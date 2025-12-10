יום רביעי, 10.12.2025 שעה 11:12
כדורסל ישראלי

לצד החתימה במכבי: גרנאדה נפרדה מהנקינס

במועדון הספרדי אמרו תודה לסנטר שעזב וחזר לשחק בישראל, הפעם עם הצהובים של עודד קטש: "זאק השתמש בסעיף השחרור שלו כדי להצטרף לקבוצת יורוליג"

|
זאק הנקינס (IMAGO)
זאק הנקינס (IMAGO)

אחרי שנחת אתמול (שלישי) בישראל ולצד החתימה שלו במכבי תל אביב, גרנאדה נפרדה היום רשמית מזאק הנקינס שהצטרף לצהובים של עודד קטש. על השיחות בין הצהובים לאמריקאי פורסם לראשונה ב-ONE. בהודעה של הקבוצה הספרדית נכתב: “השחקן השתמש בסעיף השחרור שלו כדי להצטרף לקבוצת יורוליג ועוזב את המועדון, תודה על הכל זאק!”.

הסנטר בן ה-29 מגיע לתחנה השמינית שלו בקריירה לאחר שפתח את העונה בגרנאדה. הנקינס הוכתר כ-MVP של ליגת העל ב-2023 ומגיע למועדון כאשר מי שצפוי להמשיך לתחנה אחרת הוא קליפורד אומורואי.

הקבוצה של עודד קטש היא התחנה השלישית של הנקינס כאן בישראל, לאחר שכבר הספיק לשחק בעברו בהפועל ירושלים, עימה אף לקח תואר כשזכה יחד עם הירושלמים בגביע המדינה.

עוד לפני כן הוא שיחק במכבי ראשון לציון אליה הגיע לאחר שליגת העל חודשה במתווה הקורונה וכשקבוצתו הגיעה למשחק הגמר מול מכבי ת”א והפסידה. הנקינס כבר הספיק לשחק נגד קטש שאז אימן את הפועל ירושלים ואז שוב במדי ירושלים נגד מכבי ת”א.

