נעצרה: רק 0:0 לפ.ס.ז' עם אתלטיק בילבאו

המחזור השישי של ליגת האלופות נחתם אמש (רביעי), כאשר קיבלנו כמה משחקים במקביל. במוקד, אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן התארחה אצל אתלטיק בילבאו וסיימה בתיקו 0:0. כמו כן, ארסנל חגגה עם 0:3 על קלאב ברוז’, בנפיקה ליסבון הפתעיה עם 0:2 על נאפולי ובאייר לברקוזן קבעה 2:2 עם ניוקאסל. בנוסף, יובנטוס גברה 0:2 על פאפוס ובורוסיה דורטמונד רשמה 2:2 במשחקה עם בודה גלימט.

אתלטיק בילבאו – פאריס סן ז’רמן 0:0

בניוגד לציפיות המוקדמות, אחד המשחקים הטובים עשל הערב על הנייר סיפק משחק נטול שערים. הפריזאים, שהגיעו לאחר ניצחון על טוטנהאם, היו מסוכנים הרבה יותר, שלטו על כר הדשא אך לא הצליחו להכניע את אונאי סימון הספרדי שהיה ביום נפלא בין הקורות.

הבאסקים מנגד, לא היוו תפאורה וכמעט ניצלו את אי יכולת הכיבוש של הצרפתים על מנת להפתיע, אך הם גם כשלו בזה והמשחק הסתיים ללא הכרעה. זהו התיקו הראשון של פאריס במפעל העונה.

ברדלי ברקולה. הצרפתי מסוכן (IMAGO)

הצגה נהדרת של השוער. אונאי סימון (IMAGO)

קלאב ברוז’ – ארסנל 3:0

הקבוצה של מיקל ארטטה המשיכה להיראות נפלא בליגת האלופות, ובעקבות הניצחון על הבלגים עלתה למאזן של שישה ניצחונות משישה משחקים. מי שכבש את שני השערים הראשונים היה האנגלי נוני מדואקה, שקבע את הטון של המשחק הזה.

חברו להתקפה גבריאל מרטינלי השלים את השלישי וקבע ניצחון נוסף לתותחנים, שהגיע לאחר ההפסד הדרמטי לאסטון וילה במסגרת הפרמייר ליג.

דקה 25, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: שער נהדר של התותחנים. נוני מדואקה השתחרר ממספר שחקנים ובעט מחוץ לרחבה טיל אדיר שפגש את הרשת של הבלגים והעלה את האורחת ליתרון.

נוני מדואקה חוגג שער (IMAGO)

דקה 47, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:2: עם פתיחת המחצית השנייה, מדואקה משלים צמד והעלה את קבוצתו ליתרון כפול. מרטין סובימנדי העביר לו כדור נהדר, וכל שנותר לאנגלי היה לנגוח את הכדור לרשת.

נוני מדואקה חוגג עם חבריו (IMAGO)

דקה 56, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:3: גבריאל מרטינלי הצטרף לחגיגה. הברזילאי יצר לעצמו מרווח משחקן ההגנה וידע לסיים כמו שצריך את השלישי של ארסנל.

בנפיקה – נאפולי 0:2

הפתעה מסוימת בליסבון. החבורה הפורטוגלית רשמה ניצחון שני ברציפות במפעל הבכיר של היבשת על חשבון חניכיו של קונטה. ריצ’רד ריוס ולאנדרו באריירו קבעו את תוצאת המשחק ושלחו את הנשרים למאזן של 6 נקודות, אחת בלבד פחות מיריבתם.

דקה 20, שער! בנפיקה עלתה ליתרון 0:1: ריצ’רד ריוס קיבל את הכדור ברחבה, ובעט לפינה הימנית בקור רוח.

דקה 49, שער! בנפיקה עלתה ליתרון 0:2: לאנדרו באריירו קיבל כדור בתוך הרחבה, ובעזרת סיומת נהדרת קבע יתרון כפול למארחת.

שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)

באייר לברקוזן – ניוקאסל 2:2

חלוקת נקודות בגרמניה, לאחר שער של אלכס גרימלדו בדקה ה-88. המגפייז רושמים משחק שני ברציפות ללא ניצחון באלופות, וזאת לאחר שרשמו מהפך במהלך משחק זה ועלו ליתרון. מנגד, המארחת רשמה נקודה לאחר משחק בו ניצחה.

אנתוני גורדון כיכב עם שער ובישול בצד האנגלי, בעוד גרימלדו כאמור ושער עצמי של ברונו גימראייש כבשו למארחים.

דקה 13, שער! לברקוזן עלתה ליתרון 0:1: בעיטה של רוברט אנדריך פגשה בדרכה את ברונו גימראייש, והברזילאי הסיט את הכדור לרשת.

שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)

דקה 51, שער! ניוקאסל השוותה ל-1:1: המגפייז קיבלו פנדל אותו תרגם אנתוני גורדון לשער השוויוון.

אנתוני גורדון ניגש לפנדל (IMAGO)

דקה 74, שער! ניוקאסל עלתה ליתרון 1:2: אנתוני גורדון העביר כדור לרחבה שפגש את ראשו של לואיס מיילי, והקשר נגח פנימה את המהפך של האנגלים. גורדון עם שער ובישול.

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

דקה 88, לברקוזן השוותה ל-2:2: אלכס גרימלדו קיבל את הכדור לאחר מהלך קבוצתי מרשים. המגן הספרדי לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.

שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)

יובנטוס – פאפוס 0:2

שתי הקבוצות היו עם אותו מספר נקודות טרם המחזור, ובעזרת הניצחון קפצו האיטלקים ל-9 כאלו והם כעת במקום ה-17. זהו ניצחונם השני העונה במפעל והשני ברצף, כאשר מי שכבשו הם ווסטון מקיני וג’ונתן דייוויד.

דקה 67, שער! יובנטוס עלתה ליתרון 0:1: אנדראה קמביאסו העביר כדור לווסטון מקיני, והאמריקאי כבש את הראשון של האיטלקים.

דקה 73, שער! יובנטוס עלתה ליתרון 0:2: בתום מהלך קבוצתי נפלא, קנאן יילדיז מצא את ג’ונתן דייוויד, והאחרון לא התבלבל, הכניס את הכדור לרשת וקבע יתרון כפול מהיר לקבוצתו.

שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)

דורטמונד – בודה גלימט 2:2

הגרמנים יכולים לצאת מאוכזבים לאחר שאיבדו יתרון פעמיים כאשר מי שכבש לזכותם הוא יוליאן בראנדט עם צמד. הנורבגים גילו אופי, רשמו תיקו שלישי במפעל, אך הם עדיין שקועים בתחתית. מי שכבשו לזכות האורחת הם היתאן אליסמי ויינס פטר האוגה.

דקה 18, שער! דורטמונד עלתה ליתרון 0:1: פאביו סילבה מצא את יוליאן בראנדט בתוך הרחבה, והאחרון סיים נהדר והעלה את קבוצתו ליתרון.

דקה 42, שער! בודה גלימט השוותה ל-1:1: היתאם אליסמי נגח את שער השוויון של הנורבגים.

דקה 51, שער! דורטמונד עלתה ליתרון 1:2: ברנדאט הגרמני השלים צמד והחזיר את היתרון למארחת. הוא היה במקום הנכון בזמן האחרון כדי לשלוח ריבאונד לרשת.

דקה 76, שער! בודה גלימט השוותה ל-2:2: האורחת לא מוותרת על המשחק. יינס פטר האוגה השתלט על ריבאונד ולא התבלבל ושלח בעיטה נהדרת שהכניעה את קובל.

שחקני בודה גלימט מאושרים (IMAGO)