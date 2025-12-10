איילת לויט מתנצלת על המכתב נגד האיגוד

רגע לפני המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 התפוצצה פרשה מסעירה בהתעמלות העולמית, לאחר שאיילת לויט, אמה של המתעמלת אופיר דיין מנבחרת ההתעמלות האמנותית של ישראל, שלחה מכתב חריג לאיגוד העולמי ובו היא תקפה את האיגוד הישראלי והעומדים בראשו, תוך שדרשה לבצע חקירה על ההתנהלות בענף. אלא שכעת, מגיעה ההתנצלות וההתנערות מכל מה שכתבה בו.

כזכור, במכתב, שנשלח ביוני 2021 לראשי איגוד ההתעמלות העולמי ונחשף לראשונה ב-ONE, נטען על ידי לויט כי היו לכאורה "מעשים פליליים ומושחתים" בהתנהלות סביב לינוי אשרם שזכתה במדליית הזהב האולימפית זמן קצר לאחר מכן, ועל כן היא דרשה לבצע חקירה סביב הקשרים בין האיגוד הישראלי לאיגוד האזרי.

לויט כתבה במכתב התלונה ששלחה לאיגוד העולמי האשמות קשות וטענה כי לכאורה "נסגרה עסקה בין איגוד ההתעמלות האזרי לבין האיגוד הישראלי שמטרתה לקדם בכל דרך אפשרית את הציונים והסיכויים של הנבחרת האזרית להגיע לפודיום, ומצד שני, אזרבייג'ן, לה אין מתעמלת אישית בצמרת הגבוהה, 'תגמול' לישראל בהענקת ציונים גבוהים במיוחד למתעמלת האישית הישראלית לינוי אשרם כדי להבטיח לה מקום גבוה על הפודיום".

בעקבות זאת, יו"ר האיגוד לשעבר כנרת צדף והמנכ"לית שרית שנער הגישו תביעת לשון הרע נגד איילת לויט בסכום של 870 אלף ש"ח. בתום דיונים ארוכים בבית משפט השלום בפתח תקווה, הושגה פשרה, במסגרתה איילת לויט התנצלה על הדברים במכתב שנשלח לאיגוד ההתעמלות העולמי - והביאה סוף לפרשה המסעירה ולסימני השאלה שריחפו באוויר כתוצאה המכתב ששלחה לאיגוד העולמי.

שרית שנער (שחר גרוס)

בנה של איילת לויט, אלעד דיין, מסר: "אני מביע את התנצלותי הכנה בשמי ובשם אמי, איילת לויט, אשר אני אפוטרופוס שלה לדין, על פרסומים שנאמרו / נכתבו / נשלחו על ידי הנתבעת נגד איגוד ההתעמלות בישראל, ו/או כנרת צדף-גנצ'רסקי יו"ר האיגוד בדימוס, ו/או שרית שנער מנכ"לית האיגוד, במספר הזדמנויות שונות. כל הפרסומים הללו אינם נכונים ואין בהם בדל של אמת".

הוא ציין כי "ביום 21.6.2021 אמי הנתבעת שלחה מכתב לנשיא ולמזכ"ל איגוד ההתעמלות הבינלאומי וכן לנשות קרן האתיקה של ההתעמלות, בו העלתה רצף של טענות כוזבות וחסרות כל בסיס כנגד האיגוד, היו"ר בדימוס והמנכ"לית. במכתב טענה הנתבעת כי האיגוד קשר קשר פלילי עם איגוד ההתעמלות באזרבייג'ן על מנת לקדם את סיכויי הזכייה במדליה במשחקים האולימפיים בטוקיו של נבחרת ההתעמלות האמנותית הקבוצתית של אזרבייג'ן, ולהנמיך את אלו של הנבחרת הישראלית, ובתמורה להענקת ניקוד גבוה בתחרות למתעמלת האמנותית הישראלית לינוי אשרם, דבר שיבטיח את מקומה על הפודיום".

כמו כן, הוסיף: "עוד טענה הנתבעת למעילה ולקידום אינטרסים אישיים המתבטאים בכך שהיו"ר בדימוס והמנכ"לית עשו עסקה בלתי חוקית, במסגרתה התערבו בקביעת השופטים בתחרויות, וזאת על מנת שמחד יונמכו הציונים לנבחרת הישראלית ומנגד יוענק ניגוד גבוה בתחרות לנבחרת של אזרבייג'ן, וכן למתעמלת הישראלית בתחרות היחידות לינוי אשרם. אני מבקש בשמי ובשם אמי להבהיר כי טענות אלו חסרות בסיס ומעולם לא היו נכונות".

המכתב של אלעד דיין (צילום מסך)

הוא המשיך וציין כי "בנוסף לכך, הנתבעת פעלה לפרסום טענותיה הכוזבות שבמכתב באתרי אינטרנט שונים בישראל, בעיתון, בראיון שהעניקה לתחנת רדיו ובפוסט מכפיש שפרסמה בעמוד הפייסבוק שלה. במועד המאוחר לפרסומים אלה, המשיכה הנתבעת לפרסם פרסומים כוזבים נוספים אודות מעשים לא כשרים כביכול, שנעשו, בין היתר, על ידי האיגוד, היו"ר בדימוס והמנכ"לית. אני מבין כי הדברים החמורים ומשוללי כל יסוד שפרסמה הנתבעת על האיגוד, היו"ר בדימוס והמנכ"לית פגעו באופן קשה בשמם הטוב והסבו להם נזק תדמיתי משמעותי, ועל כך אני מצר מאוד".

שוב ושוב, חזר וכתב: "אני מבהיר בשמי ובשם אמי כי מדובר בטענות שהיו שגויות באופן מוחלט ואני מבקש להדגיש כי האיגוד ובעלי התפקידים בו, לרבות היו"ר בדימוס והמנכ"לית, שואפים באופן מתמיד לשמירה על ערכי הספורט, הגינות, הוגנות וחתירה למצוינות, ואין שמץ של אמת בטענות שפרסמה על שוחד, עסקאות לא חוקיות, הפרת כללי האתיקה או הפרת תקנון האיגוד. אני מתנצל בשמי ובשם אמי על כל נזק שנגרם לאיגוד, ליו"ר בדימוס ולמנכ"לית כתוצאה מפרסומים אלה. אני רוצה להודות לאיגוד, ליו"ר בדימוס ולמנכ"לית על האופן האנושי בו הביאו בחשבון את המצב הקיים".

בכך למעשה, איילת לויט ומשפחתה עשתה סוף לפרשה המסעירה. איגוד ההתעמלות הישראלי, כנרת צדף ושרית שנער ניקו עצמם מההאשמות הקשות שהופנו כלפיהם מצידה. כעת, המכתב גם יתקן את הנזק התדמיתי שנוצר בעולם כלפי הענף הישראלי וסימני השאלה שריחפו באוויר.

כנרת צדף מסרה לאחר הודעת ההתנצלות: "אני שמחה שהפרשה הזו הגיעה לסיומה ושהצדק יצא לאור. ההסכם הזה מאפשר לנו להמשיך קדימה ולהתמקד במה שחשוב באמת - טיפוח הדור הבא של הספורטאים הישראלים".

שרית שנער הגיבה: "ההסכם המקיף והתנצלות הפומבית מסמנים סוף פרק מאתגר במיוחד. אני גאה שעמדנו באומץ מול ההאשמות השקריות ושהאמת ניצחה. כעת נוכל להקדיש את כל המרץ והאנרגיה שלנו לקידום ההתעמלות הישראלית ולהמשיך להביא הישגים מרשימים לספורט הישראלי".