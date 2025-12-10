יום רביעי, 10.12.2025 שעה 19:04
כדורגל ישראלי

"המשחק יחל ב-13 דקות ו-12 שניות של דממה"

בצל האירועים מול המשטרה, אולטראס הפועל עם מחאה וקריאה לקהלים בארץ: "ימחיש מה יקרה אם יהרגו את תרבות אוהדי הספורט". אולטראס ב"ש כבר הצטרפו

|
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

למחזור הקרוב בליגת העל הפועל תל אביב תגיע בתור אורחת. למרות שחזרה לנצח עם 0:4 על הפועל פתח תקווה, אותו משחק בבלומפילד התחיל בטעם מר בעקבות המחאה של אולטראס הפועל לצאת מהיציע באקט מחאתי לאור פעולות המשטרה.

בהמשך לכך ולקראת המפגש של האדומים עם הצפוניים, אולטראס הפועל הוציא הודעה עם קריאה למחאה נוספת תחת הכותרת: “לא תשברו אותנו, עונשים קולקטיבים ייענו בתגובות קולקטיביות”, ובה הם מבקשים לפתוח את כל משחקי המחזור ב-13 דקות ו-12 שניות של שקט ללא עידוד.

ההודעה המלאה של אולטראס הפועל: “את המשחק בשבת נפתח ב-13 דקות ו-12 שניות של דממה לא תופים, לא שירים, לא דגלים. שקט שהולך להמחיש איך יראה פה הכדורגל אם משטרת ישראל תצליח להרוג את תרבות אוהדי הספורט. נמאס מעונשים קולקטיביים, נמאס מהחלטות שרירותיות, נמאס מאטימות מוחלטת כלפי הנפש החיה של הספורט.

אנחנו קוראים לכל אוהדי הפועל שמגיעים בשבת להצטרף אלינו, ולאחר מכן נחזור להרעיד את האצטדיון כמו שאנחנו יודעים ולתת לקבוצה את התמיכה שהיא כל כך זקוקה לה! אבל זה לא רק המאבק שלנו. היום זה אנחנו, מחר זה כולם.  על כן אנו קוראים לכל הקהלים בארץ, כל מי שהכדורגל בארץ חשוב לו - במחזור המשחקים הקרוב להשתיק את היציע למשך 13 דקות ו12 שניות. אף לא צעד לאחור!”.

אחרי הקריאה של אוהדי הפועל ת”א, אולטראס סאות’ של אוהדי הפועל באר שבע, הצטרף: “מי שיודע ומי שלא – בתקופה האחרונה נעשים בארץ צעדים חמורים כנגד אוהדי הכדורגל והארגונים שכוללים: ניסיונות חקיקה מנותקים מהמציאות, עליית מדרגה באלימות משטרתית, הרחקות ללא ביסוס, בקשות לכתבי אישום ועוד מהלכים שמטרתם לדכא את תרבות העידוד בישראל.

לכן, במשחק הקרוב נגד מכבי נתניה לא יהיה עידוד עד הדקה 13:12 כאקט מחאה. חשוב לנו להדגיש – המחאה איננה נגד הקבוצה או ההנהלה. זו מחאה על החופש שלנו כאוהדים, החופש להגיע לאצטדיון ללא חשש, לעודד ולצבוע כל יציע! אנחנו קוראים לכל יושבי האצטדיון לקחת חלק במחאה למען עתמיד של כולנו!”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */