סילין כנעאן הולכת בדרכי אביה אל מגרש הכדורגל

הרבה אבות ששיחקו כדורגל חולמים שהבנים שלהם ילכו בדרכם ויהפכו למקצוענים, אבל מה קורה כשאין לך בנים ויש רק בנות? זה בדיוק מה שקורה אצל כדורגלן העבר, איסלאם כנעאן, בוגר מחלקת הנוער של מכבי חיפה, ששיחק בליגת העל אצל הירוקים ובהפועל חיפה וכן בבני סכנין, כנעאן הוא אב לשלוש בנות, שאחת מהן עושה את צעדיה הראשונים בכדורגל וחולמת להפוך לשחקנית מקצוענית.

“לא הייתי מתנגד שיהיה לי בן שימשיך את דרכי, אבל לא מרגיש שזה היה משנה משהו”, אמר איסלאם. “ברוך השם יש לי בבית רקדנית בלט מקצועית (גזל כנעאן, בת 16), שחיינית מקצועית (לור כנעאן, בת 10) ושחקנית כדורגל שחולמת להיות מקצועית” (סילין כנעאן, בת 12), אומר כנעאן, שבתו האמצעית הולכת בדרכו ומככבת בקבוצת הילדות של הפועל נוף הגליל, בה הוא משמש כמנהל מקצועי במחלקת הנוער.

לפני שנה סילין אמרה לאביה שהיא רוצה לנסות לשחק כדורגל. העובדה שהיא משחקת גם כדורעף מנעה ממנה להצטרף בשל שעות אימונים חופפות. העונה, השעות הסתדרו וסילין לא שכחה את אהבתה לכדורגל והתחילה לנדנד לאבא שלה.

סילין ואיסלאם כנעאן (פרטי)

“חשבתי שהיא עובדת עלי, הופתעתי מאוד מהרצונות שלה, אבל באותה נשימה התרגשתי מאוד, סוג של גאווה. אז היא הגיעה לאימונים וממש התחברה לזה, היום היא דורשת ממני אימונים אישיים ולא מוכנה להפסיד שום אימון של הקבוצה”, מגלה האב.

סילין בת ה-12, תושבת נוף הגליל, תלמידה מצטיינת בכיתה ז' בבית הספר הבטיפיסטי בנצרת, עושה את צעדיה הראשונים בכדורגל בקבוצת הילדות של המועדון המודרכת על ידי רחל סבהט והיא משחקת כמגינה/קיצונית ימנית.

“לא יודע לאן היא תגיע בקריירה, אבל אני מאחל לה שתצליח בגדול כי יש לה המון אופי ורצון”, איחל האב הגאה, שבשיאו שיחק בקבוצת הפאר פניארול מונטבידאו מאורוגוואי.

פניארול נחשב לאחד משני מועדוני הפאר של אורוגוואי, בזכות 42 אליפויות בהן זכה מאז 1932. יריבתה המרכזית הוא קבוצת הכדורגל נסיונל. בין שתי הקבוצות מתקיימת מחלוקת לגבי מספר האליפויות בהן זכתה כל אחת. המשחק בין פניארול לבין נסיונל נחשב לדרבי החשוב ביותר באורוגוואי. “התקופה בפניארול מונטיבידאו הייתה התקופה הכי יפה בקריירה שלי”, נזכר המגן לשעבר, ששיחק בליגת העל במדי מכבי והפועל חיפה וכן בני סכנין.

האם עו"ד חנין כנעאן, מסכמת: “האמת שגם אני הופתעתי מאוד מהרצון שלה לשחק כדורגל, אבל גם אני וגם איסלאם נתנו לה את ברכת הדרך וכמו הורים אחרים אנחנו מלווים ותומכים. כל עוד היא עושה את מה שהיא אוהבת, אנחנו מרוצים ומאחלים לה שתגיע הכי רחוק, אפילו שתעבור את אבא שלה”.