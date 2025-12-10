"העתיד של אלונסו תלוי במפלצת תלת ראשית"

ריאל מדריד תתייצב הערב (רביעי, 22:00) למשחק חשוב מול מנצ'סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו, אך הרבה מעבר למשמעות הטבלה או המרוץ לטופ 8 בליגת האלופות, נדמה שהמשחק הזה מגלם מבחן גורלי במיוחד עבור צ'אבי אלונסו.

על הנייר, הפסד לא יסגור בפניו את הדרך לשלב הבא - לריאל יישארו עוד שני משחקים, מול מונאקו בבית ובנפיקה בליסבון, שבהם היא עוד יכולה להגיע ל-18 נקודות - אך התחושה במועדון ובתקשורת הספרדית ברורה: המפגש הזה עלול לקבוע את עתידו של המאמן.

“העתיד של צ’אבי אלונסו תלוי במפלצת תלת ראשית: גווארדיולה, הולאנד ופודן", נכתב בעיתון ‘אס’ הספרדי. העונה של ריאל תחת אלונסו מתנדנדת בין הצגות מרשימות לאכזבות גדולות: הקבוצה הבריקה מול ברצלונה, אך נראתה רע מול אתלטיקו וליברפול. עכשיו, כשעתידו של אלונסו לא ברור וכבר הוזכרו מועמדים אפשריים בתקשורת, ביניהם זינדין זידאן ויורגן קלופ, הבאסקי חייב ניצחון.

פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)

לצד הלחץ על המאמן, ריאל גם מגיעה מרוסקת מבחינת סגל. שישה שחקני הגנה חסרים: דני קרבחאל, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, דויד אלאבה, פרלאן מנדי ודין האוסן. גם אדוארדו קמאבינגה בחוץ וקיליאן אמבפה בספק גדול, אם הצרפתי לא יהיה כדיר אז גונסאלו גארסיה יפתח. עקב המצב, אלונסו יעלה מספר שחקנים מקבוצת המילואים, ופדה ואלוודה ישחק כמגן ימני.

מנגד, גם סיטי מגיעה חסרה, אם כי במידה פחות חמורה: רודרי, ג’ון סטונס ומתאו קובאצ'יץ' לא יצאו לברנבאו. האנגלים עם 10 נקודות מתוך 15 ויציבים יותר מאשר ריאל, אבל מאזן החוץ שלהם בברנבאו רחוק מלהרשים: בעשרה ביקורים - רק ניצחון אחד.