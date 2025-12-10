סלוט על סלאח: האם השחקן חושב שהוא טעה?

בליברפול ממשיכים לעסוק בפרשת מוחמד סלאח גם אחרי הניצחון 0:1 על אינטר בליגת האלופות, שבו הכוכב המצרי לא שיחק אחרי שנופה מהסגל בעקבות הראיון הסנסציוני שלו נגד המועדון. בסיום, ארנה סלוט רמז לראשונה כי הדלת לחזרה של סלאח עדיין פתוחה, אך רק אם השחקן יכיר בטעותו.

המאמן נשאל בסיום על ידי כוכב העבר, קלרנס סיידורף, האם יש דרך חזרה לסלאח, והשיב ברמיזה ברורה: "אתה אומר שכולם עושים טעויות בחיים, אז השאלה הראשונה היא: האם השחקן עצמו חושב שהוא טעה? ואז מגיעה שאלה אחרת - ממי צריך להגיע הצעד הראשון, ממנו או ממני? זו שאלה שצריך לענות עליה".

יחד עם זאת, המאמן ניסה בהמשך לרכך את האמירה המקורית והציג קו מתון יותר: "לא אמרתי מי צריך לעשות את הצעד הראשון. עכשיו הפוקוס על השחקנים שנמצאים כאן. בליברפול הייתה היסטוריה עשירה של ערבים כאלה". סלוט שיבח את הסגל הקיים, את המנטליות במשחק הרביעי ב-10 ימים ואת ההתמודדות עם המכה המנטלית לאחר ה-3:3 מול לידס, כאשר דומיניק סובוסלאי החליף את סלאח ובעט את הפנדל המכריע בדקה ה-88.

מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)

גם הקפטן וירג’יל ואן דייק הביע נכונות לקחת חלק בגישור מול חברו הוותיק. "אני הולך לדבר איתו, אני חייב", אמר, "אבל האם הצעד צריך לבוא ממני? אני לא זה שצריך להגיד אם מישהו צריך להתנצל. הוא הביע את רגשותיו בימים האחרונים - וזה משהו שהמועדון צריך להתמודד איתו, וגם אני".

ואן דייק הזכיר גם את העובדה שסלאח אמור לצאת בקרוב לאליפות אפריקה: "אני מכיר אותו הרבה שנים, אנחנו חברים טובים, עברנו הרבה ביחד. נדבר, אבל הדברים האלה יישארו בפנים, כמו שצריך. אנחנו צריכים להתכונן לרעשי הרקע שמסביב".