חשוב

מנכ"ל היכלי הספורט סיפר ב"שיחת היום" על ההכנות למשחק של מכבי ת"א מחר, שיהיה הראשון בהיכל ביורוליג מזה שנתיים: "אנחנו מנוסים, מסירים חלודה"

|
היכל מנורה מבטחים צבוע בצהוב כחול (איציק בלניצקי)
היכל מנורה מבטחים צבוע בצהוב כחול (איציק בלניצקי)

אחרי שנתיים של מלחמה, מכבי תל אביב תחזור מחר (חמישי) בשעה טובה לארח את משחקי היורוליג בישראל, כשתפגוש בהיכל מנורה מבטחים את וילבראן. לקראת המאורע, מנכ”ל היכלי הספורט, מאור בנימיני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’

אתם יודעים איך לארח משחק ביורוליג?
”מסירים חלודה, אבל הכל בסדר, אנשים מנוסים, עושים מה שצריך ואת כל ההכנות, אתמול הייתה הופעה והיום אנחנו בצורה של כדורסל. שנתיים לא היה ספורט בינלאומי, זו תקופה פחות טובה, עכשיו החזרה הזאת זה מעמד חשוב”.

איזה דגשים שמים לקראת מחר?
”בעיקר על הנושא של ההכנה של ההיכל לדרישות, שזה באמת כל הדברים שאנחנו כבר מכירים, זה קשור גם למשחקי כדורסל, הרמה של המנהלת הישראלית גם גבוהה, יש ניואנסים שאנחנו יודעים שצריך לטפל בהם וזה מטופל”.

וויל ריימן ולוני ווקר (רועי כפיר)וויל ריימן ולוני ווקר (רועי כפיר)

מכבי אמרה שאין כניסה לשלטי מחאה, כל הזמן הם אישרו והפעם הם רוצים חגיגה אירופית, איך תעצרו את זה?
”זה יותר דברים של הקבוצה מול האוהדים”.

אתה בטח מכיר ויודע.
”יש הנחיות למאבטחים וכו’. אנחנו פחות מתעסקים בשלטים, יותר מתעסקים בעניינים הבטיחותיים, שיהיה מה שצריך. מקווה שהאוהדים ינצלו את המעמד החשוב הזה, שיהיה מעמד חגיגי באמת”.

מכבי חוזרת ואז הפועל נאלצת לשחק בארנה, גם מכבי, בגלל ההופעות.
”כן, לצערי זה יצא השבוע של חנוכה שזה חריג, לא ידענו מתי זה יחזור במשך שנתיים ושריינו את התאריכים האלו ואמרנו שנדע לחזור, חנוכה זה חריג לנוף ותמיד הוא היה מוחרג והיורוליג היה מתחשב וידעו להחריג את העניין, השנה זה יצא פחות טוב, אבל משחק אחד לעומת עוד 10-15 זה בסדר”.

זה מכניס לכם כסף כדי לאזן מה שלא היה?
”השיקול הספורטיבי עולה על הכלכלי”.

אוהדי מכבי תל אביב במחאה נגד דני פדרמן (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב במחאה נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

לא יכולת לבטל כדי שהיורוליג יחזור? שהפועל תשחק משחק ראשון בבית.
”ברמה הכלכלית אין ספק שהיה יותר קל להביא הופעות, אנחנו לא עושים את זה, המקרה הזה זה חריג, זה חנוכה עם שבוע מרוכז ומכרז שהלך לכמה שנים עם הבנה עם היורוליג, גם האולם שלקחו בחו”ל בבלגרד ובסופיה יש להם את האילוצים של ההיכל, זה באמת חריג”.

מה קורה עם עוד אולם? הרחבת אולם? איפה זה עומד?
”זו שאלה קבועה והתשובה תהיה אותו הדבר, הסיפור כרגע מתחיל בתהליכים ראשוניים בעירייה כדי להיענות לצורך המרכזי, אולם שקרוב ל-20 אלף מושבים, זה תהליך שייקח את הזמן שלו”.

10-20 שנה?
”אפשר לעשות אותו ב-5 שנים ואפשר ב-10, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, גם העובדה שצריך לזה הרבה תקציב, זה תקציב גדול, לעירייה קשה לעשות אותו לבד ולפחות עושים משהו שיודעים לאן הולכים, יש חזון ותכנון, זה מה שלא קורה במדינה בהרבה דברים”.

