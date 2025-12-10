יום חמישי, 11.12.2025 שעה 00:51

ג'וד בלינגהאם מתוסכל (IMAGO)

מאבדת כיוון: ריאל נכנעה 2:1 למנצ'סטר סיטי

החבורה של פפ גווארדיולה סיבכה את צ'אבי אלונסו וסיפקה הצהרת כוונות עם ניצחון מרשים. רודריגו העלה את הספרדים ליתרון זמני, אורילי והולאנד הפכו

מערכת ONE | 10/12/2025 22:00
יום רביעי, 10/12/2025, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגת האלופות - מחזור 6
מנצ'סטר סיטי
הסתיים
1 2
שופט: קלמנט טורפין (ציון: 7)
ריאל מדריד
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
נ. אורילי, ציון: 9
מלבד שער השוויון המגן סיפק משחק הגנתי נהדר
השחקן המאכזב
טיבו קורטואה, ציון: 3
עשה טעות קשה ולא אופיינית ונתן לסיטי שער במתנה
הרכבים וציונים
 
 

הליגה הטובה בעולם סיפקה לנו אמש (רביעי) את אחד המפגשים הטובים שהיא יכלה לתת, כשמנצ’סטר סיטי ניצחה 1:2 את ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו והצהירה כוונות להמשך. התוצאה הזאת שמה מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, במצב בעייתי ועתידו לוט בערפל כשקבוצתו רושמת כבר הפסד שני רצוף.

המשחק נפתח בסערה כשכבר אחרי 4 דקות נשרק פנדל לטובת הספרדים, אך בוטל לאחר בדיקת VAR. מי שכבש ראשון היה דווקא רודריגו, שסוף סוך פתח בהרכב של צ’אבי אלונסו במשחק גדול וסיים נהדר מול השער. פחות משבע דקות חלפו להן וטיבו קורטואה עם טעות לא אופיינית הדף רע מאוד, הכדור התגלגל לרגליים של ניקו אורילי שהבקיע בקלות והשווה ל-1:1. 

ארלינג הולאנד נתפס על ידי רודיגר ברחבה אך תחילה השופט לא שרק על כך לפנדל. ה-VAR קרא לטורפין להסתכל שוב על המהלך ובסופו של דבר סיטי קיבלה בעיטה מ-11 מטרים. החלוץ הנורווגי גם ניגש לבעוט, לא התבלבל, השלים את המהפל והוריד את התכולים להפסקה ביתרון.

ארלינג הולאנד חוגג עם חבריו לקבוצה (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג עם חבריו לקבוצה (IMAGO)

המחצית השנייה המשיכה את הקצב הנהדר מהחצי הראשון כששתי הקבוצות מגיעות לשלל מצבים אבל אף אחת לא משכילה לכבוש. צ’אבי אלונסו זרק אל הדשא את כל מה שהיה לו אבל אף אחד לא הושיע אותו ומנצ’סטר סיטי יצאה עם ידה על העליונה מהסנטיאגו ברנבאו.

כעת, הבלאנקוס ינסו להתאושש ולהתקרב לברצלונה כשהם יצאו למשחק חוץ אצל אלאבס ביום ראשון. החבורה של צ’אבי אלונסו נמצאת במקום השני בטבלה כשהמעידות במחזורים האחרונים השאירו אותה במרחק של 4 נקודות מפסגת הליגה הספרדית. בליגת האלופות לריאל נותרו שני משחקים עד סיום השלב המוקדם, אחד נגד מונאקו בברנבאו והשני בחוץ מול בנפיקה.

גג'וד בלינגהאם על הברכיים בסיום ההתמודדות (IMAGO)

מנגד, הסיטיזנס יסיימו את שלב הליגה במשחקים מול בודו גלימט וגלאטסראיי. בליגה התכולים צמצמו את הפער לארסנל בפסגה לשתי נקודות בלבד והם נמצאים חזק במירוץ האליפות. ביום ראשון הקרוב החבורה של פפ גווארדיולה תקווה להמשיך את המומנטום החיובי גם במשחק החוץ הקשה בלונדון מול קריסטל פאלאס מהצמרת.

מחצית שניה
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • ברנרדו סילבה נכנס לפנקס עם כרטיס צהוב
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • גם אלברו קרראס קיבל כרטיס צהוב אצל ריאל
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • רודריגו ראה את הכרטיס הצהוב
רודריגו בפעולה (IMAGO)רודריגו בפעולה (IMAGO)
  • '85
  • החמצה
  • אנדריק יכל להשוות כשהגיע למצב קורץ, אבל לא הצליח לשים את הכדור ברשת
  • '80
  • החמצה
  • כדור קרן עבר את דונראומה שיצא לא טוב והגיע עד לוינסיוס, שניסה במספרת מול שער ריק אבל העיף את הכדור לשמיים
  • '79
  • חילוף
  • אנדריק מחליף את ראול אסנסיו
ניקו גונזאלס שותה מים (IMAGO)ניקו גונזאלס שותה מים (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם מול מתיאוס נונייס (IMAGO)ג'וד בלינגהאם מול מתיאוס נונייס (IMAGO)
  • '77
  • החמצה
  • הגבהה נהדרת של רודריגו מצאה את ראשו של ויניסיוס, אך הברזילאי לא נגח מספיק טוב והכדור יצא החוצה
  • '76
  • כרטיס צהוב
  • כובש השער הראשון ניקו אורילי נכנס לפנקס של השופט
  • '75
  • חילוף
  • נייתן אקה נכנס במקומו של ז'רמי דוקו בחילוף הגנתי של פפ
  • '71
  • חילוף
  • סאביניו מחליף את ראיין צ'רקי ומשלים את החילוף המשולש של פפ גווארדיולה
  • '71
  • חילוף
  • ארלינג הולאנד מפנה את מקומו לעומאר מרמוש
  • '71
  • חילוף
  • גי'אני ריינדרס נכנס למגרש במקומו של פיל פודן
ויניסיוס מול רובן דיאש (IMAGO)ויניסיוס מול רובן דיאש (IMAGO)
פיל פודן בפעולה (IMAGO)פיל פודן בפעולה (IMAGO)
  • '67
  • חילוף
  • חילוף התקפי לריאל כשדני סבאיוס מפנה את מקומו לברהים דיאס
  • '62
  • החמצה
  • ז'רמי דוקו קיבל מולו את ראול אסנסיו, הצליח לפתוח זווית לבעיטה אבל נעצר אצל קורטואה
ארלינג הולאנד וג'וד בלינגהאם מתלחששים (IMAGO)ארלינג הולאנד וג'וד בלינגהאם מתלחששים (IMAGO)
וינסיוס מול ראיין צ'רקי (IMAGO)וינסיוס מול ראיין צ'רקי (IMAGO)
  • '58
  • חילוף
  • חילוף ראשון של צ'אבי אלונסו: ארדה גולר נכנס במקומו של גונסאלו גרסיה
  • '52
  • החמצה
  • קצב מטורף בברנבאו. רודריגו מצא את עצמו לבד מחוץ לרחבה ושחרר בעיטה שעברה מעל השער
  • '52
  • החמצה
  • ראיין צ'רקי הגיע לעמדת בעיטה טובה ושחרר כדור מהמקום, אבל קורטואה קלט
ג'וד בלינגהאם מתוסכל לאחר ההחמצה (IMAGO)ג'וד בלינגהאם מתוסכל לאחר ההחמצה (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם מפספס מצב קורץ (IMAGO)ג'וד בלינגהאם מפספס מצב קורץ (IMAGO)
  • '50
  • החמצה
  • קרראס חילץ כדור והוציא את ריאל להתקפה מסוכנת, רודריגו מצא את בלינגהאם פנוי באגף הימני אך הוא ניסה להקפיץ מעל השוער ופספס את המסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • הולאנד היה קרוב להשלים צמד אבל קורטואה הדף נהדר, וסיפק עוד עצירה נהדרת גם לריבאונד של צ’רקי
ג'נלואיג'י דונארומה שמח (IMAGO)ג'נלואיג'י דונארומה שמח (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים את המהפך (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים את המהפך (IMAGO)
ארלינג הולאנד בועט את הפנדל (IMAGO)ארלינג הולאנד בועט את הפנדל (IMAGO)
  • '43
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי הפכה והיא עולה ל-1:2: רודיגר תפס את הולאנד ברחבה, והשופט ניגש ל-VAR ופסק לפנדל. החלוץ הנורווגי ניגש לבעוט, לא התבלבל וכבש לזכות התכולים
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • אנטוניו רודיגר קיבל כרטיס צהוב על התפיסה ברחבה שנתנה פנדל לסיטי
ניקו אורילי נשאר קול (IMAGO)ניקו אורילי נשאר קול (IMAGO)
ניקו אורילי חוגג את השוויון (IMAGO)ניקו אורילי חוגג את השוויון (IMAGO)
  • '35
  • שער
  • שער!, מנצ'סטר סיטי השוולתה ל-1:1: טעות לא אופיינית של טיבו קורטואה השאירה את ניקו אורילי כשהוא לבד מול השער, הוא לא התבלבל ובאיום הראשון של סיטי למסגרת השווה את התוצאה
שחקני ריאל מדריד חוגגים את הראשון (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים את הראשון (IMAGO)
רודריגו סוף סוף כובש וחוגג (IMAGO)רודריגו סוף סוף כובש וחוגג (IMAGO)
רודריגו בועט את הראשון של ריאל מדריד (IMAGO)רודריגו בועט את הראשון של ריאל מדריד (IMAGO)
  • '28
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: מכל השחקנים דווקא רודריגו הוא זה שכבש לזכות הבלאנקוס. בלינגהאם מצא את הברזילאי שסיים נהדר והעלה את ריאל ליתרון
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • פיל פודן הוא המוצהב הראשון של הערב
וינסיוס מחטיא מול השוער (IMAGO)וינסיוס מחטיא מול השוער (IMAGO)
  • '7
  • החמצה
  • קצב נהדר בברנבאו. רודריגו נשלח קדימה ונתן רוחב לויניסיוס, אך הוא נקלע למצב לא קל ובעט את הכדור החוצה
ג'אנלואיג'י דונארומה צופה בכדור חולף ליד השער (IMAGO)ג'אנלואיג'י דונארומה צופה בכדור חולף ליד השער (IMAGO)
  • '4
  • החמצה
  • פדריקו ואלוורדה ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית ולא היה רחוק מהמסגרת, אך הכדור פגע בהגנת סיטי ויצא לקרן
  • '3
  • החלטת שופט
  • השופט כבר שרק לפנדל לזכות ריאל מדריד לאחר עבירה של נונייז על ויניסיוס על סף הרחבה, אך ה-VAR תיקן אותו והבלאנקוס קיבלו בעיטה חופשית
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! קלמנט טורפין הוציא לדרך את ההתמודדות
קליאין אמבפה בספסל ריאל מדריד (IMAGO)קליאין אמבפה בספסל ריאל מדריד (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם ופיל פודן לפני ההתמודדות (IMAGO)ג'וד בלינגהאם ופיל פודן לפני ההתמודדות (IMAGO)
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
