ביין: הפסדתי 35,000 דולר, הייתי חייב להחזיר

ביום ראשון בערב דזמונד ביין הוציא את העצבים על או.ג’י אננובי כשהטיח עליו את הכדור בעוצמה למורת רוחם של אוהדי ניו יורק, שהחלו לשרוק לו בוז בכל נגיעה. הניקס ניצחו אז את אורלנדו 100:106 וביין נקנס ב-35,000 דולר. ביום ראשון בלילה שתי הקבוצות ייפגשו שוב – הפעם בחצי גמר גביע ה-NBA – אחרי שהלילה (בין שלישי לרביעי) הניקס הדיחו את טורונטו והמג’יק את מיאמי.

ביין שסיים עם שיא עונתי בנקודות (37) ושש שלשות ב-108:117 על ההיט, התייחס בחיוך לקנס שספג: "הרגע הפסדתי 35,000 דולר, אז הייתי חייב להחזיר את זה איכשהו. אני מתרגש, זו הזדמנות מצוינת עבורנו לשחק כדורסל משמעותי מוקדם בעונה".

הניצחון גם הכניס לכיסו של ביין מעל 100,000 דולר בזכות העלייה לחצי הגמר. בהמשך הדרך הפרסים יכולים להיות גדולים אף יותר: כל שחקן בקבוצה שתזכה בגביע ירוויח 530,933 דולר, בעוד כל שחקן במפסידה בגמר יקבל 212,373 דולר.

דזמונד ביין זורק את הכדור על או.ג'י אננובי (צילום מסך)

דזמונד ביין מול מיאמי (רויטרס)

מאמן מיאמי, אריק ספולסטרה, החמיא בחוסר רצון על ההצגה של ביין ברבע הרביעי: "הוא קלע זריקות קשות שם, אבל גם קיבל מבטים פנויים. אחר כך הוא התחיל לחדור, להגיע לטבעת, קלע כמה זריקות ממש קשות, סחט עבירות. היה לו משחק מצוין. בגלל זה צריך לקחת ממנו את הזריקות הפנויות לפני שהוא נכנס לקצב”.