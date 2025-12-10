"אחרי אצילי בחיפה רצו זר, התעקשתי על חלאילי"

במכבי חיפה יכולים היו אתמול (שלישי) להתמוגג. ענאן חלאילי, יוצא מחלקת הנוער של המועדון שבקיץ שעבר שנמכר לאוניון סן ז’ילואז הבלגית תמורת סכום שיא של 7.5 מיליון אירו, עושה חייל לא רק בליגה הבלגית אלא גם בליגת האלופות.

אמש חלאילי כבש צמד במשחקה של קבוצתו מול מארסיי ונראה שהשערים האלו והיכולת שהוא מפגין, יגרמו ללא מעט קבוצות בכירות באירופה לשים עין על השחקן. על פי דו"ח חדש שפרסם בקיץ מכון מחקרי הכדורגל CIES, חלאילי היה מדורג במקום השלישי בין השחקנים בעלי שווי ההעברה הגבוה ביותר בקבוצות אוניון סן ז'ילואז ואנטוורפן, שתיים מהמובילות בליגה הבלגית.

שווי המעבר המוערך של חלאילי בקיץ האחרון עמד על 17.1 מיליון אירו ונראה שעכשיו עם ההופעות שלו בצ’מפיונס, הסכום עליו יקפוץ, דבר שבכל מקרה גם מכבי חיפה תוכל ליהנות ממנו מאחר שיש לה 15 אחוזים ממכירה עתידית של הקיצוני.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

את הפריצה הגדולה שלו במדים הירוקים עשה חלאילי בתקופת מסאי דגו שהימר על השחקן אחרי שעומר אצילי עזב. דגו נמצא בקשר רצוף עם חלאילי: "אני זוכר שרצו במכבי חיפה להביא זר לעמדה הזאת במקום אצילי והתעקשתי רק על ענאן".

על צמד השערים שכבש חלאילי אמר דגו: "השערים שענאן חלאילי כבש אתמול הם שערים של טופ אירופה מימין ומשמאל. אלו שערים של איכות מטורפת. אני תמיד מזכיר לענאן את הרצון שלו לשחק רק כשחקן כנף או כחלוץ מרכזי במערך של 4:3:3, בזמן שאני התעקשתי שילמד לשחק גם במערך של 5:3:2 מתוך כוונה שילמד לשחק גם בתפקיד נוסף, דבר שבא לידי ביטוי היום בקבוצתו הבלגית. ענאן כבש אתמול שערים טיפוסיים לשערים שכבש גם במדי מכבי חיפה".

ענאן חלאילי ומסאי דגו (עמרי שטיין)

דגו עוד משוכנע שבלגיה היא רק תחנה ראשונה בקריירה האירופית של חלאילי: "לי אין ספק שענאן יגיע לליגות הבכירות באירופה ובכלל זה לאנגליה, גרמניה וגם איטליה שם משחקים במערך שהבלגים משחקים היום וזה יכול מאד להתאים לו".