181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

"העתיד של אלונסו תלוי במפלצת תלת ראשית"

בספרד מחכים למשחק של ריאל מול סיטי (22:00), שעלול לחרוץ את גורל המאמן. אמבפה עדיין בספק וגונסאלו גארסיה עשוי לפתוח, ואלוורדה ישחק כמגן ימני

|
צ'אבי אלונסו מודאג (IMAGO)
צ'אבי אלונסו מודאג (IMAGO)

ריאל מדריד תתייצב הערב (רביעי, 22:00) למשחק חשוב מול מנצ'סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו, אך הרבה מעבר למשמעות הטבלה או המרוץ לטופ 8 בליגת האלופות, נדמה שהמשחק הזה מגלם מבחן גורלי במיוחד עבור צ'אבי אלונסו.

על הנייר, הפסד לא יסגור בפניו את הדרך לשלב הבא - לריאל יישארו עוד שני משחקים, מול מונאקו בבית ובנפיקה בליסבון, שבהם היא עוד יכולה להגיע ל-18 נקודות - אך התחושה במועדון ובתקשורת הספרדית ברורה: המפגש הזה עלול לקבוע את עתידו של המאמן.

“העתיד של צ’אבי אלונסו תלוי במפלצת תלת ראשית: גווארדיולה, הולאנד ופודן", נכתב בעיתון ‘אס’ הספרדי. העונה של ריאל תחת אלונסו מתנדנדת בין הצגות מרשימות לאכזבות גדולות: הקבוצה הבריקה מול ברצלונה, אך נראתה רע מול אתלטיקו וליברפול. עכשיו, כשעתידו של אלונסו לא ברור וכבר הוזכרו מועמדים אפשריים בתקשורת, ביניהם זינדין זידאן ויורגן קלופ, הבאסקי חייב ניצחון.

פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)

לצד הלחץ על המאמן, ריאל גם מגיעה מרוסקת מבחינת סגל. שישה שחקני הגנה חסרים: דני קרבחאל, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, דויד אלאבה, פרלאן מנדי ודין האוסן. גם אדוארדו קמאבינגה בחוץ וקיליאן אמבפה בספק גדול, אם הצרפתי לא יהיה כדיר אז גונסאלו גארסיה יפתח. עקב המצב, אלונסו יעלה מספר שחקנים מקבוצת המילואים, ופדה ואלוודה ישחק כמגן ימני.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

מנגד, גם סיטי מגיעה חסרה, אם כי במידה פחות חמורה: רודרי, ג’ון סטונס ומתאו קובאצ'יץ' לא יצאו לברנבאו. האנגלים עם 10 נקודות מתוך 15 ויציבים יותר מאשר ריאל, אבל מאזן החוץ שלהם בברנבאו רחוק מלהרשים: בעשרה ביקורים - רק ניצחון אחד.

