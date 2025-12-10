יום רביעי, 10.12.2025 שעה 10:31
כדורגל ישראלי

היחסים ב-Winner למשחק בין ריאל מדריד לסיטי

הבלאנקוס יארחו את האנגלים למפגש לוהט באלופות, עם יחס של פי 2.65 לחגוג על פפ ושחקניו. מה היחס לניצחון של התכולים? וגם: פאריס סן ז'רמן ונאפולי

|
קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד (IMAGO)
קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד (IMAGO)

המחזור השישי בליגת האלופות ימשיך הערב (רביעי) עם עוד כמה משחקים מסקרנים. במוקד ובשעה 22:00, אחד המפגשים הגדולים שיש למפעל להציע, כאשר ריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי. במקביל, פאריס סן ז’רמן תפגוש בחוץ את אתלטיק בילבאו ונאפולי תתארח אצל בנפיקה ליסבון.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

בהתמודדות שתתקיים בברנבאו, סיטי פייבוריטית במעט על ריאל מדריד, התכולים עם יחס של פי 2.20 לניצחון. מנגד, שלוש נקודות לבנות שיוציאו את צ’אבי אלונסו מהמשבר, יהיו שוות למנחשים נכונה יחס של פי 2.65. חלוקת נקודות תניב יחס של פי 3.60.

עוד בספרד בחבל הבאסקים, אלופת אירופה פ.ס.ז’ עדיפה על בילבאו עם יחס של פי 1.50 לניצחון צרפתי. אם היריבה של ארנסטו ואלוורדה תנצח ותפתיע, מדובר על יחס של פי 4.95 כשתיקו יהיה שווה יחס של פי 4.10.

במפגש בפורטוגל, בנפיקה עם יחס של פי 2.45 לגבור על נאפולי, בעוד האיטלקים קיבלו יחס של פי 2.80 להשיג שלוש נקודות. אם המשחק ייגמר ללא הכרעה, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 2.95.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */