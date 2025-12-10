מאבדת כיוון: ריאל נכנעה 2:1 למנצ'סטר סיטי

דעת המבקר

השחקן המצטיין נ. אורילי, ציון: 9

מלבד שער השוויון המגן סיפק משחק הגנתי נהדר נ. אורילי, ציון: 9

עשה טעות קשה ולא אופיינית ונתן לסיטי שער במתנה טיבו קורטואה, ציון: 3

הרכבים וציונים

הליגה הטובה בעולם סיפקה לנו אמש (רביעי) את אחד המפגשים הטובים שהיא יכלה לתת, כשמנצ’סטר סיטי ניצחה 1:2 את ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו והצהירה כוונות להמשך. התוצאה הזאת שמה מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, במצב בעייתי ועתידו לוט בערפל כשקבוצתו רושמת כבר הפסד שני רצוף.

המשחק נפתח בסערה כשכבר אחרי 4 דקות נשרק פנדל לטובת הספרדים, אך בוטל לאחר בדיקת VAR. מי שכבש ראשון היה דווקא רודריגו, שסוף סוך פתח בהרכב של צ’אבי אלונסו במשחק גדול וסיים נהדר מול השער. פחות משבע דקות חלפו להן וטיבו קורטואה עם טעות לא אופיינית הדף רע מאוד, הכדור התגלגל לרגליים של ניקו אורילי שהבקיע בקלות והשווה ל-1:1.

ארלינג הולאנד נתפס על ידי רודיגר ברחבה אך תחילה השופט לא שרק על כך לפנדל. ה-VAR קרא לטורפין להסתכל שוב על המהלך ובסופו של דבר סיטי קיבלה בעיטה מ-11 מטרים. החלוץ הנורווגי גם ניגש לבעוט, לא התבלבל, השלים את המהפל והוריד את התכולים להפסקה ביתרון.

ארלינג הולאנד חוגג עם חבריו לקבוצה (IMAGO)

המחצית השנייה המשיכה את הקצב הנהדר מהחצי הראשון כששתי הקבוצות מגיעות לשלל מצבים אבל אף אחת לא משכילה לכבוש. צ’אבי אלונסו זרק אל הדשא את כל מה שהיה לו אבל אף אחד לא הושיע אותו ומנצ’סטר סיטי יצאה עם ידה על העליונה מהסנטיאגו ברנבאו.

כעת, הבלאנקוס ינסו להתאושש ולהתקרב לברצלונה כשהם יצאו למשחק חוץ אצל אלאבס ביום ראשון. החבורה של צ’אבי אלונסו נמצאת במקום השני בטבלה כשהמעידות במחזורים האחרונים השאירו אותה במרחק של 4 נקודות מפסגת הליגה הספרדית. בליגת האלופות לריאל נותרו שני משחקים עד סיום השלב המוקדם, אחד נגד מונאקו בברנבאו והשני בחוץ מול בנפיקה.

ג'וד בלינגהאם על הברכיים בסיום ההתמודדות (IMAGO)

מנגד, הסיטיזנס יסיימו את שלב הליגה במשחקים מול בודו גלימט וגלאטסראיי. בליגה התכולים צמצמו את הפער לארסנל בפסגה לשתי נקודות בלבד והם נמצאים חזק במירוץ האליפות. ביום ראשון הקרוב החבורה של פפ גווארדיולה תקווה להמשיך את המומנטום החיובי גם במשחק החוץ הקשה בלונדון מול קריסטל פאלאס מהצמרת.