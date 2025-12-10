"עוקץ הכרטיסים נמשך, במשטרה תיקים נזרקים"

הכדורגל מספק לנו רגעים יפים בכל הזדמנות, אך בין כל הדברים הטובים, יש גם כאלו שפחות ובתקופה האחרונה נחשף עוקץ כרטיסים כאשר אנשים מתחזים לאחרים ומשתמשים בזה לעקוץ אוהדים אחרים. אלרום גאבי, אוהד מכבי תל אביב, עלה להתראיין על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

העוקץ ממשיך.

”אני אעשה סדר, קודם כל אני לא אחד מאלה שנעקצו. אולם, העוקץ ממשיך בכל הכוח, למתן יחזקאל גנבו את הזהות והכל ממשיך, הבן אדם ממשיך להתחזות, לדעתי זו חבורה ולא בן אדם אחד”.

התלוננתם במשטרה?

”כן”.

איפה?

”משטרת בני ברק, הרצליה, ראשון, יש כאלה בכל מקום והעוקץ ממשיך ויש כמה שאומרים שאין להם כוח להתעסק עם המשטרה”.

היה את העוקץ בחיפה ואם יתלוננו שם אז המשטרות יוכלו לדרוש את המצלמות.

”מה שהמשטרה טוענת, והצעתי להם, שרק עם צו משטרתי יוכלו לפתוח מצלמות על כספומט”.

צריך שמי שנעקץ בבנק יתלונן בחיפה. אתם צריכים שמי שנעקץ אז בבנק עם חיפה, יגיש תלונה ואז יהיו חייבים לקדם את זה.

”הגישו כבר תלונה במשטרת הרצליה והתיקים האלה נזרקים כל פעם למקומות שלא נעים לי להגיד איפה”.

אנחנו ניכנס לתמונה גם ובינתיים חשוב שתסביר מה יכול אדם לעשות כדי להימנע מזה?

”אנשים האלה נמצאים בכל מקום, בוואטספ, אינסטגרם, פייסבוק, טלגרם, כל מקום. הם מתחזים לאנשים אחרים וגונבים תעודות זהות, שמות בדויים, היה אחד בשם גיא מורד עם תמונה אחרת, פנה אליי מישהו גם עם אחיו שחייל כביכול, ואז הם מתחזים ומתחילים שיחה בה הם אומרים שהם מוכרים מנוי לדוגמה לשער 11, ויודעים שאי אפשר להשיג, הבחור טוען שהוא מכיר את הבעלים של לאן או גיסו או משהו, הוא עובר להיות שליח ישראל בלונדון ואז צריך לעבור לשער אחר וכל זה”.

מה ההיקף של העקיצות?

”לדעתי כבר עבר את המיליון שקל, ואני לא מגזים”.

ההמלצה הכי מרכזית זה לקנות דרך המועדון פשוט.

”המועדון מתנער כמובן ואין לו שום קשר, זה אנשים פרטיים”.

גם מכבי ת”א צריכה לשים סוף לזה ולהיכנס לתמונה הזאת, אבל זה בעוד קבוצות וזה רשת. באילו קבוצות זה עוד קורה?

”כל מיני, אין קבוצה ספציפית”.

גם המנהלת צריכה להיכנס לתמונה.

”אנחנו חצי שנה בתמונה הזאת ואתם מכירים את זה”.

אולי להתקשר לחיים אתגר.

”דיברתי איתו אתמול, זה לא מספיק מעניין אותם”.