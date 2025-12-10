"המשחק יחל ב-13 דקות ו-12 שניות של דממה"

למחזור הקרוב בליגת העל הפועל תל אביב תגיע בתור אורחת. למרות שחזרה לנצח עם 0:4 על הפועל פתח תקווה, אותו משחק בבלומפילד התחיל בטעם מר בעקבות המחאה של אולטראס הפועל לצאת מהיציע באקט מחאתי לאור פעולות המשטרה.

בהמשך לכך ולקראת המפגש של האדומים עם הצפוניים, אולטראס הפועל הוציא הודעה עם קריאה למחאה נוספת תחת הכותרת: “לא תשברו אותנו, עונשים קולקטיבים ייענו בתגובות קולקטיביות”, ובה הם מבקשים לפתוח את כל משחקי המחזור ב-13 דקות ו-12 שניות של שקט ללא עידוד.

ההודעה המלאה של אולטראס הפועל: “את המשחק בשבת נפתח ב-13 דקות ו-12 שניות של דממה לא תופים, לא שירים, לא דגלים. שקט שהולך להמחיש איך יראה פה הכדורגל אם משטרת ישראל תצליח להרוג את תרבות אוהדי הספורט. נמאס מעונשים קולקטיביים, נמאס מהחלטות שרירותיות, נמאס מאטימות מוחלטת כלפי הנפש החיה של הספורט.

אנחנו קוראים לכל אוהדי הפועל שמגיעים בשבת להצטרף אלינו, ולאחר מכן נחזור להרעיד את האצטדיון כמו שאנחנו יודעים ולתת לקבוצה את התמיכה שהיא כל כך זקוקה לה! אבל זה לא רק המאבק שלנו. היום זה אנחנו, מחר זה כולם. על כן אנו קוראים לכל הקהלים בארץ, כל מי שהכדורגל בארץ חשוב לו - במחזור המשחקים הקרוב להשתיק את היציע למשך 13 דקות ו12 שניות. אף לא צעד לאחור!”.

אחרי הקריאה של אוהדי הפועל ת”א, אולטראס סאות’ של אוהדי הפועל באר שבע, הצטרף: “מי שיודע ומי שלא – בתקופה האחרונה נעשים בארץ צעדים חמורים כנגד אוהדי הכדורגל והארגונים שכוללים: ניסיונות חקיקה מנותקים מהמציאות, עליית מדרגה באלימות משטרתית, הרחקות ללא ביסוס, בקשות לכתבי אישום ועוד מהלכים שמטרתם לדכא את תרבות העידוד בישראל.

לכן, במשחק הקרוב נגד מכבי נתניה לא יהיה עידוד עד הדקה 13:12 כאקט מחאה. חשוב לנו להדגיש – המחאה איננה נגד הקבוצה או ההנהלה. זו מחאה על החופש שלנו כאוהדים, החופש להגיע לאצטדיון ללא חשש, לעודד ולצבוע כל יציע! אנחנו קוראים לכל יושבי האצטדיון לקחת חלק במחאה למען עתמיד של כולנו!”.