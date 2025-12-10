יום רביעי, 10.12.2025 שעה 10:32
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
79-85קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
610-105יובנטוס23
67-45פאפוס24
615-76אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

סלוט על סלאח: האם השחקן חושב שהוא טעה?

מאמן ליברפול ברמיזה על התנאי שלו לסולחה אחרי ה-0:1 על אינטר, ומי צריך לעשות את הצעד הראשון?. ואן דייק: "אני לא צריך להגיד אם צריך להתנצל"

|
ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

בליברפול ממשיכים לעסוק בפרשת מוחמד סלאח גם אחרי הניצחון 0:1 על אינטר בליגת האלופות, שבו הכוכב המצרי לא שיחק אחרי שנופה מהסגל בעקבות הראיון הסנסציוני שלו נגד המועדון. בסיום, ארנה סלוט רמז לראשונה כי הדלת לחזרה של סלאח עדיין פתוחה, אך רק אם השחקן יכיר בטעותו.

המאמן נשאל בסיום על ידי כוכב העבר, קלרנס סיידורף, האם יש דרך חזרה לסלאח, והשיב ברמיזה ברורה: "אתה אומר שכולם עושים טעויות בחיים, אז השאלה הראשונה היא: האם השחקן עצמו חושב שהוא טעה? ואז מגיעה שאלה אחרת - ממי צריך להגיע הצעד הראשון, ממנו או ממני? זו שאלה שצריך לענות עליה".

יחד עם זאת, המאמן ניסה בהמשך לרכך את האמירה המקורית והציג קו מתון יותר: "לא אמרתי מי צריך לעשות את הצעד הראשון. עכשיו הפוקוס על השחקנים שנמצאים כאן. בליברפול הייתה היסטוריה עשירה של ערבים כאלה". סלוט שיבח את הסגל הקיים, את המנטליות במשחק הרביעי ב-10 ימים ואת ההתמודדות עם המכה המנטלית לאחר ה-3:3 מול לידס, כאשר דומיניק סובוסלאי החליף את סלאח ובעט את הפנדל המכריע בדקה ה-88.

מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)

גם הקפטן וירג’יל ואן דייק הביע נכונות לקחת חלק בגישור מול חברו הוותיק. "אני הולך לדבר איתו, אני חייב", אמר, "אבל האם הצעד צריך לבוא ממני? אני לא זה שצריך להגיד אם מישהו צריך להתנצל. הוא הביע את רגשותיו בימים האחרונים - וזה משהו שהמועדון צריך להתמודד איתו, וגם אני".

ואן דייק הזכיר גם את העובדה שסלאח אמור לצאת בקרוב לאליפות אפריקה: "אני מכיר אותו הרבה שנים, אנחנו חברים טובים, עברנו הרבה ביחד. נדבר, אבל הדברים האלה יישארו בפנים, כמו שצריך. אנחנו צריכים להתכונן לרעשי הרקע שמסביב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */