"הייתה אי הבנה, המחיר לאוהדי חיפה הוא 75"

מכבי חיפה תפגוש את את מכבי אחי נצרת במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה, כאשר מחירי הכרטיסים לאוהדים היו תחילה 100 ש"ח ויצרו בלאגן, כשהקבוצה מליגת העל פרסמה הודעה שלא תמשוך עוד כרטיסים עבור האוהדים ורק לאחר כמה שעות, המועדון מליגה א' הוריד את המחיר ל-75 ש"ח. בעלי אחי נצרת, מאהר חמאד, עלה להתראיין.

מה קורה? ספר לנו קצת מה היה.

“הייתה אי הבנה, אנחנו מתואמים עם הפקיד שעובד עבור מכבי חיפה, 70 ש”ח לכרטיס לנו או להם, ודרך החברה זה ייצא 75 בגלל העמלה. לגבי אחי נצרת הכרטיס שלנו זה 70, אנחנו קבוצה קטנה, ביקשנו מהקהל שמי שרוצה לתרום 30 שקל אז שיתרום”.

אז זו עוד תרומה של 30 שקל.

”זה לא שהכתבנו, זה רק ביקשנו מהם”.

אתם צריכים תרומות?

”אנחנו קבוצה קטנה וזה עמותה וזה קהל שאוהב אותנו אז ביקשנו, מה הבעיה?”

למה קבעתם מחיר של 100 שקלים למכבי חיפה?

”אף אחד לא קבע 100 שקלים, אפשר להעלות את גיל שאני לא יודע מה התפקיד, זה איציק עובדיה הפנה אותנו אליו, ואני קבעתי 70 שקל”.

מכבי חיפה יצאה בהודעה רשמית.

”הייתה הודעה בערבית שהקהל שלנו מוזמן לשלם 100 שקל כי זה יחד עם התרומה, והם חשבו שהתכוונו אליהם, אבל בכלל לא”.

הסיפור זה שאתם ביקשתם עוד 30 שקל.

”כן, אנחנו ביקשנו 30 שקל מהקהל שלנו, לא מעבר. לא יודע מי הגיב את הסיפור הזה, זה לא אמיתי בכלל, ואפשר לעלות מישהו ממכבי חיפה, אין בעיה”.

1,000 כרטיסים העברתם כבר?

”כן, בטח”.

כמה אפשר להכניס?

”3,500”.

כמה מצפים שיגיעו ממכבי חיפה? 2,000?

”יש יציע למכבי חיפה שהוא כולל 1,100 צופים, אז נתנו להם 1,000 כרטיסים, אם יצטרכו עוד אז ניתן להם. אנחנו יש לנו שלושה יציעים, יש יציע לאורחים ושני יציעים ביחד, אנחנו לא יכולים לתת את זה למכבי חיפה ונקבל יציע קטן, זה משחק בית שלנו, הרבה צופים מהמגזר יגיעו”.

אתה רואה את עצמכם מפתיעים?

”אם יבוא יום גשום ואתה יודע מה, אנחנו מקום ראשון עם הפרש ומכבי חיפה לא יותר מדי כמו פעם, הקבוצה שדורסת, אז אפשר הכל”.