לפי CIES: דאפה יהיה שווה 12.3 מיליון אירו

מחקר חדש של CIES מציג את השחקנים ברחבי העולם שערך ההעברות שלהם צפוי לעלות הכי הרבה במהלך חצי השנה הקרובה, זאת ללא הארכת חוזה ובהתאם לתרחיש שהן יציגו בערך את אותם הביצועים כמו בחצי השנה האחרונה, הן באופן אישי (דקות משחק, עלייה בהרכב, תדירות שערים וכו') והן באופן קבוצתי (תוצאות).

הקיצוני יאן דיומנדה (RB לייפציג) מוביל את הדירוג עם עלייה צפויה של 40.1 מיליון אירו. ערכו הנוכחי אכן מוערך ב-45.7 מיליון אירו, בעוד שערכו הצפוי ב-10 ביוני 2026, לפי התרחיש שתואר לעיל, הוא 85.8 מיליון אירו. ניק וולטמאדה הגרמני מניוקאסל יונייטד (+26.2 מיליון אירו) ובזומאנה טורה נוסף מהופנהיים (+23.9 מיליון אירו), משלימים את הפודיום.

בסך הכל, הרשימה שפורסמה כוללת לא פחות מ-169 שחקנים פעילים ב-23 ליגות שונות. העלייה הצפויה בשווי ההעברות שלהם במהלך ששת החודשים הקרובים היא לפחות 5 מיליון אירו.

ברשימה ישנם שני נציגים ישראלים. הראשון הוא חלוצה של שארלוט מליגת ה-MLS, עידן טוקלומטי. לפי המחקר, השווי שלו כיום הוא 13.1 מיליון אירו, ובעוד חצי שנה, בהתאם לתנאים, השווי שלו צפוי להיות 18.8 מיליון אירו.

עידן טוקלומטי (IMAGO)

השני הוא חלוצה של הפועל תל אביב, דניאל דאפה. לפי המחקר, השווי שלו כיום הוא 7.1 מיליון אירו, ובעוד חצי שנה, בהתאם לתנאים, השווי שלו צפוי להיות 12.3 מיליון אירו.