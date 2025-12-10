קרל הצטנע: עוד לא מצפה לזימון לנבחרת גרמניה

לבאיירן מינכן יש כוכב חדש, והוא בן 17 בלבד. הבווארים חזרו אמש (שלישי) מפיגור בדרך ל-1:3 על ספורטינג ליסבון במסגרת המחזור השישי של ליגת האלופות ומי שהיה מעל כולם הוא לנארט קרל, שכבש שער שנפסל בדקה הרביעית, אך לא התייאש וכבש שער חוקי ומרהיב במחצית השנייה, זאת בנוסף ליכולת אדירה לאורך כל המשחק.

הגרמני שבר שיא, כשהפך לשחקן הצעיר ביותר שכובש בשלושה משחקים רצופים בליגת האלופות (בגיל 17 שנים ו-290 ימים). מי שהחזיק בשיא עד אתמול היה קיליאן אמבפה (עשה זאת בגיל 18 שנים ו-113 ימים). קרל אמר על כך: “לכבוש בגיל 17 בליגת האלופות זה משהו מאוד מאוד מיוחד בשבילי. אני מאוד גאה בעצמי ובקבוצה”.

את השער שלו הוא כבש כשקיבל כדור רוחב מצוין מקונרד ליימר, עצר על החזה נהדר ושלח בעיטה מהאוויר עם רגלו הימנית, החלשה יותר, אל הרשת. ילד הפלא חשף כי זה לא קרה במקרה ונבע מהתרגולים של השבועות האחרונים: "אימנתי את רגל ימין שלי הרבה יותר לאחרונה, אז תגמלתי את עצמי מיד. הכל היה בדיוק כמו שצריך. מגע מושלם עם שמאל, ואז סיומת עם ימין”.

לנארט קרל בטירוף (IMAGO)

למרות זאת, הקשר ההתקפי, שיחגוג 18 רק בעוד חודשיים וחצי, עדיין לא חושב על זימון לנבחרת גרמניה הבוגרת. כשנשאל האם הוא מצפה להודעת אס אם אס מהמאמן הלאומי, יוליאן נגלסמן, אחרי ערב כזה, הצטנע: "אני עדיין לא חושב על כך, לא".

מאמן באיירן מינכן, וינסנט קומפני, לא התלהב מהמשחק של קרל, כשאמר: "אם להיות כנה לגמרי, הוא כבר שיחק משחקים טובים יותר עבורנו”, אך חילק לו בכל זאת מחמאות: "לנארט תמיד נשאר מסוכן, הוא תמיד שם ארבע או חמש פעמים במשחק, זו החוזקה שלו. אז הוא לא תמיד חייב להיות השחקן הטוב ביותר במגרש, כי הוא יכול ברגע אחד להכריע אותו.

הבלגי לא הופתע מכך שילד הפלא בן ה-17 כבש את שערו ברגל ימין: "ימין, שמאל, הוא גם יכול לעשות את זה עם הראש – הוא טוב מאוד בהכל, במיוחד כשהוא קרוב לשער”.