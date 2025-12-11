סגנון הרפתקני וקשר מבוקש: הכירו את שטוטגרט

שטוטגרט הייתה קרובה פעמיים לתהילה אירופית במהלך ההיסטוריה שלה. ב-1989 היא עלתה לגמר גביע אופ"א, שהיה אז המפעל הכי תחרותי והכי מרתק ביבשת – הרי רק האלופות עלו לגביע האלופות, וכל יתר הקבוצות החזקות מהליגות הבכירות השתתפו בו. בדרכה לזכייה הנכספת עמדה נאפולי של דייגו מראדונה, קארקה ואלמאו. שטוטגרט הייתה בעמדת אנדרדוג, אך היא הגיעה לאצטדיון סן פאולו ללא רגשי נחיתות. גם ללא הסקורר המוביל יורגן קלינסמן, הגרמנים עלו ליתרון מוקדם והיו קרובים לסנסציה. זה לא קרה בסופו של דבר, כי מראדונה השווה בפנדל, וקארקה קבע 1:2 דרמטי במבצע נאה. במשחק הגומלין בגרמניה, קלינסמן כבר היה כשיר והבקיע, אבל החבורה של מראדונה חגגה בתום תיקו 3:3 פנטסטי.

ב-1998, העפילה שטוטגרט לגמר גביע המחזיקות במהדורה הלפני האחרונה שלו. הייתה זו קבוצה מלהיבה בניצוחו של הפליימייקר הבולגרי קרסימיר באלאקוב שנהנה לספק את הבישולים לחלוץ המרכזי פרדי בוביץ'. על הקווים עמד יואכים לב – מאמן בן 38 שקודם שנתיים קודם לכן מתפקיד העוזר. איש לא ידע לאן הקריירה שלו תתפתח בהמשך, וזו הייתה הפעם הראשונה בה עמד באור הזרקורים. בגמר בסטוקהולם המתינה לה צ'לסי של ג'אנלוקה ויאלי, ושטוטגרט הייתה עדיפה ברוב שלבי ההתמודדות, אך החמיצה יותר מדי. בדקה ה-70 נכנס ג'אנפנקו זולה כמחליף, כבש תוך שניות ספורות והעניק לכחולים ניצחון 0:1. שטוטגרט שוב יצאה בידיים ריקות.

מאז היא חולמת לחזור למעמד הזה, והפעם יש תחושה שזה אפשרי. הגרסאות הקודמות שהצליחו באירופה הציגו כדורגל אטרקטיבי והתקפי מאוד, וזה המצב גם הפעם. סבסטיאן הנס, אחיינו של אגדת באיירן אולי הנס, הוא מאמן שלא מהסס ללכת על כל הקופה מול כל יריבה, וזה בהחלט הולך לו. בעונת 2023/24, הדהימה שטוטגרט את גרמניה כאשר סיימה במקום השני בבונדסליגה לפני באיירן וכבשה על הדרך 78 שערים. הדאבל ההיסטורי ללא הפסד של באייר לברקוזן הסיט את תשומת הלב ממנה, אך היה זה הישג חריג ביותר בהתחשב בתקציב הצנוע. בעונה שעברה, אחרי מכירתו של סרהו גיראסי לדורטמונד, סיימה שטוטגרט "רק" תשיעית, אך עדיין הייתה אחת הקבוצות הפוריות בגרמניה, וגם זכתה בגביע, באמצעותו העפילה לליגה האירופית העונה.

סבסטיאן הנס (IMAGO)

אשתקד, לא היה לה פשוט בליגת האלופות למרות שהיא נתנה הצגות טובות וגברה בחוץ על יובנטוס. במפעל השני בחשיבותו היא רואה את עצמה מועמדת ראויה. אסטון וילה ורומא נתפסות כפייבוריטיות, אך אלה יריבות שניתן להתמודד איתן, והנס מייחס לטורניר חשיבות עליונה. הפסדים לבאזל ולפנרבחצ'ה היו מאכזבים, אבל בשני המחזורים האחרונים הביסה שטוטגרט שתי נציגות הולנדיות, פיינורד וגו אהד איגלס. ניצחונות ביתיים על מכבי תל אביב ועל יאנג בויז עשויים לסדר לה מקום בין 8 הראשונות כדי להעפיל ישירות לשמינית הגמר. הנס לא יזלזל באלופת ישראל, וההרכב עשוי להיות אופטימלי.

אם כך יהיה, יפגשו הצהובים את אחד הכוכבים העולים בכדורגל הגרמני, ואף מעבר לכך. שמו של אנג'לו שטילר מקושר בימים אלה לקבוצות פאר רבות, ותג המחיר של הקשר בן ה-24 עומד על 60 מיליון אירו לפחות. אם הכל ילך כשורה, הוא עשוי להיות בסגל הנבחרת במונדיאל, וייתכן שהצעד הגדול הבא בקריירה יגיע גם הוא בקיץ, אם כי השחקן המחונן לא ימהר לעזוב את המאמן בזכותו עלה לגדולה.

כי שטילר נהנה מאוד לעבוד עם סבסטיאן הנס. הוא צמח באקדמיה של באיירן מינכן, בה כיהן כקפטן בקבוצה עד גיל 17 והוכיח את עצמו בכל שלב. ב-2019 מונה הנס למאמן קבוצת המילואים של הבווארים בליגה השלישית, והעלה מיד את שטילר לסגל שלה. ביחד, הם סיימו באופן סנסציוני למדי במקום הראשון, וזו הייתה חגיגה גדולה גם אם העלייה לליגה השנייה בלתי אפשרית לפי התקנון. הנס המשיך אז להופנהיים, בעוד שטילר קיווה להשתלב בסגל הקבוצה הראשונה של באיירן, אך זה לא קרה מלבד שתי הופעות זניחות כמחליף בליגת האלופות.

אנג'לו שטילר (IMAGO)

אז ב-2021 גייס אותו הנס אליו, והפריצה לא איחרה לבוא. כאשר מונה הנס למאמן שטוטגרט באפריל 2023, הוא החל לבנות את הסגל לקראת העונה החדשה, ושטילר היה השם הראשון ברשימת הרכש שהוגשה להנהלה. 5.5 מיליון אירו בלבד שולמו תמורתו, וזו הייתה אחת העסקאות הטובות בגרמניה בשנים האחרונות. הקשר היה אחד הכוכבים הבולטים כאשר שטוטגרט הוכתרה לסגנית האלופה, היה מועמד לסגל של יוליאן נאגלסמן ביורו 2024, וערך לבסוף הופעת בכורה במדים הלאומיים חודשיים אחריו.

בגדול, יש לו הכל. שטילר יודע לשלוט בקצב המשחק, מפגין שקט נפשי יוצא דופן תחת לחץ, ויש לו מסירות מדודות לכל הטווחים. למעשה, בעונה שעברה הוא היה אחד המצטיינים באירופה במסירות עומק, באחוזי דיוק שהתקרבו לקווין דה בריינה. הוא גם יעיל ללא כדור, סוגר שטחים היטב, רץ ללא הפסקה ולא מתעייף. הדיווחים על מועמדותו למועדונים הגדולים לא מפתיעים איש.

מה יהיה היעד הבא? אולי ריאל מדריד שרואה בו סוג של טוני קרוס חדש בפוטנציה. אולי ברצלונה, כי האנזי פליק מכיר אותו היטב וסבור כי הוא ישלים באופן אופטימלי את פדרי במרכז המגרש. אולי באיירן שתשמח מאוד להחזיר את הבן הגולה הביתה למינכן גם אם זה יעלה הון. בסטיאן שוויינשטייגר, שיודע הכל על העמדה שלו, טוען: "שטילר הוא שחקן מעניין מאוד. אשמח מאוד לראות אותו בבאיירן". גם מנצ'סטר יונייטד חושקת בו מאוד לכאורה, אם כי שווייני כנראה לא ימליץ לו ללכת לאולד טראפורד. והרשימה לא מסתיימת כאן.

בסטיאן שוויינשטייגר (IMAGO)

את המסירות שלו אוהב שטילר לשלוח לכיוונו של דניז אונדאב, ששיחק גם הוא בליגה השלישית בגרמניה בעונת 2019/20, אך בנסיבות אחרות לגמרי. שטילר קיבל השכלה נהדרת בבאיירן, ואילו אונדאב נזרק מהאקדמיה של ורדר ברמן בגיל 16 כי היה נמוך מדי לדעת הצוות המקצועי. הוא היה מתוסכל ושקל פרישה, אך אביו דחק בו להמשיך, והצאצא למשפחת מהגרים כורדים מטורקיה פילס את דרכו מלמטה.

כאשר שיחק במדי מפן הקטנטנה בליגה השלישית, הוא אותר על ידי אוניון סן ז'ילואז שהיתה אז בליגה הבלגית השנייה. המועדון מבריסל נמצא בשליטת טוני בלום, הבעלים של ברייטון שמבסס את הסקאוטינג על ניתוח נתונים סטטיסטיים מבחינה מדעית. זה מאפשר לו לאתר מציאות במקומות בהם מועדונים אחרים כלל לא מחפשים, ואונדאב הוא דוגמה פנומנלית לכך. "בפעם ראשונה בחיי הרגשתי מוערך והבנתי שמישהו רוצה אותי באמת", סיפר החלוץ בדיעבד על הפתעתו. הוא מעולם אל שמע על סן ז'ילואז קודם לכן, אך זה בוודאי לא הפריע לו, והמעבר לבלגיה שינה את חייו.

דניז אונדאב (IMAGO)

האם המועדון היה עולה ב-2021 בלעדיו? אין לדעת, אבל איתו זה היה הרבה יותר קל. אונדאב הפציץ 17 שערים בעונתו הראשונה בכדורגל המקצועני, ואז שידרג את המאזן ל-26 כיבושים בליגה הבכירה ב-2021/22. הוא נבחר לשחקן המצטיין בבלגיה, משם הדרך לברייטון הייתה סלולה, אבל קפיצת המדרגה לפרמייר ליג הייתה גדולה מדי. במקום להתייבש על הספסל, בחר אונדאב לחזור למולדת, הושאל לשטוטגרט מצא את מקומו בסגל של סבסטיאן הנס. עם 19 שערים שהבקיע ב-2023/24 ההיסטורית, הוא היה שני רק לגיראסי, ואחרי עזיבת הסקורר המוביל הפך לכוכב המרכזי בחוד בעצמו.

אונדאב אף זומן לסגל גרמניה ליורו 2024 – הישג עליו לא העז אפילו לחלום כאשר שיחק בליגות הנמוכות. בגיל 29 הוא כבר לא מתכנן הרפתקאות במועדונים גדולים, מה גם שהניסיון בברייטון לימד אותו עד כמה ההתאקלמות עלולה להיות קשה. לכן, בניגוד לשטילר, הוא עשוי לככב בשטוטגרט עוד זמן רב, ואיתה הוא בונה גם על הצלחה באירופה. אחרי שכיכב בליגת האלופות אשתקד, המטרה היא ללכת רחוק ככל הניתן בליגה האירופית, ואונדאב נמצא בכושר פנטסטי. אחרי שכבש מול פיינורד ובישל פעמיים נגד גו אהד איגלס, הוא יהיה מאושר להמשיך בתנופה על חשבון מכבי תל אביב.