יום רביעי, 10.12.2025 שעה 15:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"הייתה אי הבנה, המחיר לאוהדי חיפה הוא 75"

מאהר חמאד, בעלי אחי נצרת, ב"שיחת היום": "ביקשנו מהאוהדים שלנו שמי שירצה ישלם עוד 30 ש"ח, אז הייתה אי הבנה". וגם: חלוקת הכרטיסים ויחסי הכוחות

|
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה תפגוש את את מכבי אחי נצרת במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה, כאשר מחירי הכרטיסים לאוהדים היו תחילה 100 ש”ח ויצרו בלאגן, כשהקבוצה מליגת העל פרסמה הודעה שלא תמשוך עוד כרטיסים עבור האוהדים ורק לאחר כמה שעות, המועדון מליגה א’ הוריד את המחיר ל-75 ש”ח. בעלי אחי נצרת, מאהר חמאד, עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה קורה? ספר לנו קצת מה היה.
“הייתה אי הבנה, אנחנו מתואמים עם הפקיד שעובד עבור מכבי חיפה, 70 ש”ח לכרטיס לנו או להם, ודרך החברה זה ייצא 75 בגלל העמלה. לגבי אחי נצרת הכרטיס שלנו זה 70, אנחנו קבוצה קטנה, ביקשנו מהקהל שמי שרוצה לתרום 30 שקל אז שיתרום”.

אז זו עוד תרומה של 30 שקל.
”זה לא שהכתבנו, זה רק ביקשנו מהם”.

אתם צריכים תרומות?
”אנחנו קבוצה קטנה וזה עמותה וזה קהל שאוהב אותנו אז ביקשנו, מה הבעיה?”

שחקני אחי נצרת (באדיבות המועדון)שחקני אחי נצרת (באדיבות המועדון)

למה קבעתם מחיר של 100 שקלים למכבי חיפה?
”אף אחד לא קבע 100 שקלים, אפשר להעלות את גיל שאני לא יודע מה התפקיד, זה איציק עובדיה הפנה אותנו אליו, ואני קבעתי 70 שקל”.

מכבי חיפה יצאה בהודעה רשמית.
”הייתה הודעה בערבית שהקהל שלנו מוזמן לשלם 100 שקל כי זה יחד עם התרומה, והם חשבו שהתכוונו אליהם, אבל בכלל לא”.

הסיפור זה שאתם ביקשתם עוד 30 שקל.
”כן, אנחנו ביקשנו 30 שקל מהקהל שלנו, לא מעבר. לא יודע מי הגיב את הסיפור הזה, זה לא אמיתי בכלל, ואפשר לעלות מישהו ממכבי חיפה, אין בעיה”.

קהל אוהדי מכבי חיפה (חגקהל אוהדי מכבי חיפה (חג'אג' רחאל)

1,000 כרטיסים העברתם כבר?
”כן, בטח”.

כמה אפשר להכניס?
”3,500”.

כמה מצפים שיגיעו ממכבי חיפה? 2,000?
”יש יציע למכבי חיפה שהוא כולל 1,100 צופים, אז נתנו להם 1,000 כרטיסים, אם יצטרכו עוד אז ניתן להם. אנחנו יש לנו שלושה יציעים, יש יציע לאורחים ושני יציעים ביחד, אנחנו לא יכולים לתת את זה למכבי חיפה ונקבל יציע קטן, זה משחק בית שלנו, הרבה צופים מהמגזר יגיעו”.

אתה רואה את עצמכם מפתיעים?
”אם יבוא יום גשום ואתה יודע מה, אנחנו מקום ראשון עם הפרש ומכבי חיפה לא יותר מדי כמו פעם, הקבוצה שדורסת, אז אפשר הכל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */