יום רביעי, 10.12.2025 שעה 10:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"בתקופה הזו, הכי נכון לשחק בטדי בלי קהל חוץ"

יו"ר בני סכנין, מוחמד אבו יונס, לקראת המפגש מול בית"ר ירושלים: "על הנייר הם טובים מאיתנו, אבל לא נבוא להניף דגל לבן". וגם: החיזוק והמטרות

|
מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)
מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

אחרי הניצחון האחרון מול בני ריינה, בבני סכנין יכולים היו לנשום לרווחה אחרי שברחו מהתחתית הרותחת והתקרבו עד כדי שתי נקודות ממכבי חיפה שבמקום השישי. אחד השחקנים שספג כרטיס צהוב חמישי ולא יעמוד לרשותו של שרון מימר לקראת המשחק הקרוב בטדי מול בית"ר ירושלים הוא הבלם חסן חילו, שהיה פחות טוב והוחלף על ידי מארון גנטוס.

בהתחשב בנסיבות של פתיחת העונה וחוסר הוודאות ששרר סביב הקבוצה, הרי שבסכנין יכולים להיות מרוצים מכך שהקבוצה השיגה עד כה 17 נקודות. יו”ר המועדון, מוחמד אבו יונס, אמר: “אני חושב שאנחנו במקום הריאלי שלנו. לא התחלנו את העונה כמו כולם. התחלנו במינוס שחקנים וההכנה לליגה לא הייתה אופטימלית. המטרה שלנו היא להיות באמצע הטבלה, אני כרגע לא מדבר על מטרות גבוהות יותר.

“אם רוצים פלייאוף עליון נצטרך לעשות את זה לא על ידי דיבורים, אלא דרך המגרש. אני ריאלי ויודע שזה קשה מאד, אבל אני לא אומר שזה בלתי אפשרי. המטרה לא להיות במאבקי התחתית ולהיות במרכז הטבלה. אני מרוצה עד עכשיו. הקבוצה עומדת בציפיות שלי. יש לנו חבורה של שחקנים טובים שמקבלים במה וניתן להם את כל הכלים כדי להצליח. לקראת ינואר נחשוב מה לעשות. לא יהיו מהפכות ואם יהיה חיזוק זה יהיה חיזוק נקודתי".

שחקני בני סכנין חוגגים (חגשחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)

על ההחלטה שלא יהיה קהל חוץ בטדי והמשחק עצמו אמר אבו יונס: "משחק קשה מאוד. על הנייר בית"ר ירושלים טובים יותר מאיתנו, אבל לא נבוא כדי להניף דגל לבן. נבוא לשחק, להיאבק ולהוציא נקודות. ההחלטה לשחק ללא קהל חוץ בטדי בתקופה שאנחנו נמצאים בה היא החלטה נכונה וזאת למרות שכל היופי בכדורגל זה הקהל".

