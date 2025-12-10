יום רביעי, 10.12.2025 שעה 10:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

לפי CIES: דאפה יהיה שווה 12.3 מיליון אירו

מחקר חדש, שמציג את עליות הערך הצפויות של שחקנים ברחבי העולם, חזה את עליית הערך של שחקן הפועל ת"א. טוקלומטי צפוי להיות שווה 18.8 מיליון אירו

|
דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

מחקר חדש של CIES מציג את השחקנים ברחבי העולם שערך ההעברות שלהם צפוי לעלות הכי הרבה במהלך חצי השנה הקרובה, זאת ללא הארכת חוזה ובהתאם לתרחיש שהן יציגו בערך את אותם הביצועים כמו בחצי השנה האחרונה, הן באופן אישי (דקות משחק, עלייה בהרכב, תדירות שערים וכו') והן באופן קבוצתי (תוצאות).

הקיצוני יאן דיומנדה (RB לייפציג) מוביל את הדירוג עם עלייה צפויה של 40.1 מיליון אירו. ערכו הנוכחי אכן מוערך ב-45.7 מיליון אירו, בעוד שערכו הצפוי ב-10 ביוני 2026, לפי התרחיש שתואר לעיל, הוא 85.8 מיליון אירו. ניק וולטמאדה הגרמני מניוקאסל יונייטד (+26.2 מיליון אירו) ובזומאנה טורה נוסף מהופנהיים (+23.9 מיליון אירו), משלימים את הפודיום.

בסך הכל, הרשימה שפורסמה כוללת לא פחות מ-169 שחקנים פעילים ב-23 ליגות שונות. העלייה הצפויה בשווי ההעברות שלהם במהלך ששת החודשים הקרובים היא לפחות 5 מיליון אירו.

ברשימה ישנם שני נציגים ישראלים. הראשון הוא חלוצה של שארלוט מליגת ה-MLS, עידן טוקלומטי. לפי המחקר, השווי שלו כיום הוא 13.1 מיליון אירו, ובעוד חצי שנה, בהתאם לתנאים, השווי שלו צפוי להיות 18.8 מיליון אירו. 

עידן טוקלומטי (IMAGO)עידן טוקלומטי (IMAGO)

השני הוא חלוצה של הפועל תל אביב, דניאל דאפה. לפי המחקר, השווי שלו כיום הוא 7.1 מיליון אירו, ובעוד חצי שנה, בהתאם לתנאים, השווי שלו צפוי להיות 12.3 מיליון אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */