מכבי חיפה ונאנט נפגשות לקרב על כל הקופה

שלב 32 הגדולות בליגת האלופות נמצא על הכף. קבוצת הנוער של מכבי חיפה, אלופת המדינה, תתארח היום (רביעי) בשעה 18:00 שעון ישראל אצל נאנט אלופת צרפת למשחק האחרון בשלב המוקדמות של מסלול האלופות של ליגת האלופות, זאת שבועיים לאחר ששער שכבש ניב גבאי בדקה ה-50 סלל את דרכה לניצחון 0:1, במשחק ה"ביתי" שנערך בהונגריה.

המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב 32 הגדולות, שם תפגוש למשחק אחד את אחת מ-22 העולות ממסלול האלופות או אחת מ-10 הנושרות משלב הליגה של ליגת האלופות, כשהמנצחת במשחק זה תעפיל לצמד משחקי נוקאאוט בשלב שמינית הגמר של ליגת האלופות.

מכבי חיפה הגיעה לשלב 32 הגדולות בעונת 2016/17 תחת הדרכתו של מאמן הקבוצה בשתי העונות האחרונות, איתי מרדכי, בעונה בה שנתון 98’ בהנהגתם של עופרי ארד ומוחמד אבו פאני, היה השנתון הדומיננטי.

שחקני הנוער של מכבי חיפה (מכבי חיפה)

מכבי חיפה אירחה אז את בורוסיה דורטמונד הגרמנית באצטדיון סמי עופר בחיפה, לעיניי כ-10,000 צופים. מכבי חיפה הייתה דומיננטית יותר מבחינת יוזמה התקפית, אך הקבוצה הגרמנית כבשה שער בדקה ה-60 וזכתה בכל הקופה.

בשבת האחרונה סיימו הירוקים ב-2:2 את משחק הליגה הביתי מול מ.ס אשדוד, תוצאה שקטעה רצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות. הקבוצה מהכרמל המריאה ביום שני לצרפת, מאז היא מלווה באבטחה משמעותית עקב איומים ביטחוניים פוטנציאלים.

הקבוצה מגיעה גם למשחק זה בלי אחד משחקני המפתח שלה עד לא מזמן, המגן השמאלי ינון פיינגזיכט, שעלה לסגל הקבוצה הבוגרת יחד עם הקשר דניאל דרזי, שבשבת האחרונה רשם הופעה מלאה במדי קבוצת הנוער וצפוי לפתוח בהרכב הערב. איתי סולומון, שסובל מפציעה, עלול להחמיץ את המפגש. ליאל נגת, שפתח בהרכב בהתמודדות הקודמת, הוחלף בשבת בגין פציעה וגם הוא בספק למשחק.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

מכבי חיפה צפויה לעלות עם אותו מערך הגנתי כמו במשחק הראשון. תומר לנס ארבל, שזכאי לשחק במשחקים בזירה האירופאית כחריג גיל, יפתח גם הפעם כמגן שמאלי, בחוליית הגנה שתכלול חריג גיל נוסף, הבלם והקפטן, אלעד אמיר.

לצידם ישחקו המגן הימני אילון ברוך (2007) והבלם הגבוה נעם שטייפמן (2008). מארק גולנקוב (2008) צפוי לעלות בשער. בחלק הקדמי של הקישור וההתקפה ישחקו נועם אלוק (2008) וליאם לוסקי (2009), שפתחו בהרכב במשחק הקודם, השניים צפויים לפתוח גם הערב. ניב גבאי צפוי לפתוח בחוד גם הפעם.

מכבי חיפה הצליחה במשחק הקודם להצר את צעדיהם של שחקני הקבוצה הצרפתית, שלאחר 14 משחקים נמצאים במאזן של 12 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, במרחק של שתי נקודות ומשחק חסר ממוליכת הליגה, אנז'ה.

נועם אלוק (מכבי חיפה)

הערב, הקבוצה הצרפתית צפויה לזכות לתמיכה גדולה מהיציעים, קרוב לוודאי שהיא הפיקה לקחים מהמשחק הקודם בו היה נראה כי הגיעה בדריכות לא גבוהה מספיק. מכבי חיפה תצטרך להמשיך לגלות נחישות, להיות שקטה ויעילה כמו במשחק הקודם.

שניים מהכובשים המצטיינים של נאנט במשחק הקודם, לוקאס קמארה ולואן מריפלד, חילקו ביניהם את דקות המשחק בפעם הקודמת. אחד מהשניים לפחות קרוב לוודאי שיעלה בהרכב. בהגנה לא צפויים שינויים משמעותיים, קרוב לוודאי שהיא תונהג גם הפעם על ידי השוער וואהל דאמאני והבלם באקר פול.

איתי מרדכי: “אני סומך על הבחורים”

המאמן, איתי מרדכי ושלושה משחקני הקבוצה, התייחסו באתר הרשמי למשחק הצפוי ושיתפו בתחושותיהם ובשאיפות: “יש הרבה התרגשות והרבה ציפייה למשחק. אנחנו נמצאים במקום ובאצטדיון נפלא, פעם ראשונה שלנו פה. אנחנו באימון מסכם לפני משחק”, אמר המאמן.

“האצטדיון והתנאים מושלמים, כל מה שנשאר לנו זה לעלות, לתת את ההצגה שלנו וליהנות מהמעמד, מהמשחק ומהמיקום. אני סומך על הבחורים, על הקבוצתיות, ועל דרך המשחק שלנו, אני יודע שאנחנו נעלה ונעשה את המקסימום כדי להשלים פה את המחצית השנייה של המשחק שהתחיל בהונגריה ולעלות שלב”, הוסיף מרדכי.

איתי מרדכי (רועי כפיר)

החלוץ אדם גרימברג: “אנחנו מגיעים בנחישות שיא, בטוחים מאוד בעצמנו, מוכנים טקטית ומנטלית. אנחנו הולכים לשחק במגרש קשה, ביתי, עם קהל שיקנה יתרון ליריבה. במשחק הקודם אומנם ניצחנו, אבל זה רק מחצית מצמד המשחקים”.

“אנחנו באים לתת את הכל. אנחנו גם פחות או יותר בעומס משחקים, כל היום בסוג של החלמה, המון אימוני שחרור, אימונים טקטיים ו-וידאו קבוצתי. אנחנו מסתכלים על היריבה שלנו ועל עצמנו. ככה אנחנו מוצאים פתרונות למשחק, נעשה הכל לעלות לשלב הבא ולעשות היסטוריה”, הוסיף השחקן.

אדם גרימברג (שחר גרוס)

הקשר ליאם אלוק, שיתף גם הוא: “תחושות טובות, אנחנו יוצאים רגע מהליגה והגביע, מתרכזים בליגת האלופות, מתכוננים כמו שצריך, לומדים על היריבה עוד טיפה ולוקחים מה שהיה במשחק האחרון.

“מה שלא עשינו טוב אנחנו משפרים, מה שעשינו טוב עושים יותר טוב ובאים לנצח. יש לנו רצף משחקים לא פשוט, אנחנו מתייחסים לכל משחק בייחוד. עכשיו הגיע המשחק בליגת האלופות ואנחנו מתמקדים בו, אנחנו רוצים לעשות היסטוריה”.

המגן הימני אילון ברוך, אמר: “אנחנו מתרגשים, יודעים את המעמד ושאפשר לייצג את המדינה ואת הקבוצה בכבוד. ראינו את היריבה, את הדברים הטובים והפחות טובים מהמשחק הקודם. נגיע בכל הכוח על מנת לעבור לשלב הבא”.